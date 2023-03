10 coisas que você precisa saber antes de adotar um gato

Para evitar maus-tratos e abandono, o futuro tutor deve refletir sobre as demandas que o pet exigirá

É preciso entender as próprias necessidades e os cuidados que o animal requer ao longo da vida Imagem: Magui RF | Shutterstock

Adotar um gato é uma atitude nobre e recheada de benefícios. Isso porque o pet pode se tornar um grande amigo, deixando a casa e a vida mais alegres, divertidas e cheias de amor. Contudo, antes de realizar a adoção, o tutor deve entender as próprias necessidades e os cuidados que o animal requer ao longo da vida. Desse modo, evita-se o abandono quando algum imprevisto ocorre.

“O caso mais compreensível é quando alguém no lar passa a ter alergia muito forte com o gato, o que faz com que algumas pessoas o devolvam em lágrimas”, explica Albert Viana, voluntário da ONG Toca dos Gatinhos. Além da questão alérgica, veja outros pontos a considerar antes de adotar um gato:

1. Responsabilidade

Adotar um gato é uma grande responsabilidade que requer tempo e dedicação. Além de atenção e carinho, o pet precisa de cuidados diários, incluindo alimentação, higiene e exercícios.

2. Custo

Adotar um pet é uma despesa financeira, que inclui gastos com veterinário, alimentos e suprimentos. O tutor deve certificar-se de ter orçamento suficiente para fornecer os cuidados necessários ao novo amigo.

3. Personalidade do pet

Assim como as pessoas, cada gato tem uma personalidade única. É importante que o tutor considere o temperamento e as necessidades individuais do pet para ter certeza de que ele irá se adaptar à casa e à família.

4. Outros animais de estimação

Caso o tutor tenha outros pets em casa, é preciso certificar-se de como o gato irá lidar com isso.

5. Cuidados com a saúde

É importante que o tutor leve o gato regularmente ao veterinário para exames de rotina, vacinação e tratamento de quaisquer problemas de saúde que possam surgir.

6. Alimentação adequada

Ele precisa de uma dieta balanceada e específica para a sua espécie, além de acesso constante à água fresca.

Os gatos necessitam de um ambiente seguro e confortável (Imagem: antibydni | Shutterstock)

7. Adaptação ao ambiente

É um animal territorialista e, portanto, precisa de um espaço que seja seguro, confortável e adequado às suas necessidades.

8. Manutenção da higiene

O bichano necessita de uma caixa de areia limpa e de acesso a banho e à tosa regulares a fim de manter a limpeza em dia.

9. Brincadeiras e exercícios

O pet requer atividades físicas e mentais regulares para se manter saudável e feliz. No caso, o tutor deve fornecer brinquedos, arranhadores e áreas para escalar.

10. Compromisso de longo prazo

A expectativa de vida de um gato é de aproximadamente 15 anos. Logo, o tutor deve estar preparado para cuidar do animal durante todo esse tempo.