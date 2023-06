Veja destinos para aproveitas uma das festas mais populares do país

A festa de Campina Grande é uma das mais famosas do país Imagem: Cacio Murilo | ShutterStock

As festas juninas são uma tradição enraizada na cultura brasileira, marcadas por danças, músicas, comidas típicas e uma atmosfera de alegria contagiante. Elas são celebradas durante todo o mês de junho e têm suas raízes nas festas religiosas dedicadas aos santos populares: Santo Antônio (13 de junho), São João (24 de junho) e São Pedro (29 de junho).

Esses santos são aclamados por sua importância na cultura católica e, ao longo do tempo, suas celebrações se mesclaram com elementos da cultura popular brasileira, resultando na festa junina que conhecemos hoje.

Por todo o país, diversas cidades se destacam por suas festividades juninas, oferecendo experiências únicas aos visitantes. Os lugares possuem celebrações memoráveis, envolvendo comunidades inteiras e compartilhando o rico patrimônio cultural do Brasil.

A seguir, veja 10 cidades brasileiras para curtir a festa junina e aproveite!

1. Campina Grande, Paraíba

Campina Grande é famosa por sediar o “Maior São João do Mundo”. Durante todo o mês de junho, a cidade se transforma em um grande arraial, com uma programação intensa de shows, quadrilhas juninas, barracas de comidas típicas e muita animação. O Parque do Povo é o epicentro da festa, com seus palcos gigantes e artistas renomados se apresentando todas as noites. Os visitantes também podem apreciar a criatividade das decorações e a beleza das roupas típicas. É uma experiência única para vivenciar a cultura nordestina.

2. Caruaru, Pernambuco

Conhecida como a “Capital do Forró”, Caruaru atrai milhares de pessoas durante o período junino. A cidade realiza o São João de Caruaru, uma festa de grande magnitude que celebra a tradição e a cultura nordestina. Os festejos incluem shows de artistas renomados, apresentações de quadrilhas, feira de artesanato, comidas típicas e a famosa quadrilha “Gonzagão”. Além disso, o Alto do Moura, bairro conhecido por suas cerâmicas e esculturas, ganha vida durante o São João, oferecendo uma experiência única aos visitantes.

3. Aracaju, Sergipe

Aracaju se destaca por suas festas juninas animadas e cheias de tradição. Durante todo o mês de junho, a cidade realiza festivais, apresentações de quadrilhas, shows de música regional e muita comida típica. O Forró Caju é um dos principais eventos, reunindo milhares de pessoas na Praça de Eventos da Orla de Atalaia, com apresentações musicais e barracas de comidas e bebidas típicas. A cultura nordestina se faz presente em cada esquina, proporcionando uma imersão completa no espírito junino.

4. Mossoró, Rio Grande do Norte

Mossoró é famosa pelo “Pingo da Mei Dia”, que marca o início das festividades juninas na região. O evento atrai milhares de pessoas que dançam forró pelas ruas ao som de trios elétricos. Além disso, a cidade possui uma das maiores festas de São João do Nordeste, com shows, apresentações de quadrilhas e comidas típicas. Destaque também para o “Auto da Liberdade”, uma encenação teatral ao ar livre que conta a história da cidade e representa a resistência do povo mossoroense.

5. São Luís, Maranhão

A capital maranhense é conhecida por suas festas juninas tradicionais e cheias de cultura. Durante todo o mês de junho ocorre o “São João de Todos”, com apresentações de bumba meu boi, danças típicas, shows e barracas de comidas regionais. A cidade é dividida em diversos arraiais, onde é possível apreciar as apresentações de grupos folclóricos e se deliciar com a culinária maranhense, como o arroz de cuxá, o vatapá e o famoso tambaqui assado.

Olinda é conhecida pelas tradições em datas comemorativas (Imagem: Reprodução Digital | Prefeitura de Olinda)

6. Olinda, Pernambuco

Olinda é uma cidade cheia de tradição e alegria durante as festas juninas. O “São João de Olinda” é um dos eventos mais aguardados, com apresentações de grupos folclóricos, como o Maracatu, o Coco de Roda e o Cavalo Marinho. As ruas de Olinda se enchem de cores, músicas e danças típicas, proporcionando uma atmosfera vibrante.

7. São Paulo, SP

São Paulo é palco de diversas festas juninas que celebram a tradição e a cultura caipira. Um dos eventos mais aguardados é a “Festa de São João de Nóis Tudim”, realizada no Centro de Tradições Nordestinas. Durante alguns finais de semana, o espaço é transformado em um verdadeiro arraial, com muito forró, comidas típicas, apresentações de quadrilhas e brincadeiras, proporcionando uma experiência autêntica e animada aos participantes.

8. Belém, Pará

A capital paraense se destaca pelas suas festas juninas cheias de tradição e autenticidade. Durante o mês de junho, Belém realiza o “Arraial de Nazaré”, uma das maiores festas juninas da região norte do Brasil. O evento é marcado por apresentações de quadrilhas, danças folclóricas, shows musicais e uma variedade de comidas típicas para degustar, como o tacacá, o vatapá e o açaí.

9. Ceilândia, Distrito Federal

Ceilândia, localizada no Distrito Federal, é uma cidade que abraça a tradição das festas juninas de forma calorosa e animada. Durante o mês de junho, a região se transforma em um verdadeiro arraial. Com o “Maior Arraial do Cerrado”, oferece uma variedade de eventos e atrações para os moradores e visitantes desfrutarem.

10. Corumbá, Mato Grosso do Sul

As festas juninas em Corumbá, localizada no estado de Mato Grosso do Sul, são um verdadeiro espetáculo de tradição e cultura. Conhecida como o “Pantanal em Festa”, a cidade celebra as festividades juninas de maneira intensa e envolvente, atraindo turistas de todas as partes do país. As quadrilhas são apresentadas em diferentes locais da cidade, com coreografias elaboradas e figurinos coloridos, encantando o público com sua energia contagiante.