10 curiosidades sobre a história da Seleção Brasileira Feminina

As jogadoras brasileiras têm conquistado títulos importantes em competições internacionais, elevando o nome do Brasil no cenário do futebol mundial

Seleção estreia dia 24 de julho contra o Panamá Imagem: Reprodução Digital | Alex Livese – FIFA

A Seleção Brasileira Feminina de futebol encerrou sua preparação para a Copa do Mundo com uma vitória relevante. No último domingo (2), as jogadoras conquistaram uma goleada de 4 a 0 sobre a seleção do Chile, em um amistoso disputado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A Copa do Mundo de 2023 será realizada na Austrália e na Nova Zelândia. A equipe brasileira está no Grupo F, ao lado das seleções da França, Jamaica e Panamá. Apenas as duas primeiras colocadas da disputa avançarão para as oitavas-de-final.

O primeiro jogo do Brasil será contra o Panamá, no dia 24 de julho, no Estádio Hindmarsh, às 8h. A participação na competição representa mais uma oportunidade para a equipe buscar o tão desejado título mundial.

A seguir, confira 10 curiosidades sobre a seleção feminina!

1. Início histórico em 1988

A Seleção Brasileira Feminina jogou sua primeira partida em 1988, no primeiro Campeonato Mundial Feminino, realizado na China. O torneio foi organizado pela FIFA como um teste para uma possível Copa do Mundo Feminina no futuro. Entretanto, antes de 1979, as mulheres não podiam praticar futebol no Brasil devido a um decreto de Getúlio Vargas em 1941.

2. Participação em todas as Copas do Mundo

Desde o início da Copa do Mundo Feminina em 1991, a Seleção Brasileira tem sido presença constante em todas as edições do torneio. Apenas duas outras seleções, Estados Unidos e Canadá, também têm esse feito.

3. Vice-campeã em 2007

Em 2007, a Seleção Feminina surpreendeu o mundo ao chegar à final da Copa do Mundo. Na semifinal, enfrentou as fortes norte-americanas e, mesmo perdendo a final para a Alemanha em Xangai, conquistou seu melhor resultado na história do torneio.

4. Domínio na Copa América

A Seleção Brasileira é praticamente imbatível na Copa América Feminina, a competição classificatória para a Copa do Mundo. Das nove edições disputadas desde 1991, a equipe venceu oito delas, mostrando sua supremacia na região.

5. Marta, a rainha do futebol

Marta Vieira da Silva, uma das melhores jogadoras do mundo, é um dos destaques da Seleção Brasileira. Com seis títulos de melhor jogadora do mundo pela FIFA e 17 gols marcados em Copas do Mundo, ela é uma das maiores artilheiras da história do torneio.

6. Formiga e seus recordes

A ex-jogadora Formiga é uma figura icônica no futebol brasileiro. Ela é a única atleta, entre homens e mulheres, a jogar em 7 edições da Copa do Mundo. Além disso, com 158 partidas pela Seleção, incluindo a equipe masculina, é a recordista de jogos disputados.

Jogadoras fizeram apelo para torcedores e organizações brasileiras em 2007 por mais apoio (Imagem: Reprodução Digital | FIFA)

7. Protesto que levou à criação do primeiro campeonato

O primeiro campeonato de futebol feminino foi criado após um protesto das jogadoras brasileiras. Insatisfeitas com a falta de investimento no futebol feminino, as atletas exibiram um cartaz no pódio durante a Copa do Mundo de 2007 com a frase “Brasil, precisamos de apoio”, em um apelo à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por maior suporte à modalidade.

8. Transmissão em TV aberta em 2019

A Copa do Mundo Feminina só teve seus jogos transmitidos em televisão aberta no Brasil a partir de 2019. Anteriormente, as partidas eram exibidas apenas em canais por assinatura. A transmissão em TV aberta pela Globo atraiu um grande público, especialmente o jogo do Brasil contra a França, nas oitavas de final, que teve 35 milhões de espectadores.

9. Bicampeã dos Jogos Pan-Americanos

A Seleção Feminina conquistou dois títulos nos Jogos Pan-Americanos. As vitórias ocorreram em Santo Domingo, em 2003, e no Rio de Janeiro, em 2007, mostrando o talento e a força das jogadoras brasileiras na competição continental.

10. Ranking da FIFA: 8º lugar

A Seleção Brasileira Feminina de futebol tem conquistado progresso significativo no cenário internacional. No início deste ano, o time subiu uma posição no ranking das seleções femininas da FIFA, passando do 9º para o 8º lugar. Essa posição coloca o Brasil acima de seleções renomadas, como Austrália, Holanda e Itália. No topo, encontramos as seleções femininas dos Estados Unidos, da Alemanha e da Suécia, ocupando o 1º, 2º e 3º lugar, respectivamente.

Bônus: treinadora renomada

Antes de assumir o comando da Seleção Brasileira em julho de 2019, a sueca Pia Sundhage já havia treinado outras seleções importantes, como a feminina dos Estados Unidos. Ela foi responsável por conquistar duas medalhas de ouro olímpicas consecutivas com a equipe norte-americana nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 e de Londres em 2012.

Além disso, Pia também teve sucesso na Suécia, onde nasceu. Ela treinou a seleção feminina do país de 2008 a 2012, levando a equipe à final da Eurocopa Feminina em 2011.

Em 2012, a técnica conquistou o prêmio Bola de Ouro, da FIFA, na categoria treinadora feminina. Com o Brasil desde 2019, a sueca conquistou, no primeiro ano, o segundo lugar no Torneio Uber Feminino e no Torneio Internacional da China. No ano seguinte, as brasileiras alcançaram o terceiro lugar no Torneio Internacional da França. Em 2022, venceram a Copa América.