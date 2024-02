10 cuidados com cabelos grisalhos

Veja como manter os fios brancos bonitos e saudáveis por mais tempo

Cabelos brancos exigem cuidados específicos Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

Assumir os cabelos grisalhos é uma escolha que muitas pessoas fazem, celebrando a beleza natural e a autenticidade que os fios brancos conferem. Optar por não os pintar é uma decisão pessoal que reflete a aceitação do envelhecimento e a valorização da própria essência.

No entanto, mesmo para aqueles que escolhem abraçar os cabelos grisalhos, é crucial entender que a manutenção exige alguns cuidados específicos. Por isso, a seguir, confira como manter os fios brancos bonitos e saudáveis!

1. Hidratação regular

A hidratação é fundamental para cabelos grisalhos, pois eles têm uma tendência maior à secura. Por isso, utilize máscaras capilares hidratantes uma vez por semana para restaurar a umidade e a suavidade dos fios. É recomendado usar máscara capilar no banho, aplicada sempre antes do condicionador para recuperar os fios.

“Isso porque o condicionador fecha a cutícula dos fios de cabelo. Se a máscara for aplicada após o condicionador, ela não irá ser absorvida. Leave-in também é bem-vindo. […]”, afirma a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff.

2. Shampoos e condicionadores adequados

Opte por produtos específicos para cabelos grisalhos, como os matizadores, que ajudam a neutralizar tons amarelados e realçar a cor natural. “A verdade é que o matizador pode e deve ser usado por todos os tipos de cabelo e tons, inclusive para os grisalhos, já que, devido à oxidação diária, à exposição ao sol, a altas temperaturas de ferramentas térmicas, entre outros fatores, os cabelos vão ficando amarelados com o tempo […]”, explica Cleiton Vítor, cabeleireiro especialista e sócio da marca brasileira de produtos capilares Felps Professional.

3. Proteção solar

Os cabelos grisalhos podem ser mais susceptíveis aos danos causados pelos raios UV. “Ao contrário do que muitas pessoas pensam, já que o cabelo é uma fibra morta, ele sofre, sim, ações maléficas pelos raios solares. O raio UVB danifica a cutícula do cabelo, a camada mais externa que reveste a medula e o córtex. Então, quando a cutícula é danificada pelo sol, ela expõe as camadas mais profundas do cabelo, além de ficar ressecada, endurecida e encolhida”, explica a Dra. Lilian Brasileiro, médica especialista em Dermatologia.

Por causa disso, conforme a médica, acontece a perda de umidade e o desbotamento da cor do fio e, consequentemente, o cabelo fica opaco, mais enfraquecido e quebradiço, e menos maleável e elástico. Então, use produtos capilares com proteção solar ou acessórios como chapéus para preservar a cor e a saúde dos fios.

4. Corte regular

Manter um corte regular ajuda a eliminar pontas ressecadas e promove um visual mais arrumado. Opte por cortes que realcem a textura natural dos fios grisalhos.

Antes de utilizar o secador, aplique protetor térmico para proteger os fios Imagem: gpointstudio | Freepik

5. Evite o uso excessivo de calor

O uso de secadores, chapinhas e modeladores de cachos pode danificar os cabelos, tornando-os frágeis e propensos a quebras. Por isso, a Dra. Ana Carina Junqueira, médica especializada em tricologia, recomenda usar protetores térmicos e reduzir a frequência de uso desses aparelhos.

6. Alimentação balanceada

A saúde dos cabelos reflete diretamente na alimentação. Por isso, consuma uma dieta equilibrada rica em vitaminas, minerais e proteínas para fortalecer os fios grisalhos. “Então, se todos se mantiverem saudáveis, com alimentação adequada, mantendo seus níveis de cortisol (hormônio do estresse) adequados, com um bom estilo de vida, os cabelos bonitos serão consequência”, analisa a dermatologista Michele Haikal.

7. Tonalizantes suaves

Para neutralizar tons amarelados, experimente tonalizantes suaves específicos para cabelos grisalhos. Eles ajudam a manter uma cor prateada vibrante e natural.

8. Escovação gentil

Cabelos grisalhos tendem a ser mais delicados. Por isso, use escovas de cerdas naturais e evite escovação vigorosa para prevenir quebra e danos.

9. Tratamentos capilares profundos

De tempos em tempos, aplique tratamentos capilares profundos para fortalecer os fios. Óleos como argan e coco podem ser excelentes opções para nutrir e revitalizar os cabelos grisalhos.

10. Acompanhamento profissional

Consulte regularmente um cabeleireiro especializado em cabelos grisalhos para orientações personalizadas. Eles podem recomendar produtos e técnicas específicas para o seu tipo de cabelo.