10 atitudes para melhorar a sua vida financeira

Especialista ensina passos importantes para quem deseja lidar melhor com o dinheiro

Definir seus objetivos financeiros ajuda a controlar gastos Imagem: Monster Ztudio | Shutterstock

Ter uma vida financeira saudável é uma das metas que quase todas as pessoas desejam alcançar. Entretanto, não é fácil. Para quem sofre com dívidas e problemas com dinheiro, lidar com essas situações pode ser um grande problema, mas, felizmente, é algo que pode ser resolvido, desde que haja comprometimento e autocontrole.

Para te ajudar, Carina Costa, mentora high performance para empresários, compartilha 10 passos que podem ajudar quem deseja mudar seus hábitos e ter uma nova vida financeira. Confira!

1. Tenha consciência dos seus gastos

Faça uma análise honesta de seus padrões financeiros atuais. Identifique onde está gastando excessivamente, onde pode economizar e áreas que precisam de ajustes. Esse é o primeiro passo.

2. Estabeleça metas realistas

Estabeleça metas financeiras específicas, mensuráveis e alcançáveis. Seja realista sobre o que deseja alcançar, como pagar dívidas, criar uma reserva de emergência ou investir para o futuro.

3. Crie um orçamento equilibrado

Criar um orçamento realista que permita o equilíbrio entre gastos, economias e investimentos é fundamental. Acompanhe suas despesas e ajuste o que for necessário para atingir suas metas.

4. Identifique os gatilhos

Reconheça os hábitos financeiros negativos que o impedem de evoluir nesse assunto, como compras impulsivas ou despesas desnecessárias. Compreender esses gatilhos é crucial para evitar recaídas.

Planeje suas ações e evite impulsos (Imagem: GaudiLab | Shutterstock)

5. Evite decisões impulsivas

Em vez de tentar mudar tudo de uma vez, substitua gradualmente os hábitos negativos por comportamentos saudáveis. Por exemplo: reserve um tempo para planejar compras e evite decisões impulsivas.

6. Invista na educação financeira

Invista tempo na sua educação financeira. Leia livros, participe de cursos online ou busque orientação de especialistas. Quanto mais você entende sobre finanças, mais capaz será de tomar decisões informadas.

7. Automatize seus investimentos

Configure transferências automáticas para poupança, investimentos ou pagamento de dívidas. Isso garante que você esteja cumprindo suas metas financeiras regularmente.

8. Envolva amigos e familiares

Compartilhe suas metas com amigos, familiares ou grupos online que tenham interesses semelhantes. Ter um sistema de apoio pode mantê-lo motivado e responsável.

9. Celebre suas conquistas

À medida que alcança marcos financeiros, celebre suas conquistas, mas sem ultrapassar limites e ir contra todo seu trabalho. Isso reforça a positividade e incentiva a continuidade dos novos hábitos.

10. Reveja seu progresso

Periodicamente, reveja seu progresso, faça ajustes no seu plano e redefina metas mais ambiciosas à medida que alcança sucesso.

A especialista explica que seguir esses passos é só o início da jornada, mas que os resultados são recompensadores. “Mudar hábitos exige tempo e esforço, mas a recompensa é uma nova vida financeira sustentável e gratificante. Lembre-se de que cada pequeno passo o aproxima do seu objetivo e permite que você crie uma base sólida para um futuro promissor”, pontua.

Por Thiago Freitas