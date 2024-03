10 benefícios do pilates para a saúde da mulher 

Professora explica como essa prática pode ser grande aliada do bem-estar físico e mental feminino

O pilates é uma ferramenta poderosa para a saúde feminina Imagem: GingerKitten | Shutterstock

O pilates é uma prática que promove o bem-estar físico e mental, fortalecendo e aprimorando aspectos como concentração, respiração, flexibilidade e equilíbrio. Para as mulheres, seus benefícios são ainda mais notáveis.

Além de fortalecer os músculos do core e pélvicos, o que é especialmente benéfico durante a gravidez e o pós-parto, a prática também alivia dores corporais e contribui para o bem-estar durante períodos de mudanças hormonais, como a menopausa e as dores menstruais.

Por isso, Josi Araujo, fisioterapeuta e professora de pilates, lista 10 benefícios do método para a saúde feminina. Confira!

1. Fortalecimento muscular

Uma das principais vantagens do pilates é o fortalecimento dos músculos do corpo, com ênfase especial no core, pernas e glúteos, o que é essencial tanto para a autoestima quanto para manter-se ativa nas atividades do dia a dia.

2. Flexibilidade e resiliência

Promover mais flexibilidade é uma das funções do pilates. Essa prática não só previne lesões, mas também proporciona uma amplitude de movimento que é uma verdadeira defesa contra dores musculares.

“O pilates enfatiza movimentos controlados e alongamentos suaves, o que aumenta a amplitude de movimento das articulações. Com o tempo, suas articulações se tornam mais flexíveis e seus músculos menos tensos, aliviando a rigidez e melhorando o conforto nas atividades diárias”, afirma a professora.

3. Bem-estar mental e emocional

O pilates é um aliado poderoso na redução do estresse e ansiedade, isso porque a prática enfatiza a respiração consciente e o foco. Os exercícios regulares estimulam a liberação de endorfinas, promovendo uma sensação duradoura de bem-estar e felicidade. “Com técnicas de respiração profunda e concentração, essa modalidade de exercício é uma ótima maneira de relaxar”, explica Josi.

4. Melhora da postura

Ao fortalecer os músculos do core e alongar os músculos tensionados, a prática pode ajudar a melhorar a postura, o que é benéfico especialmente para mulheres que passam longos períodos sentadas ou trabalhando em computadores.

O pilates contribui para diminuir o desconforto causado pela menstruação Imagem: Photology1971 | Shutterstock

5. Alívio de dores menstruais

Durante o período menstrual, movimentos e alongamentos específicos podem aliviar cólicas e reduzir o inchaço, proporcionando conforto. Além disso, a prática regular fortalece os ossos, prevenindo problemas como a osteoporose.

6. Alivia as dores da gravidez

Durante a gravidez, o pilates oferece suporte, mantendo a postura adequada e aliviando dores nas costas, proporcionando mais conforto neste período.

7. Menopausa

Para as mulheres que passam pela menopausa, essa prática continua a ser uma aliada, aliviando sintomas como ondas de calor, insônia e alterações de humor.

8. Reduz o risco de quedas

Para a terceira idade, o método ajuda a manter a flexibilidade e o equilíbrio, ajudando a reduzir o risco de quedas e lesões. “Os exercícios que trabalham a consciência corporal são essenciais para ajudar na correção da postura. Isso ajuda os idosos a entenderem melhor como seu corpo se move e a fazer ajustes para evitar movimentos prejudiciais que possam levar a quedas”, explica a fisioterapeuta.

9. Aumento da autoestima e confiança

O pilates não apenas esculpe o corpo, mas também molda a autoestima e a confiança das mulheres. A prática regular, juntamente com uma alimentação saudável, pode reduzir uma série de problemas de saúde, incluindo doenças cardíacas, diabetes e hipertensão.

10. Fortalece os músculos do assoalho pélvico

Outro benefício é o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, que pode auxiliar a prevenir incontinência urinária, além de melhorar a saúde sexual.

Por Lais Fiocchi