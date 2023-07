10 brincadeiras para fazer com o seu cachorro

Estas atividades fortalecem o vínculo entre o tutor e o animal e promovem o bem-estar físico e mental do pet

Brincadeiras de “buscar” são as favoritas entre os cachorros Imagem: Gorodenkoff | ShutterStock

Brincar com o cachorro é uma excelente forma de estimular o corpo e mente do pet. Os cães são animais com muita energia e necessitam de atividades físicas regulares para se manterem saudáveis. Por meio das brincadeiras, eles exercitam os músculos, melhoram a coordenação motora e queimam energia de maneira positiva.

Ao brincar com o cãozinho, o tutor também tem a oportunidade de observar e compreender melhor o comportamento do animal. É durante as brincadeiras que podemos identificar suas preferências, seus limites, suas habilidades e até mesmo sinais de desconforto ou estresse.

As brincadeiras também são uma fonte de alegria e diversão para o tutor e para o cãozinho. A interação e as risadas compartilhadas criam momentos especiais e preciosos, que trazem felicidade e bem-estar a ambos.

Tipos de brincadeiras

Há inúmeras opções de brincadeiras para fazer com um cão. “Brincadeiras de quebra-cabeça ou escondendo petiscos; truques como ‘senta’ e ‘deita’; trocar os brinquedos dos pets e não deixar todos à vontade para que eles não percam o interesse; oferecer diferentes tipos de brinquedos (bolas, pelúcia, mordedores, cabos de guerra, entre outros)”, lista Mariana Paraventi, veterinária e supervisora técnica da Petland&Co e Dra. Mei.

A seguir, confira outras brincadeiras que você pode fazer com o seu cachorro!

1. Busca

Jogue uma bola ou um brinquedo favorito do seu cachorro e peça para ele buscar. Você pode aumentar a dificuldade escondendo o objeto em diferentes lugares da casa ou do quintal.

2. Corrida de obstáculos

Crie um percurso com objetos simples, como cones, caixas ou cadeiras, e incentive o pet a percorrê-lo. Você pode colocar petiscos nos obstáculos para tornar a brincadeira ainda mais estimulante.

3. Esconde-esconde

Peça para alguém segurar seu cachorro enquanto você se esconde em algum lugar da casa ou do quintal. Em seguida, chame-o pelo nome e espere ele te encontrar. Quando isso acontecer, recompense-o com petiscos ou carinho.

4. “Pega o petisco”

Segure um petisco na mão e deixe o cachorro farejar e tentar pegá-lo. Quando ele fizer isso, dê-lhe muitos elogios e recompensas. Você pode aumentar a dificuldade segurando o petisco em diferentes posições ou escondendo-o em uma das mãos.

5. Brinquedos recheados

Utilize brinquedos interativos que possam ser recheados com ração ou petiscos. Isso mantém o pet ocupado e estimula seu instinto de busca e mastigação.

Dançar com o cão promove exercício e diversão (Imagem: Krakenimages.com | ShutterStock)

6. Dança

Coloque uma música animada e dance com seu cachorro. Use comandos verbais e gestos para incentivá-lo a dançar com você. Isso pode ser uma ótima forma de exercício e diversão.

7. Corrida livre

Leve seu cachorro para um parque ou área segura e deixe-o correr livremente. Isso proporciona a ele uma chance de se exercitar, explorar e interagir com outros cães.

8. Treinamento de truques

Ensine seu cãozinho a realizar truques simples, como se sentar, dar a pata, deitar e rolar. Utilize recompensas, como petiscos e elogios, para incentivar e reforçar o comportamento desejado.

9. Jogo da caça ao tesouro

Esconda petiscos ou brinquedos pela casa ou pelo quintal e incentive seu cachorro a procurá-los. Comece com esconderijos fáceis e vá aumentando a dificuldade ao longo do tempo.

10. Massagem relaxante

Dedique um tempo para acariciar e fazer uma massagem relaxante no seu pet. Isso não só promove o bem-estar físico, mas também fortalece o vínculo entre vocês.