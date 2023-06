10 cachorros que fizeram sucesso no cinema 

Veja como a presença desses pets nas produções cinematográficas encanta espectadores de todas as idades

Lassie estrelou diversos filmes desde nos anos 1940 Imagem: Reprodução digital Entertainment Film Distributors | Roadside Attractions IDP Distribution | Metropolitan Filmexport

Ao longo da história do cinema, vários cachorros fizeram sucesso em filmes, cativando o coração do público com suas histórias e performances incríveis. Seja por meio de suas habilidades, lealdade ou personalidade encantadora, eles deixaram uma marca duradoura no mundo do entretenimento. Por isso, a seguir, conheça alguns deles!

1. Lassie

Talvez o cachorro mais famoso do cinema, Lassie estrelou diversos filmes desde os anos 1940. Conhecida por sua lealdade e coragem, ela sempre salvava o dia em suas aventuras emocionantes.

2. Beethoven

O adorável e desajeitado são bernardo protagonizou a série de filmes “Beethoven”, que contava as trapalhadas e cômicas situações que ele causava em sua família adotiva.

Cão da raça akita fez sucesso em “Sempre ao Seu Lado” (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

3. Hachiko

Baseado em uma história real, o filme “Sempre ao Seu Lado” retrata a lealdade extraordinária de Hachiko, um akita que esperava por seu tutor todos os dias na estação de trem.

4. Marley

O labrador travesso e amoroso protagonizou o filme “Marley & Eu”. Com suas travessuras e momentos emocionantes, Marley se tornou um dos cachorros mais queridos do cinema.

5. Toto

O pequeno cão da raça cairn terrier ganhou fama ao lado de Dorothy no clássico filme “O Mágico de Oz”. Toto foi uma figura adorável e corajosa durante a jornada pelo mundo de Oz.

6. Max

O protagonista do filme “O Grinch” foi o fiel cãozinho Max, que acompanhava seu tutor peludo em suas aventuras e mostrava a verdadeira essência do Natal.

7. Hércules

O bulldog francês estrelou a comédia “Um Tira da Pesada”, ao lado de Eddie Murphy. Com seu charme canino, Hércules roubou a cena em diversas situações engraçadas.

Rin Tin Tin fez sucesso nos anos 1920 (Imagem: Reprodução digital | Emmett/Furla Oasis | Nu Image | Metropolitan Filmexport | First Look Studios)

8. Rin Tin Tin

Este pastor alemão conquistou a fama no cinema mudo nos anos 1920. Rin Tin Tin estrelou vários filmes de ação e aventura, deixando seu legado como um dos primeiros cachorros estrelas de Hollywood.

9. Chance, Shadow e Sassy

Esses três animais protagonizaram o filme “Uma Dupla Quase Perfeita”. Juntos, dois cachorros e uma gata embarcam em uma jornada emocionante de volta para casa.

10. Uggie

O jack russell terrier foi o astro canino do filme “O Artista”, vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2012. Uggie encantou o público com suas habilidades de atuação e seu carisma.