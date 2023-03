10 cuidados com filhotes de cães nos primeiros dias de vida

Alguns cuidados iniciais são capazes de garantir uma vida saudável e feliz ao novo companheiro de estimação

Proporcione um ambiente seguro para o seu pet Imagem: Oleksiy Rezin | Shutterstock

Os cuidados adequados com os filhotes de cães nos primeiros dias de vida são essenciais para garantir que se desenvolvam de forma saudável, criem uma ligação com o tutor e tenham uma vida feliz. Afinal, é nesse período que os pets são mais vulneráveis e dependem completamente da mãe e do ambiente ao seu redor em relação à sua sobrevivência.

De modo geral, esses cuidados iniciais incluem questões relacionadas à alimentação, higiene, socialização, ambientação, entre outros pontos. A fim de garantir o melhor para o seu novo companheiro de estimação, confira algumas dicas:

1. Atenção com a alimentação

Garanta que os filhotes sejam alimentados apenas com leite materno nas primeiras duas semanas de vida. Os nutrientes presentes na bebida são essenciais para o desenvolvimento e o crescimento do animal.

2. Aqueça o ambiente

Mantenha a temperatura do ambiente em torno de 28ºC. Isso evitará que os pequenos pets desenvolvam hipotermia.

3. A limpeza é essencial

Mantenha o espaço limpo e livre de parasitas. Essa limpeza é essencial para evitar infecções e outros problemas de saúde.

4. Atente-se ao funcionamento do intestino

Certifique-se que os filhotes estão urinando e defecando normalmente.

5. Não irrite o bichinho

Evite manipular ou segurar os filhotes desnecessariamente, pois isso poderá irritá-los.

Dar amor e atenção ajuda o filhote a desenvolver uma relação positiva com as pessoas (Imagem: Nina Buday | Shutterstock)

6. Mantenha o ambiente livre de muitas pessoas

Controle o excesso de pessoas e de outros animais no ambiente dos filhotes. Desse modo, evitará possíveis contaminações.

7. Cuidado com a higiene

Mantenha os pequenos pets limpos e secos. Com isso, conterá a proliferação de bactérias e o desenvolvimento de outros tipos de infecções.

8. Segurança em primeiro lugar

Proporcione um ambiente seguro. Filhotes de cães são curiosos por natureza e, portanto, é preciso certificar-se que o espaço não contém objetos perigosos.

9. Atente-se à saúde

Verifique regularmente a saúde dos filhotes, observando se apresentam desconfortos ou sinais de doença.

10. Dê muito amor e atenção

Dê amor e atenção aos pets recém-nascidos. Essa simples e bela atitude ajudará o animalzinho a desenvolver uma relação positiva com as pessoas.