10 cachorros de famosos que fazem sucessos nas redes sociais

Conheça um pouco sobre os pets que derretem o coração de seus tutores e de seguidores na internet

Dupla de cães encanta os fãs da cantora Lady Gaga Imagem: Reprodução Digital | Instagram @ladygaga

Os cachorros são animais de estimação queridos por muitas pessoas – e isso não seria diferente com artistas e outras pessoas famosas. Esses pets são uma fonte incondicional de amor, companheirismo e lealdade. Além disso, inspiram alegria e criatividade para os seus tutores. Por isso, a seguir, conheça os cachorros de alguns artistas nacionais e internacionais!

1. Koji e Gustav

Lady Gaga tem dois adoráveis buldogues franceses chamados Koji e Gustav. Eles foram roubados em um assalto em fevereiro de 2021, mas, felizmente, recuperados alguns dias depois.

O perfil oficial da pet no Instagram tem mais de 183 mil seguidores (Imagem: Reprodução Digital | Instagram @giselepinschers)

2. Gisele Pinscher Sonza

Gisele Pinscher Sonza é uma cachorrinha da raça pinscher da cantora Luísa Sonza. O perfil oficial da pet no Instagram tem mais de 183 mil seguidores! Além disso, ela acompanha Luísa em diversos trabalhos.

3. Amora e Amêndoa

Bruna Marquezine é tutora das cadelas Amora, uma fofa golden retriever, e Amêndoa, uma linda vira-lata adotada durante uma viagem da atriz para Nova York.

Pet da Anitta possui 229 mil seguidores no Instagram (Imagem: Reprodução Digital | Instagram @pliniotheboss)

4. Plínio

Anitta tem um cachorro da raça galgo italiano. Inclusive, o animal tem um perfil oficial no Instagram com 229 mil seguidores e aparece no videoclipe da música “Sin Miedo” da cantora.

5. Nugget

Katy Perry tem um cachorro chamado Nugget, que é um micro-poodle. O cãozinho já fez várias aparições nas redes sociais da artista. Além disso, ele aparece no videoclipe da música “Small Talk”.

6. Amora, Pandora e Regina

O comediante Whindersson Nunes é tutor das cadelas Amora, uma lulu da pomerânia, Pandora, uma dogue alemã, e Regina, uma vira-lata. Elas costumam aparecer em fotos e vídeos do artista nas redes sociais.

Dodger foi adotado de um abrigo para animais (Imagem: Reprodução Digital | Instagram @chrisevans)

7. Dodger

O ator e comediante Chris Evans é tutor do Dodger, adotado já adulto de um abrigo para animais. A amizade dos dois faz sucesso nas redes sociais. Inclusive, o “Capitão América” tem o nome do cãozinho tatuado no peito.

8. Lilo e Stitch

Lilo e Stitch, da raça mini spitz alemão, são os pets da influenciadora Viih Tube. O perfil oficial dos cães no Instagram acumula mais de 51 mil seguidores, além de fotos e vídeos fofos ao lado da ex-BBB.

9. Emu

Miley Cyrus é conhecida por ser uma amante de animais, e ela tem um pastor de shetland chamado Emu. Inclusive, a cantora fez uma tatuagem em homenagem ao cãozinho.

10. Sadie

A cocker spaniel Sadie foi adotada pela jornalista e apresentadora Oprah Winfrey de um abrigo de animais. Ela conheceu a cachorrinha durante as fotos para a sua própria revista, chamada “The Oprah Magazine”, e sentiu uma conexão instantânea com a pet.