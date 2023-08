10 benefícios da musculação para a saúde do corpo

Confira motivos para você começar a praticar a atividade física e melhorar a saúde e a definição muscular

Musculação favorece a saúde geral do corpo Imagem: Lebedev Roman Olegovich | Shutterstock

A musculação é uma das atividades físicas que geram polêmica entre aqueles que praticam exercícios, porque ela faz parte do grupo de atividades que ou você ama ou odeia. Mas fato é: quando praticada regularmente, os benefícios são inegáveis e vão desde a estética até a saúde geral do corpo.

“Alguns médicos falam, inclusive, do crescimento ósseo, da manutenção e do ganho da massa magra e citam a importância da atividade física também no controle da ansiedade e obesidade, na melhora no sono e aspectos hormonais, entre outros”, diz o personal trainer Andrétt Costa.

Considerando isso, selecionamos os 10 principais benefícios da musculação para você se inspirar e começar a praticar. Veja!

1. Previne lesões

A prática regular de musculação pode ajudar a prevenir lesões, uma vez que, ao fortalecer os músculos, a pessoa aumenta estabilidade, suporte das articulações, flexibilidade e coordenação motora, o que contribui para evitar acidentes.

“A construção de uma musculatura sólida reduz, significativamente, o risco de lesões durante a prática esportiva, permitindo que você desfrute de uma rotina ativa com mais segurança”, afirma Lucas Meireles, coordenador do Tonus Gym – rede de Studios do Grupo Smart Fit voltada para a musculação.

2. Favorece a produção de massa muscular

Considerada por especialistas uma das formas mais eficazes para ganhar massa muscular, a musculação, aliada a uma alimentação equilibrada e a um descanso adequado, torna o crescimento dos músculos propício, permitindo que eles se desenvolvam com mais volume e força. No entanto, para ganhar massa muscular, é importante adotar uma rotina de treinamento bem-estruturada.

3. Melhora o humor

A musculação é uma das atividades físicas que contribui para o bem-estar físico e mental do corpo, por isso é frequentemente recomendada para quem deseja ter mais disposição e reduzir o estresse. “Ao se exercitar, você libera endorfinas, hormônios relacionados ao prazer e ao estado de felicidade. Essa liberação hormonal pode ajudar a melhorar o humor, reduzir o estresse e aumentar a sensação geral de bem-estar”, explica Lucas Meireles.

4. Fortalece a imunidade

É comum ouvir pessoas que praticam esse exercício relatarem que ficaram menos doentes após o início da atividade. Isso ocorre porque a musculação favorece a circulação sanguínea, o que facilita o transporte de células do sistema imunológico pelo corpo, prevenindo possíveis enfermidades.

“Os exercícios aumentam a circulação sanguínea, melhoram a oxigenação dos tecidos e estimulam a liberação de substâncias que fortalecem a resposta imunológica do organismo, tornando-o mais resistente a doenças e infecções típicas do inverno”, conta o coordenador do Tonus Gym.

5. Aprimora o desempenho sexual

Uma das questões que têm tornado as pessoas cada vez mais adeptas à prática são as suas vantagens para o desempenho sexual, principalmente para os homens. Segundo estudos, o exercício regula a produção hormonal e melhora a circulação sanguínea, o que aumenta a sensibilidade e facilita a excitação.

“A atividade física vai promover melhorias no sistema cardiovascular, ou seja, o coração é um músculo e, quando você faz exercício de alta intensidade, que faz o coração bater mais forte, você aumenta a circulação sanguínea, que é fundamental para que o homem tenha um apetite sexual aumentado e uma boa ereção”, expõe o personal trainer Caio Signoretti.

Musculação ajuda a melhorar a postura (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

6. Melhora a postura do corpo

Ao fazer musculação, a pessoa fortalece os músculos do core (músculos da região abdominal e lombar) e, assim, oferece mais estabilidade e suporte para a coluna. Isso, consequentemente, favorece a postura corporal, diminuindo as dores nas costas e corrigindo os desequilíbrios musculares.

7. Ajuda a prevenir diabetes

Que exercitar o corpo e manter uma alimentação regular é um dos quesitos fundamentais para a saúde do organismo, todo mundo sabe, mas que a prática de atividades físicas, como a musculação, reduz a incidência de diabetes, pouco se fala. Apesar disso, estudos apontam que o exercício é um método eficaz para melhorar a sensibilidade à insulina, uma vez que ajuda o músculo a não criar resistência à substância, permitindo que o corpo utilize, de forma eficiente, a glicose.

8. Melhora a qualidade do sono

A prática regular desse exercício ajuda a promover um sono mais profundo e reparador, pois a liberação de endorfinas durante a atividade promove a sensação de relaxamento do corpo, bem como reduz os níveis de estresse, ansiedade e melhora o ritmo circadiano (ritmo em que o organismo realiza as suas funções no dia).

“Os exercícios físicos promovem um efeito relaxante no corpo e na mente, reduzindo a tensão e proporcionando uma sensação de tranquilidade, que contribui para uma qualidade de sono aprimorada”, completa Lucas Meireles.

9. Alivia os sintomas da depressão

A musculação, assim como outras formas de exercícios físicos, pode ajudar a reduzir os sintomas da depressão e melhorar o bem-estar mental do corpo, pois, além da liberação de endorfinas que favorecem a sensação de contentamento, a atividade também melhora a autoestima, contribuindo para a confiança em si mesmo.

10. Desenvolve o condicionamento físico

O condicionamento físico trata-se da capacidade do corpo de realizar atividades com eficiência e, nesse sentido, a musculação apresenta-se como uma ótima aliada. Isso porque o exercício desenvolve a força, a resistência e a flexibilidade dos músculos e das articulações, permitindo que as pessoas realizem práticas rotineiras com mais facilidade.