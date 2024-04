10 benefícios das saladas para saúde e como consumir corretamente

Veja bons motivos para inserir mais vegetais nas suas refeições diárias

As saladas são uma opção deliciosa e versátil que não apenas satisfazem o paladar, mas também oferecem uma infinidade de benefícios para a saúde. Preparadas a base de verduras, legumes e até frutas, elas são repletas de nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo e, apesar de serem vistas como um prato típico para a perda peso, vão além disso.

“As saladas são importantes no cardápio diário não somente para quem quer perder peso, pois proporcionam uma alimentação leve, nutritiva e saudável. As folhas e os vegetais são alimentos ricos em fibras que contribuem para o bom funcionamento do intestino”, explica a nutricionista Solange Ventura.

A seguir, confira 10 benefícios proporcionados pelas saladas e como consumir estes alimentos corretamente!

1. Melhora a função intestinal

Alimentos ricos em fibras, como grãos integrais, frutas, legumes e verduras, frequentemente utilizados nas saladas, desempenham um papel essencial no funcionamento do intestino. “[Estes alimentos] favorecem o trânsito do intestino, já que eles exercem função importante na formação do bolo fecal e na manutenção da flora intestinal”, explica a nutricionista Ronimara Santos.

2. Mantém a saúde dos olhos

Alguns ingredientes das saladas, como espinafre, agrião e cenoura, são ricos em antioxidantes que promovem a saúde ocular e ajudam a prevenir problemas de visão relacionados à idade.

3. Reduz o risco de doenças cardiovasculares

A ingestão regular de vegetais e folhas verdes, combinadas com um estilo de vida saudável, pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares, já que muitos deles melhoram as funções cardíacas. “O consumo de frutas, legumes e vegetais está associado com a menor incidência e mortalidade por doenças cardíacas e seus fatores de risco, como obesidade e diabetes tipo II”, destaca Priscila Bernardes, coordenadora do curso de Nutrição do Centro Universitário Newton Paiva.

4. Aumenta a saciedade

Graças ao alto teor de fibras e água, as saladas ajudam a aumentar a sensação de saciedade, o que pode reduzir o consumo excessivo de calorias e evitar a ansiedade, já que a comida tem uma relação muito próxima com o transtorno, que utiliza os alimentos como uma forma de ajudar a controlar as emoções. “O ato de comer desenfreadamente pode acarretar no ganho de peso e no aumento da ansiedade”, afirma o Dr. Rizzieri Gomes, cardiologista e especialista em melhoria da qualidade de vida.

Alimentos ricos em nutrientes fortalecem a imunidade Imagem: Kolpakova Svetlana | Shutterstock

5. Fortalece o sistema imunológico

Os nutrientes presentes nas saladas, como vitamina C, betacaroteno, minerais, antioxidantes e ômega 3, ajudam a fortalecer o sistema imunológico, tornando o corpo mais resistente a doenças. Isso porque combatem os radicais livres, reduzem a inflamação e regulam a resposta do sistema no combate a doenças.

6. Promove a hidratação do corpo

Muitas saladas contêm ingredientes com alto teor de água, que ajudam a manter o corpo hidratado, o que também é eficaz para o funcionamento do sistema imunológico. “Podemos hidratar o organismo de duas maneiras: a ingestão de líquidos é a forma mais eficaz e inclui, além da água, sucos naturais, água de coco e chás como camomila, erva-doce e cidreira. A segunda forma ocorre por meio da ingestão de alimentos que possuem água na composição. Entre as opções que proporcionam mais hidratação, estão frutas e legumes, como melancia, morango, pêssego, abobrinha, pepino e tomate”, diz Cintya Bassi, coordenadora de Nutrição e Dietética do São Cristóvão Saúde.

7. Preserva a saúde da pele

As saladas são uma rica fonte de nutrientes para a saúde da pele, uma vez que são preparadas com componentes como folhas verdes, tomates, cenouras e abacates, que são repletos de vitaminas e antioxidantes. A vitamina E, por exemplo, encontrada em sementes e nozes, ajuda a proteger o tecido dos danos causados pelos radicais livres, prevenindo o envelhecimento.

8. Diminui o estresse

Embora as saladas possam não ter um efeito direto na redução do estresse, uma dieta balanceada pode desempenhar um papel importante na gestão do estresse. Isso porque alguns dos ingredientes presentes nas saladas, como abacate e nozes, contêm nutrientes que têm um efeito calmante no corpo.

9. Reforça a saúde do cérebro

As saladas são preparadas com ingredientes, como ovos, legumes, folhas verdes, grãos e peixes, que auxiliam nas funções cerebrais e tornam o aprendizado mais efetivo. “A nutrição adequada e as mudanças no estilo de vida, inclusive exercícios físicos e mentais, podem contribuir bastante para o bom funcionamento do cérebro, além de facilitar a captação de neurotransmissores essenciais à memória”, explica a nutricionista Carla de Andrade.

10. Controla o açúcar no sangue

Consumir saladas todos os dias ajuda a controlar a quantidade de açúcar no sangue, pois as fibras presentes nos vegetais reduzem a absorção de glicose pela corrente sanguínea, evitando picos de glicêmia que, segundo a nutricionista Fernanda Sobral, resulta em “uma menor liberação de insulina, um hormônio que ‘leva’ a glicose para dentro das células para ser utilizada e favorece o estoque de gordura quando em grandes quantidades”.

Preparando saladas corretamente

Apesar dos benefícios, as saladas precisam ser preparadas de forma correta para serem eficazes para a saúde do corpo. Entre algumas das recomendações, estão: