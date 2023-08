Veja bons motivos para você incluir esse alimento na dieta e manter o corpo mais saudável

A quinoa é um alimento versátil e uma excelente opção para quem deseja ter uma alimentação completa. Por ser rica em fibras, vitaminas e proteínas, ela favorece o emagrecimento e oferece inúmeros benefícios para o corpo. Conforme explica a nutricionista Queila Turchetto, a quinoa contém 23% de proteína e uma grande quantidade de vitaminas, como B1, B2, B3, B6, C e E. Também é rica em minerais, como ferro, fósforo e cálcio. Além disso, o seu consumo ajuda a manter a saciedade, sendo uma excelente fonte de gorduras benéficas, como ômega 3 e 6.

A seguir, confira os 10 benefícios da quinoa para a saúde!

1. Alto valor nutricional

A quinoa é uma fonte de proteína completa, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais de que nosso corpo precisa. Além disso, é repleta de vitaminas do complexo B, vitamina E, minerais como ferro, magnésio e zinco, bem como fibras alimentares. Essa combinação de nutrientes é fundamental para a manutenção de uma boa saúde.

2. Controle do açúcar no sangue

A riqueza de fibras presentes na quinoa desempenha um papel vital na regulação dos níveis de açúcar no sangue. Ao retardar a digestão e a absorção de carboidratos, as fibras ajudam a evitar picos repentinos de glicose no sangue. Isso não apenas é benéfico para diabéticos, mas também auxilia na prevenção do desenvolvimento do diabetes tipo 2, proporcionando um equilíbrio mais estável de energia ao longo do dia.

3. Digestão saudável

Com sua concentração de fibras solúveis e insolúveis, a quinoa é uma aliada eficaz para a saúde digestiva. As fibras auxiliam na formação de fezes regulares, prevenindo a constipação, e promovem o crescimento de bactérias benéficas no intestino, sustentando um ambiente intestinal saudável e equilibrado.

“As fibras presentes nos alimentos ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Absorvem excessos e ajudam a eliminar as toxinas. Previnem a constipação e doenças relacionadas ao intestino”, explica a nutricionista Fernanda Sobral.

4. Saúde cardiovascular

A quinoa contribui para a saúde do coração de várias maneiras. Seu teor de gorduras saudáveis, como ácidos graxos ômega 3 e ácido linoleico, ajuda a reduzir o colesterol ruim (LDL) e promove a saúde das artérias. Além disso, sua abundância de antioxidantes ajuda a combater o estresse oxidativo e a inflamação, fatores associados a doenças cardíacas.

5. Aporte de antioxidantes

A quinoa é rica em antioxidantes como a vitamina E e flavonoides, que desempenham um papel fundamental na proteção das células contra danos causados pelos radicais livres. Esses compostos ajudam a reduzir o estresse oxidativo no corpo, que está associado ao envelhecimento precoce e ao desenvolvimento de doenças crônicas, como câncer e doenças cardiovasculares.

6. Controle de peso

As fibras e as proteínas presentes na quinoa trabalham em conjunto para promover uma sensação prolongada de saciedade. Ao diminuir a velocidade da digestão e manter o estômago satisfeito por mais tempo, a quinoa pode auxiliar na gestão do apetite e controle de peso, evitando excessos alimentares indesejados.

“Por serem alimentos muito fibrosos, eles diminuem a velocidade de absorção de uma refeição, o que é bom, pois diminuem o apetite e a liberação de hormônios que nos fazem ganhar peso”, afirma o nutricionista Fernando Castro.

7. Suporte ao sistema imunológico

Com uma variedade de vitaminas e minerais, como zinco, selênio e vitamina C, a quinoa fortalece o sistema imunológico, auxiliando na proteção contra infecções e doenças. Esses nutrientes desempenham papéis cruciais na função dos glóbulos brancos e na resposta imunológica adequada do corpo.

8. Saúde óssea

A quinoa é uma fonte significativa de minerais essenciais para a saúde dos ossos, incluindo magnésio, fósforo e cálcio. Esses nutrientes desempenham um papel crucial na formação e manutenção da densidade óssea.

“[A quinoa] é eficiente na prevenção de enfermidades crônicas, como a osteoporose, doenças do coração e outras alterações femininas decorrentes da carência de estrogênios na menopausa”, diz a nutricionista Queila Turchetto.

9. Saúde cerebral

Os ácidos graxos ômega 3 encontrados na quinoa são conhecidos por seus benefícios ao cérebro e à função cognitiva. Essas gorduras saudáveis ajudam a manter a integridade das membranas celulares cerebrais e podem desempenhar um papel na prevenção de declínios cognitivos relacionados à idade.

10. Desenvolvimento muscular

A quinoa é uma excelente fonte de proteína completa, o que a torna uma escolha valiosa para quem busca desenvolver e manter a massa muscular. Os aminoácidos essenciais presentes na quinoa são fundamentais para a síntese proteica, apoiando os processos de recuperação e crescimento muscular após exercícios físicos.

“[A quinoa] é muito proteica, fonte de vitaminas do complexo B, fibras e minerais. A qualidade de proteínas que possui é comparável às fontes de origem animal, não pela quantidade, mas pela união de vários tipos proteicos que oferecem tudo de que o organismo necessita”, finaliza a culinarista Guta Pudell.