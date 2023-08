10 curiosidades sobre o signo de Peixes

Regido por Netuno, o pisciano é sonhador, criativo, romântico, generoso e místico

Os nativos de Peixes são muito ligados à magia e à espiritualidade Imagem: HstrongART | Shutterstock

Peixes é o 12º e último signo do zodíaco, encerrando o ciclo astrológico. Pertencente ao elemento Água e regido pelo planeta Netuno, Peixes rege a Casa 12 do Mapa Astral. Os nativos desse signo são conhecidos por suas características sensíveis, intuitivas e empáticas.

“Sendo Peixes o último signo do zodíaco, ele traz a representação da totalidade, o final de um caminho humano em que se busca a transcendência, a conexão com o absoluto, a fusão com tudo que existe, com atributos muito elevados. Representa a unidade em que os extremos se encontram”, explica a astróloga Thaís Mariano.

A seguir, confira outras curiosidades sobre os nativos de Peixes!

1. Empatia e sensibilidade profundas

Os piscianos são conhecidos por sua grande capacidade de se conectar emocionalmente com os outros, demonstrando empatia e compreensão genuínas.

2. Natureza criativa e artística

Piscianos frequentemente têm uma inclinação natural para as artes, seja na música, pintura, escrita ou outras formas de expressão criativa.

3. Espiritualidade intensa

Muitos nativos de Peixes têm um interesse inato em questões espirituais e metafísicas, buscando significados mais profundos na vida e explorando aspectos espirituais do mundo. “Enxergam além do que a maioria consegue ver nesse sentido, mas têm muita dificuldade de perceber a si mesmos”, analisa Thaís Mariano. Isso pode levá-los à distração.

4. Intuição acentuada

Piscianos têm um sexto sentido apurado e muitas vezes confiam na intuição para guiar suas decisões e compreender situações complexas.

5. Tendência à sensibilidade excessiva

Devido à sua natureza empática, os nativos de Peixes podem ser sensíveis ao ambiente e às emoções dos outros, o que por vezes pode levá-los a se sobrecarregarem emocionalmente.

6. Vivem no mundo das fantasias

Esse signo é associado a um mundo interior bastante sonhador, em que a imaginação flui livremente, podendo se manifestar tanto em criatividade quanto em escapismo. “Fantasiam, criam histórias e acreditam nelas pela dificuldade de lidar com as questões duras e difíceis da vida. São escapistas; a lógica deles é difícil de ser compreendida, é como se vivessem em outra realidade”, comenta Thaís Mariano.

Os nativos do signo de Peixes também precisam de espaço e tempo sozinhos (Imagem: Alesikka | Shutterstock)

7. Necessidade de espaço e tempo sozinhos

Apesar de ser sociável, a pessoa de Peixes também valoriza o tempo de solidão, quando pode recarregar suas energias e se conectar com suas essências.

8. Compaixão e ajuda ao próximo

A compaixão inerente dos piscianos os leva a ajudar os outros de maneira altruísta, frequentemente se envolvendo em atividades de voluntariado ou apoio social.

9. Adaptação e flexibilidade

Piscianos tendem a se adaptar facilmente a diferentes situações e pessoas, muitas vezes assumindo diferentes papéis para se ajustar ao ambiente. “Isso pode ser um aspecto tanto positivo quanto negativo, já que indica grande flexibilidade, adaptabilidade e fluidez, mas também um desafio no ponto de se firmar em um objetivo, deixando tudo um tanto solto e disperso”, explica a astróloga.

10. Os românticos do zodíaco

Os nativos de Peixes estão entre os mais românticos do zodíaco. “São eternos apaixonados, gostam de estar em relações em que encontram toda a magia que buscam e estão sempre prontos para fazer de tudo pela pessoa amada”, conclui astróloga.