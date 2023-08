10 curiosidades sobre o signo de Libra

Regido por Vênus, o libriano está sempre em busca de equilíbrio e justiça

Os nativos de Libra têm uma grande afinidade pela beleza Imagem: Natalia Gaikova | Shutterstock

Libra é o sétimo signo do zodíaco, caracterizado como um signo cardinal, regido pelo planeta Vênus e rege a casa 7 do Mapa Astral. Representadas pela balança, as pessoas do signo de Libra são reconhecidas por suas características equilibradas e sociais.

De acordo com a astróloga Thaís Mariano, os nativos de Libra exalam charme e delicadeza. “É um signo muito social, representado pela balança que busca o equilíbrio entre o ‘eu’ e o ‘outro’. A meta do libriano é se relacionar. É por meio da convivência com o outro que ele vai percebendo quem ele é”, afirma.

A seguir, confira outras curiosidades sobre os nativos de Libra!

1. Busca pelo equilíbrio e harmonia

Libra é conhecido por sua busca incessante pelo equilíbrio e pela harmonia em todas as áreas da vida. Pessoas desse signo valorizam relacionamentos saudáveis e colaborativos.

2. Diplomáticos e pacifistas

Os librianos têm uma habilidade natural para a diplomacia e a mediação de conflitos. Sua abordagem pacífica muitas vezes os coloca no papel de mediadores.

3. Apreciadores da beleza

Regidos por Vênus, os nativos de Libra possuem um olhar apurado para o que é belo e harmonioso. “Os librianos são amantes das artes e da beleza, gostam do que enfeita os olhos e a alma, costumam ter bom gosto, ser elegantes e transparecem uma imagem tranquila e harmoniosa”, conta Thaís Mariano.

4. Sociáveis e encantadores

Librianos são frequentemente reconhecidos por sua natureza social e charmosa. Eles se destacam em situações sociais e estabelecem conexões significativas com vários grupos de pessoas.

5. Dificuldade em tomar decisões

A busca por equilíbrio pode levar à indecisão. Librianos podem ter dificuldade em tomar decisões, uma vez que desejam considerar todas as opções para encontrar a escolha mais justa.

6. Valorizam relacionamentos

Estar rodeado de pessoas é algo que satisfaz esse signo. “Os librianos gostam de agradar, de formar parcerias, de viver em conjunto e de compartilhar. Por isso, adoram festas e eventos sociais, pois são ambientes em que podem conhecer mais pessoas”, afirma a astróloga. Além disso, prezam e respeitam os limites alheios, assim como gostam que os seus também sejam respeitados.

Os librianos costumam ter afinidade com diferentes expressões artísticas (Imagem: Natalia Gaikova | Shutterstock)

7. Afeição pela arte e cultura

Librianos muitas vezes têm uma afinidade pela arte, cultura e música. Sua apreciação pela expressão artística pode ser uma parte fundamental de suas vidas.

8. Tendência a evitar conflitos

Para preservar a harmonia, librianos podem evitar conflitos e confrontos diretos. Eles preferem encontrar soluções amigáveis e justas.

9. Busca por justiça e equidade

A justiça é um valor fundamental para Libra. “O libriano é muito justo e não tem problema em reconhecer quando está errado em uma situação. Mas, como está sempre em busca da igualdade, não deixará de evidenciar a parcela de culpa da pessoa amada. Por conta disso, pode passar horas discutindo a relação, procurando encontrar um meio para ajustar o relacionamento – de modo que fique bom para os dois”, comenta Thais Mariano.

10. Buscam ambientes agradáveis

Assim como valorizam a beleza, os librianos preferem ambientes agradáveis e bem decorados. Eles se sentem mais em paz em locais que reflitam harmonia visual.