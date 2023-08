10 curiosidades sobre o signo de Virgem

Regido por Mercúrio, o virginiano é detalhista e está sempre em busca da perfeição

Virginianos são detalhistas e estão sempre em busca da perfeição Imagem: New Africa | Shutterstock

Virgem é o sexto signo do zodíaco. Regido por Mercúrio, ele rege a Casa 6 do Mapa Astral e é considerado um signo detalhista, dedicado ao trabalho e extremamente metódico. Sempre em busca da perfeição, esses nativos trabalham para ter segurança e estabilidade financeira e, segundo a astróloga Tânia Gori, são movidos pelo saber das coisas.

“Nessa busca por conhecimento, aprendem que a mente do homem é um bom servo, mas um mau mestre, especialmente quando a mente usurpa a soberania do espírito. Para eles, o eixo do universo é o trabalho”, analisa a astróloga.

A seguir, confira tudo o que você precisa saber sobre os virginianos!

1. Signo da Terra

O elemento do signo de Virgem é a Terra, o que indica que esses nativos são organizados, discretos, perfeccionistas e, principalmente, pé no chão em suas ações. Além disso, mostra que eles lidam melhor com a realidade e veem o mundo de forma objetiva.

2. Gostam de perfeição

Os virginianos são motivados pelo perfeccionismo em tudo o que fazem, por isso costumam ser cuidadosos e eficientes. “Mas têm dificuldade em formar uma visão geral das situações. Gostam de aprender e analisar coisas novas. No entanto, podem ser críticos, perfeccionistas, puritanos e muito preocupados. Acabam ficando presos a determinados fatos e não enxergam o todo”, aponta o astrólogo Brendan Orin.

3. Trabalhar é um dos seus prazeres

As pessoas de Virgem são movidas pelo trabalho e dão grande importância para esse setor da vida. No entanto, por serem inteligentes, pensam demais, o que faz com que trabalhem na mesma proporção, tornando-se mais exigentes consigo e com os outros.

4. Têm dificuldade para guardar dinheiro

Devido aos gastos excessivos, guardar dinheiro é sinônimo de dificuldade para os virginianos. “Precisam desenvolver um método capaz de evitar os gastos desnecessários, pois, embora economizem em ‘farras’, a economia nunca dura muito”, conta a astróloga Tânia Gori.

Os nativos de Virgem costumam ser exigentes no amor (Imagem: Masterlevsha | Shutterstock)

5. São exigentes no amor

Mesmo não sendo os mais românticos do zodíaco, os nativos de Virgem, geralmente, se encantam por pessoas que tenham uma boa conversa. Contudo, preencher todas as suas exigências pode ser uma tarefa complicada. “Muitas pessoas de Virgem são indiferentes às aventuras amorosas e com frequência permanecem voluntariamente solteiras. É difícil alcançar os padrões de perfeição esperados pelos virginianos”, diz Tânia Gori.

6. Gostam de viajar para lugares tranquilos

Virgem é um signo que gosta de tudo organizado — e, com as suas viagens, não seria diferente. Por isso, antes de se aventurar, esses nativos costumam planejar o roteiro meses antes e, ao escolherem o destino, optam por lugares com pontos turísticos e restaurantes mais sossegados, pois odeiam aglomeração.

7. São observadores naturais

Uma das características que se destacam nos virginianos é a capacidade de observar os mínimos detalhes, afinal eles são perfeccionistas natos. Dessa forma, lembram de tudo o que viveram desde a infância nos pormenores.

8. Têm mania de limpeza

Ambientes organizados e limpos representam paz para os nativos de Virgem, e isso está relacionado a sua capacidade de observação, que oferece a eles maior valor aos espaços organizados.

9. A lábia é uma de suas qualidades

Por ser regido por Mercúrio, planeta da comunicação, da mente e do raciocínio, Virgem carrega consigo a energia da troca e do contato com outras pessoas, tornando-se um signo com bastante lábia, capacidade de argumentação e raciocínio.

10. Se adaptam com facilidade

A capacidade de adaptação dos virginianos é apurada, justamente pelo seu desejo por novos conhecimentos. Assim, eles costumam aprender qualquer tarefa rapidamente e estão sempre em busca de aperfeiçoamento.