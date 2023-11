10 curiosidades sobre a banda RBD

Conheça os bastidores do fenômeno musical que continua conquistando o coração dos fãs

A banda mexicana RBD se tornou um sucesso mundial nos anos 2000 Imagem: Reprodução

Com o retorno do RBD aos palcos e ao solo brasileiro após 15 anos, é mais do que importante voltarmos ao passado e relembrar marcos históricos da banda. Além do sucesso musical, o grupo é repleto de curiosidades fascinantes, desde a sua formação, ascensão e eventos marcantes ao longo de sua carreira. Pensando nisso, reunimos 10 curiosidades sobre o Rebelde para você conhecer. Confira!

1. Formação original

A banda RBD foi formada em 2004, ano em que a novela mexicana “Rebelde” também foi lançada. Inicialmente, o sexteto era somente parte da trama. Os integrantes do grupo musical são formados pelo elenco principal da telenovela, com Anahí (Mía Colucci), Dulce María (Roberta Pardo), Alfonso “Poncho” Herrera (Miguel Arango), Christopher von Uckermann (Diego Bustamante), Maite Perroni (Lupita Fernández) e Christian Chávez (Giovanni Méndez).

2. Sucesso internacional

Além da banda RBD ter sido um enorme sucesso no México e em vários países da América Latina, o grupo também alcançou marcos surpreendentes em outros continentes. São mais de 15 milhões de álbuns vendidos, 10 milhões de ingressos e 9 álbuns de estúdio em espanhol, português e inglês.

O grupo também conquistou prêmios como Tu Mundo, Billboard Latin Music Awards e 6 Billboard Music Awards. Em 2020, quando a discografia completa foi lançada nas plataformas digitais, as faixas retornaram ao topo das paradas musicais.

3. Ausência de Alfonso Herrera na turnê

O retorno de RBD sem Alfonso Herrera tem relação com as escolhas pessoais do ator mexicano. Para o intérprete de Miguel, simplesmente não existe mais interesse em retomar uma carreira como cantor. Segundo ele, sua vida pessoal e profissional como ator são seus objetivos no momento.

Assim que o grupo musical deu o pontapé inicial para a nova turnê, em uma mensagem nas redes sociais, Alfonso Herrera fez questão de desejar energias positivas e sucesso aos seus amigos nessa nova fase.

4. RBDMania

Assim como diversas bandas pop mundo afora, o RBD também possui um grupo enorme de fãs. Desde o lançamento, o sucesso fora do México e na América Latina foi tamanho que rendeu aos fãs o apelido de “RBDMania”.

Mesmo depois do anúncio de finalização das atividades do grupo em 2009, a fanbase não deixou de existir ou de apoiar os trabalhos solos dos integrantes. Afinal, desde o começo do grupo até seu encerramento, os fãs conseguiram propagar os conceitos e a maneira de vestir da banda fielmente.

Dulce María não é a única artista famosa da sua família Imagem: Music4mix | Shutterstock

5. Parentescos inesperados

A cantora Dulce María é sobrinha-neta da famosa pintora mexicana Frida Kahlo, que morreu em 1954 devido a complicações de embolia pulmonar. Por nascer posteriormente ao falecimento da tia-avó, em 1985, as duas nunca se conheceram.

Entretanto, a atriz e cantora sempre exibe muita honra em estar ligada à Frida Kahlo dessa forma. No seu mais recente álbum, ‘Origen’ (2021), Dulce María se inspirou em Frida Kahlo para o conceito das músicas e no visual do álbum.

6. Amizades de longa data

Alguns integrantes do grupo pop mexicano se conheciam antes mesmo da participação na novela “Rebelde”. Dulce María, Anahí, Christian Chávez e Alfonso Herrera contracenaram juntos na série mexicana “Clase 406”. A telenovela juvenil foi exibida entre os anos 2002 e 2003.

Durante os 5 anos de RBD, alguns integrantes também mantiveram breves relacionamentos. Esse foi o caso de Alfonso Herrera e Dulce María, que namoraram por 3 anos, de 2002 até 2005. Já Anahí e Christopher von Uckermann tiveram um relacionamento por menos de 1 ano, em 2004.

Independentemente de os relacionamentos não terem sido duradouros, os 6 participantes sempre exibiram uma amizade bem próxima ao longo de todos esses anos.

7. Álbuns cantados em português

Posterior ao lançamento do álbum espanhol “Rebelde”, em 2004, o grupo lançou o primeiro disco em português: “Rebelde – Edição Brasil” pela gravadora EMI Music. Com estreia em 1 de novembro de 2005, a versão contém regravações de grandes sucessos, como ‘Fique em Silêncio’, ‘Ensina-me’, ‘Quando o Amor Acaba’ e ‘Salve-me’.

O sucesso da versão no Brasil também possibilitou a gravação de outro álbum em português. Em 22 de maio de 2006, novamente pela EMI Music, o álbum de estúdio “Nosso Amor Rebelde” foi lançado. Faixas que chamam atenção são ‘Nosso Amor’, ‘Feliz Aniversário’ e ‘Esse Coração’.

8. Reencontro musical virtual

Em 2020, o RBD decidiu se reunir para promover o show de reencontro chamado “Ser o Parecer”. O intuito da banda foi presentear os fãs com um conjunto de seus maiores hits em live global, após 10 anos longe dos palcos.

Dessa vez, somente Anahí, Maite Perroni, Christopher von Uckermann e Christian Chávez puderam participar. Entretanto, Dulce María e Alfonso Herrera organizaram uma performance especial para marcar presença. A homenagem aos fãs ocorreu no dia 26 de dezembro, por meio de uma plataforma especializada em lives.

9. Músicas em inglês

Similar às versões em português lançadas em 2005 e 2006, o sexteto pop mexicano também gravou músicas em inglês. O álbum ‘Rebels’, com estreia em 19 de dezembro de 2006, contém 13 faixas. O grande destaque fica para a versão inglesa de ‘Sálvame’, intitulada ‘Save Me’.

10. Recordes batidos no Brasil

Em sua turnê pelo Brasil, ‘Generación RBD’, o grupo musical passou por mais de 10 cidades em 2006. Foram elas: Belo Horizonte, Belém, Curitiba, Fortaleza, Recife, Goiânia, Brasília, Vitória, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo.

Na época, foram os artistas internacionais com a maior tour pelo país. O sucesso em terras brasileiras retornou nas paradas musicais, depois do lançamento da discografia em streamings, com mais de 32 faixas no Top 200 do Spotify.