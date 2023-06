10 deliciosos pratos veganos para o almoço

Aprenda a preparar receitas tradicionais na versão vegana

Penne vegano ao pesto Imagem: miltsova | ShutterStock

A diversidade de ingredientes vegetais e a criatividade na alimentação vegana nos permitem explorar uma infinidade de sabores, texturas e combinações únicas. Desde pratos clássicos até criações modernas, há um prato para todos os gostos.

Veja uma seleção especial de 10 pratos veganos deliciosos que irão inspirar você a ampliar seu repertório culinário e desfrutar de refeições incríveis sem a necessidade de ingredientes de origem animal.

1. Penne ao pesto

Ingredientes

1 kg de macarrão tipo penne

6 colheres de sopa de manjericão

10 castanhas-do-pará sem casca

1/2 xícara de chá de azeitonas

1 xícara de chá de azeite

2 dentes de alho sem casca

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o manjericão, as castanhas, as azeitonas, a pimenta-do-reino, o alho e o azeite, até obter uma mistura homogênea. Depois, reserve. Cozinhe o macarrão por aproximadamente 8 minutos, escorra e transfira para uma travessa. Misture o molho pesto ao macarrão e sirva.

2. Moqueca de berinjela

Receita indicada pela chef de cozinha Drica Avelar

Ingredientes

2 berinjelas

1 cebola cortada em cubos

2 tomates cortados em cubos

1 colher de sopa de azeite de dendê

1 dente de alho picado

1/2 pimentão vermelho cortado em cubos

200 ml de leite de coco

1/2 limão espremido

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Corte as berinjelas em fatias grossas (1 dedo de espessura). Em uma frigideira, em fogo médio, grelhe-as bem dos dois lados. Em uma panela, coloque o azeite de dendê e refogue a cebola e o alho, quando estiverem translúcidos, adicione metade do tomate e do pimentão. Refogue por aproximadamente 4 minutos. Adicione o leite de coco e tempere com sal. Acrescente as fatias de berinjela grelhadas e o restante do tomate e do pimentão. Cozinhe por mais 5 minutos. Ajuste o sal, a pimenta-do-reino e salpique o cheiro-verde.

Dica da chef: para sua moqueca ficar incrivelmente delicada e saborosa, antes de levar à mesa, esprema meio limão por cima. Ele consegue elevar os sabores a outro patamar. Experimente!

3. Risoto

Ingredientes

1 1/2 l de água

1 xícara de chá de arroz arbóreo

1 xícara de chá de leite de castanha-de-caju

300 g de tomate-cereja

1 maço de manjericão fresco

1 cebola picada

1 xícara de chá de vinho branco

2 dentes de alho picados

3 colheres de sopa azeite de oliva

1 colher de chá de açúcar mascavo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, metade da cebola, um dente de alho, metade do manjericão e deixe ferver até obter um caldo de legumes. Coe e reserve. Em uma assadeira, coloque o tomate-cereja, duas colheres de sopa de azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino e açúcar mascavo. Misture e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos, mexa a cada 10 minutos.

Em uma panela à parte, aqueça o restante do azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho restantes até que fiquem bem dourados. Adicione o arroz arbóreo e mexa. Acrescente o vinho e misture até evaporar. Enquanto mexe, acrescente o caldo de legumes aos poucos (uma concha por vez). Faça esse processo até o arroz ficar al dente. Adicione o leite de castanha-de-caju e mexa. Desligue o fogo e acrescente os tomates-cerejas assados e o restante do manjericão. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Sirva em seguida.

4. Batata-doce recheada

Ingredientes

Batatas assadas

2 batatas-doces

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 pitada de sal

Recheio

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

1 xícara de chá de tomate cortado em cubos

1/2 xícara de chá de cogumelos Paris cortados em pedaços

1 colher de sopa de óleo vegetal

4 colheres de sopa de molho de tomate concentrado

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de cebola picada

1 colher de chá de alho picado

1/2 xícara de chá de folhas de espinafre cortadas em tiras

200 ml de água

Queijo vegano ralado a gosto

Modo de preparo

Lave as batatas em água corrente, fure-as e adicione um pouco de sal. Coloque-as em uma forma e regue com um pouco de azeite. Leve ao forno preaquecido a 250°C por aproximadamente 1 hora ou até ficarem macias.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o óleo vegetal em fogo médio e acrescente a cebola e o alho picado. Quando a cebola estiver levemente dourada, adicione o tomate picado, o cogumelo, o grão-de-bico, o molho de tomate e o sal. Cubra com a água e deixe cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 15 minutos ou até o líquido reduzir pela metade. Acrescente o espinafre, misture ligeiramente e desligue o fogo.

Montagem

Coloque as batatas assadas dentro de um recipiente e corte-as ao meio, sem separar. Acrescente o recheio, cubra com queijo vegano ralado e sirva.

5. Refogado agridoce com tofu

Ingredientes

200 g de tofu cortado em cubos

1 cebola cortada em tiras largas

1/4 de xícara de chá de alho-poró cortado em rodelas

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

1/2 pimentão amarelo cortado em tiras

1/2 xícara de chá de vagem cozida

1/2 xícara de chá de cogumelos Paris cortados ao meio

1 colher de sopa de gengibre ralado

1 colher de sopa de melaço

1/4 xícara de chá de molho de soja

2 colheres de sopa de óleo vegetal

2 colheres de sopa de sementes de gergelim

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça metade do óleo e adicione os cubos de tofu. Salpique um pouco de sal e vire os cubos de vez em quando para que dourem igualmente. Retire os cubos da frigideira e reserve. Na mesma frigideira que dourou o tofu, acrescente o restante do óleo, a cebola e o alho-poró. Assim que a cebola dourar, adicione os pimentões, os cogumelos, a vagem, o gengibre ralado e o sal. Continue mexendo e mantenha o fogo sempre alto. Após 3 minutos, adicione o melaço e mexa por mais 2 minutos. Acrescente o molho de soja e o tofu. Misture por mais 1 minuto ou até o líquido secar um pouco. Cubra com as sementes de gergelim e sirva.

6. Yakissoba

1 caixa de macarrão sem ovos

1 cenoura cozida e fatiada em rodelas

1 brócolis cozido e cortado em pedaços

1/2 repolho roxo cortado em fatias finas

1 cebola picada

4 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de óleo de gergelim torrado

1/2 pimentão vermelho picado

1/2 pimentão verde picado

1/2 pimentão amarelo picado

Sal, cebolinha picada e alho em flocos a gosto

Molho

2 colheres de sopa de amido de milho

1 xícara de chá de molho de soja

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Cozinhe o macarrão al dente e reserve. Em uma panela grande, refogue a cebola, o alho e o sal no óleo de gergelim. Acrescente o repolho roxo e o alho em flocos, misture até o repolho murchar e reserve. Refogue os pimentões no óleo, em fogo baixo, até ficarem macios. Junte o pimentão, os brócolis e a cenoura ao repolho, reserve.

Molho de soja

Dissolva o amido de milho em uma xícara de chá de água e acrescente o molho de soja. Leve ao fogo até engrossar, mexa sempre. Misture os legumes com o macarrão e acrescente delicadamente o molho de soja. Misture devagar e finalize com a cebolinha.

Carne de jaca (Imagem: StockImageFactory.com | Shutterstock)

7. Carne de jaca

1 jaca verde

2 cebolas médias picadas

2 tomates grandes picados

100 g de azeitonas picadas

150 g de champignon picado

1 l de água

Azeite a gosto

2 dentes de alho amassados

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Corte a jaca em pedaços, coloque em uma panela de pressão e cubra com água. Leve ao fogo médio e deixe cozinhar por 35 minutos após pegar pressão. Retire a panela do fogo e espere a pressão sair. Retire a jaca da panela, coloque em uma tábua e retire a casca, as sementes e o talo. Com a ajuda de um garfo, desfie a jaca e reserve. Em uma panela, doure o alho, o sal e a cebola no azeite. Acrescente, aos poucos, a carne da jaca, o tomate, a azeitona e o champignon. Adicione os temperos e misture. Coloque o cheiro-verde, mexa e retire do fogo. Sirva em seguida.

8. Nhoque

Ingredientes

3 batatas

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de sal

Molho de tomate

6 tomates maduros

3 dentes de alho

1 maço de manjericão

1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Molho

Retire as sementes dos tomates e bata no liquidificador até obter uma pasta. Doure o alho em um fio de azeite, acrescente pasta de tomate, sal e manjericão. Deixe ferver em fogo baixo até obter um molho espesso.

Nhoque

Lave as batatas e cozinhe-as com a casca por aproximadamente 40 minutos. Retire da água e deixe esfriar. Descasque as batatas e amasse ou esprema. Acrescente a farinha até obter uma massa lisa. Coloque farinha em uma tábua, para que a massa não grude. Faça tiras com pedaços da massa e corte em cubinhos. Em uma panela grande, coloque bastante água, um pouco de sal e deixe ferver. Vá acrescentando, aos poucos, os cubinhos; eles vão flutuar quando estiverem prontos. Retire os cubinhos e coloque na panela com o molho. Sirva em seguida.

Lasanha de berinjela (Imagem: flanovais | Shutterstock)

9. Lasanha de berinjela

Ingredientes

2 berinjelas grandes

Molho de tomate

6 tomates maduros

4 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Óleo para refogar

Molho branco

1 xícara de chá de castanhas-de-caju cruas

2 xícaras de chá de água fria

1 pitada de noz-moscada ralada

2 colheres de sopa de amido de milho

Sal a gosto

Queijo vegano ralado a gosto

Modo de preparo

Lave, corte as berinjelas em fatias finas e salpique sal. Coloque as fatias em um escorredor até pararem de soltar água. Grelhe-as em uma frigideira, tempere com sal, pimenta e reserve.

Molho de tomate

Lave os tomates, corte-os e bata no liquidificador até obter um purê. Em uma panela, coloque o óleo e doure o alho picado. Tempere com sal e pimenta-do-reino e acrescente o purê de tomate. Misture e tampe a panela. Deixe cozinhar por 5 minutos; adicione água se for necessário. Reserve.

Molho branco

Coloque as castanhas de molho em um copo com água e deixe hidratar por 5 minutos. Tempere com um pouco de sal e bata no liquidificador até obter um leite. Acrescente o amido de milho e bata novamente. Coloque essa mistura em uma panela e leve ao fogo médio até engrossar. Se precisar, volte ao liquidificador e bata até obter um creme liso.

Montagem

Unte um refratário com óleo vegetal e cubra com molho de tomate. Alterne as camadas de berinjela, molho branco e molho de tomate. Termine com o molho de tomate. Polvilhe com o queijo vegano ralado e leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Sirva em seguida.

10. Fricassê

Ingredientes

2 inhames cozidos e descascados

200 ml de leite de coco

200 ml de água

1 lata de milho-verde em conserva

1 colher de sopa de suco de limão

300 g de proteína de soja hidratada

1 cebola picada

2 tomates picados

Azeite a gosto

Azeitonas picadas a gosto

1 pacote de batata palha

Cúrcuma, páprica e sal a gosto

Cebolinha e salsinha picadas a gosto

Modo de preparo

Bata os inhames cozidos e ainda quentes com o leite de coco, a água, o limão, uma pitada de sal e o milho-verde no liquidificador. Reserve. Em uma panela com azeite, refogue a cebola, as azeitonas e o tomate. Deixe apurar e acrescente a proteína de soja e os temperos. Misture o creme reservado e mexa até obter um creme espesso. Unte um refratário com um pouco de azeite e coloque o creme. Cubra com a batata-palha e leve ao forno até borbulhar. Retire do forno e sirva em seguida.