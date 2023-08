10 alimentos sem glúten para substituir o trigo

Veja como é possível fazer substituições saudáveis e fáceis na alimentação

Dieta sem glúten favorece a saúde intestinal Imagem: Lucie Peclova | Shutterstock

Os alimentos sem glúten são importantes para pessoas com doença celíaca, intolerância ou sensibilidade ao glúten. No entanto, a dieta sem glúten beneficia outros grupos além destes, principalmente aqueles que praticam exercícios físicos. Isso porque, segundo o nutricionista esportivo Ricardo Zanuto, diminuir a quantidade da substância no corpo ajuda quem precisa emagrecer e melhora o funcionamento intestinal.

Por isso, confira 10 alimentos livres de glúten para substituir o trigo e comer sem restrições!

1. Amido de milho

O amido de milho é um alimento naturalmente sem glúten, por ser preparado à base de endosperma do milho, parte interna do grão de milho. Sendo assim, trata-se de uma das substituições perfeitas para o trigo, principalmente considerando que ele tem baixo teor de gordura e é facilmente digerido pelo organismo.

2. Quinoa

Se você está procurando por uma fonte de proteína sem glúten, a quinoa é a escolha ideal. Isso porque, apesar de ter um sabor e textura diferente do trigo, esse grão contém todos os aminoácidos de que o corpo precisa. É repleto de vitaminas e nutrientes.

“[A quinoa] é muito proteica, fonte de vitaminas do complexo B, fibras e minerais. A qualidade de proteínas que possui é comparável às fontes de origem animal, não pela quantidade, mas pela união de vários tipos proteicos que oferecem tudo de que o organismo necessita”, diz a culinarista Guta Pudell.

3. Farinha de arroz

Frequentemente utilizada para substituir o trigo em algumas receitas, a farinha de arroz é um dos alimentos mais recomendados para quem deseja evitar o consumo de glúten. E, mesmo não tendo o mesmo sabor e a qualidade de ligação, oferece vantagens ao corpo em relação ao trigo, visto que possui baixo teor alérgico, é fonte de energia e tem uma textura mais leve.

4. Farinha de amêndoa

Rica em uma variedade de nutrientes essenciais, incluindo fibras, proteínas, vitamina E, magnésio, manganês e gorduras saudáveis, a amêndoa atua para o controle de açúcar no sangue, saciedade e manutenção da saúde do coração. Em função disso, a farinha de amêndoa substitui o trigo principalmente porque ela tem sabor e textura únicas.

5. Goma de tapioca

A goma de tapioca é muito versátil e permite ser utilizada no preparo de diversas receitas, como sopas, molhos e sobremesas, e ainda pode substituir o trigo ao criar texturas para pães e bolos. Por esse motivo, é indica por especialistas na dieta sem glúten, mas os seus benefícios não param por aí. Ela ajuda a repor a energia, visto que é fonte de carboidratos rápidos, é livre de gordura saturada e tem baixo teor calórico.

Aveia certificada ajuda a substituir o trigo e favorece a eliminação de peso (Imagem: Anna_Pustynnikova | Shutterstock)

6. Aveia certificada

A aveia certificada como “sem glúten” é cultivada, processada e testada para garantir que esteja livre de contaminação cruzada e, neste caso, pode ser uma excelente alternativa para substituir o trigo, especialmente se você deseja eliminar alguns quilos. “A aveia tem carboidratos de absorção lenta, que dão a sensação de saciedade por mais tempo, auxiliando no emagrecimento”, explica a nutricionista Daniela Medeiros.

7. Polvilho

O polvilho, seja doce ou azedo, é uma farinha derivada da mandioca e frequentemente usada na culinária para substituir o trigo. Pelo alimento ter uma textura e um comportamento diferente durante o processo de cozimento, não é uma substituição direta em todas as receitas, mas pode ser usado em pratos como pães, bolos, biscoitos e queijos.

8. Fécula de batata

A fécula de batata pode ser usada para substituir o trigo em certas receitas, especialmente em preparações sem glúten, pois age como estabilizante e agente ligante. Além disso, por não ter um sabor dominante e conter baixa caloria, ela é adequada para o uso de pratos doces e salgados, especialmente em pratos saudáveis.

9. Farinha de amaranto

A farinha de amaranto é uma alternativa nutritiva à farinha de trigo. Feita a partir das sementes de amaranto, um grão rico em nutrientes, é rica em fibras, ferro, magnésio, proteínas e vitaminas do complexo C e B6 que tornam esse alimento a opção ideal para o preparo de bolos e pães. Isso porque, além dos seus benefícios, ela adiciona um sabor doce aos pratos sem alterar o seu sabor original.

10. Farinha de linhaça

A farinha de linhaça é uma grande aliada na dieta sem glúten, sendo uma substituta quase que perfeita para a farinha de trigo. Isso porque ela promove a saúde intestinal, é rica em fibras, ácidos graxos ômega 3 e auxilia na regulação dos níveis de colesterol, tornando-se a opção perfeita para controlar o apetite, perder peso e manter a saúde geral do corpo.

“Em pesquisas recentes, [a linhaça] vem apresentando resultados clínicos em estudos relacionados ao diabetes, lúpus, perda óssea, doenças hepáticas, renais e cardiovasculares, com resultados favoráveis quanto ao efeito benéfico da semente”, explica a nutricionista Queila Turchetto.

Consulte um especialista

Apesar dos benefícios proporcionados por esses alimentos, antes de realizar qualquer substituição, é essencial consultar um especialista para evitar a falta de nutrientes. “Caso um indivíduo queira retirar o glúten, a lactose ou qualquer outro tipo de nutriente da alimentação, o recomendado é buscar um nutricionista para que ele faça as devidas substituições, evitando que o organismo tenha algum tipo de déficit”, diz Ricardo Zanuto.