10 curiosidades sobre os nativos do signo de Leão

Regido pelo Sol, esse nativo traz o brilho do Astro-Rei e gosta de ser o centro das atenções

Leoninos são agraciados com um brilho especial e marcam presença aonde chegam Imagem: ika senyati | Shutterstock

Leão, o quinto signo do zodíaco, é um signo fixo, regido pelo Sol e rege a Casa 5 do Mapa Astral. Representados pelo rei da selva, os leoninos carregam consigo uma personalidade envolvente e carismática.

De acordo com a astróloga Thaís Mariano, quem tem Sol no signo de Leão é expansivo, alegre e exuberante. “Leoninos são dotados de um brilho especial e marcam presença aonde chegam com toda sua luz. Para eles, é muito importante que isso realmente aconteça”, explica.

A seguir, confira outras curiosidades sobre os nativos de Leão!

1. Signo do Fogo

Leão é um signo de elemento Fogo, o que significa que os leoninos tendem a ser apaixonados, enérgicos e entusiasmados.

2. Resistentes às mudanças

Leão é um signo fixo e resistente à mudança. Por causa disso, os nativos não gostam de ser desafiados ou contrariados. “Costumam ser mandões e possuem certa dificuldade em admitir um erro, engano ou cogitar que isso possa acontecer”, diz a astróloga Thaís Mariano.

3. Generosos

Os leoninos têm um grande coração e são conhecidos pela generosidade. Leais, gostam de cuidar das pessoas próximas. “Um leonino bem equilibrado consigo mesmo pode ser extremamente generoso e reconhecer com facilidade o brilho do outro e incentivá-lo a permitir que esse brilho aumente cada vez mais”, ressalta a astróloga.

4. Ambiciosos

Possuem uma natureza ambiciosa e estão sempre buscando o sucesso em suas vidas pessoais e profissionais.

5. Autoestima elevada

Os leoninos geralmente têm uma autoestima elevada e uma confiança inabalável em suas habilidades. “Assim como o animal que representa esse signo, os leoninos gostam de exibir sua beleza e majestade e sentem-se confortáveis com os olhares voltados para eles”, afirma Thaís Mariano.

6. Gosto pelo luxo

Quem tem Sol em Leão aprecia o conforto e o luxo, o que pode tornar a pessoa um pouco extravagante em suas escolhas de vida.

7. Expressivos

Leão é um signo altamente expressivo, seja na forma de arte, atuação, música ou qualquer outra forma criativa de se manifestar.

Nativos de Leão tendem a ser bastante orgulhosos (Imagem: John Hong | Shutterstock)

8. Orgulhosos

Assim como todos os signos do zodíaco, Leão também tem características que precisa desenvolver. Segundo Thaís Mariano, por causa de todo o ar de nobreza e superioridade, os nativos podem ser orgulhosos, vaidosos, egoístas, arrogantes, prepotentes e autoritários.

“Quando ele [o leonino] tende a ir para o lado sombra de sua personalidade, pode se tornar uma pessoa de difícil convivência, pois tem dificuldade em aceitar opiniões, validando somente a sua”, esclarece a astróloga.

9. Personalidade dominante

Leão é o segundo signo da tríade de Fogo e, assim como o animal que o representa, ele está em busca de liderar. Quem possui esse posicionamento no Mapa Astral apresenta facilidade em cargos de liderança em geral.

10. Leais

Leão valoriza a lealdade e espera a mesma dedicação das pessoas ao seu redor. No entanto, os leoninos podem ser exigentes quando se trata de reconhecimento.