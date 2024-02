Data representa a continuidade cultural e a celebração dos valores fundamentais da sociedade chinesa

Ano-Novo Chinês é uma festa com tradições ricas e simbolismo profundo Imagem: Toa55 | Shutterstock

O Ano-Novo Chinês é uma das celebrações mais significativas e aguardadas na cultura chinesa. Neste ano, ele acontece no dia 10 de fevereiro. Com origens que remontam há milênios, essa festividade é baseada no calendário lunar, marcando o início de um novo ano. A importância dessa festa vai além da contagem do tempo, representando renovação, prosperidade e união familiar.

A seguir, confira 10 curiosidades sobre o Ano-Novo Chinês!

1. Baseado no calendário lunar

Segundo Adriana Di Lima, consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa, o início do Ano-Novo Chinês não tem data fixa devido ao seu calendário lunissolar. Dessa forma, ele pode acontecer entre janeiro e março em decorrência do surgimento da primeira Lua nova.

2. Animal do zodíaco chinês

Cada ano é associado a um dos 12 animais do zodíaco chinês, cada um deles representando diferentes traços de personalidade e características. O ciclo de 12 anos inclui: Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Cabra, Macaco, Galo, Cão e Porco.

Segundo Adriana Di Lima, 2024 é o ano do Dragão. “A energia vigorosa – e muitas vezes imponente – do signo do Dragão pode contribuir para que o ano seja cheio de acontecimentos, com mais ação, reconhecido pelo código Yang.”, explica.

3. Festa da Primavera

Além de celebrar o Ano-Novo, a data é conhecida como a Festa da Primavera. Essa designação reflete não apenas a renovação do ciclo lunar, mas também o início da primavera no hemisfério norte, simbolizando o renascimento da natureza.

4. Atmosfera vermelha

Nesta época na China, as casas exibem faixas e lanternas vermelhas, enquanto as ruas se iluminam com lanternas da mesma cor. Pessoas se vestem de vermelho, não só porque é bonito, mas também porque, na cultura chinesa, o vermelho significa alegria, riqueza e sorte.

5. Tradições alimentares

Durante as festividades, é comum consumir pratos simbólicos como peixe, que representa abundância, e bolinhos de massa, que simbolizam a reunificação familiar. Apreciam-se esses pratos deliciosos não apenas pelo sabor, mas também por seu significado cultural profundo.

Famílias celebram com refeição especial o Ano-Novo Chinês, unindo tradição, votos de felicidade, saúde e prosperidade Imagem: PRPicturesProduction | Shutterstock

6. Reuniões familiares

Uma das tradições mais importantes do Ano-Novo Chinês é a reunião familiar na véspera. As famílias se reúnem para compartilhar uma refeição especial, que inclui pratos tradicionais e simbólicos, enquanto trocam votos de felicidade, saúde e prosperidade para o ano que se inicia.

7. Limpeza da casa

Antes da chegada do Ano-Novo são realizadas limpezas intensas nas casas. Acredita-se que isso ajuda a afastar o azar e os maus espíritos. Além disso, os chineses consideram que o lar deve ser preparado para receber a boa sorte e a fortuna no novo ano.

8. Desfiles e danças

Desfiles coloridos com dragões e leões são uma parte essencial das celebrações do Ano-Novo Chinês. Assim, realizam-se danças com fantasias em muitas comunidades chinesas, acompanhadas por música alta, tambores e címbalos.

9. Celebração dura 15 dias

Enquanto muitas festas em todo o mundo duram apenas alguns dias, o Ano-Novo Chinês é uma celebração que se estende por um período impressionante de 15 dias.

10. Maior queima de fogos de artifícios

Os fogos de artifício desempenham um papel crucial nas festividades, pois servem para espantar os maus espíritos. As explosões coloridas iluminam o céu, simbolizando a remoção de energias negativas.