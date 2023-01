10 destinos brasileiros para degustar vinhos

Confira locais para viajar nas férias e aproveitar o sabor dessa bebida

Bento Gonçalves é considerado a capital nacional do vinho Imagem: Shutterstock

Visitar um destino durante as férias também significa conhecer os sabores da região. Inclusive, para muitos turistas, o mercado gastronômico é uma das principais atrações consideradas antes de optar por um local. E, para agradar a esse público, o que não falta pelo Brasil são destinos famosos pelos seus pratos típicos, restaurantes e pela produção artesanal de algum produto, como o vinho.

Independentemente se a pessoa é uma grande conhecedora da bebida ou se escolhe a garrafa pelo rótulo mais bonito, apreciar uma taça de um bom vinho durante a viagem é uma experiência deliciosa. Por isso, a Booking.com fez um levantamento de dados na plataforma e descobriu os destinos nacionais mais recomendados pelos brasileiros para tomar um vinho durante as férias. Veja!

1. Bento Gonçalves (RS)

Considerada a capital nacional do vinho, Bento Gonçalves lidera a lista de preferência dos viajantes brasileiros, na Booking.com, quando o assunto é degustar uma taça da bebida durante as férias. No final da década de 1960, aconteceu, na cidade, a primeira edição da Fenavinho, a Festa Nacional do Vinho, que existe até os dias atuais e, claro, tem o vinho como protagonista.

A cidade começou a se tornar conhecida pelo produto e, atualmente, oferece diversas atrações voltadas ao enoturismo e ao turismo rural, como a visita às vinícolas do Vale dos Vinhedos, que inclui de pequenas a grandes propriedades. Para a hospedagem, a casa de hóspedes Capanna del Vale – Vale dos Vinhedos é uma excelente opção.

2. Gramado (RS)

Gramado é uma cidade charmosa e aconchegante, com uma deliciosa oferta gastronômica e perfeita para tomar um bom vinho. Apesar de ser conhecida como destino de inverno, vale a pena visitá-la em outras épocas do ano também. Um tipo de restaurante bem famoso por lá é o especializado em fondue, um prato suíço à base de queijo derretido (ou chocolate, para a sobremesa), acompanhado de pedaços de pão ou legumes, que vai muito bem com uma tacinha da bebida.

Há, ainda, uma Rota do Vinho, a fim de que os viajantes conheçam as vinícolas da área rural de Gramado, entendam sobre o processo de produção e façam uma degustação dos rótulos produzidos ali. Vale a pena se hospedar no Hotel Casa da Montanha, com vista para as paisagens campestres da cidade.

3. Campos do Jordão (SP)

Se o Rio Grande do Sul lidera o ranking, destinos paulistas também são alguns dos preferidos dos viajantes quando o assunto é viagem enogastronômica. E Campos do Jordão, outro tradicional destino de inverno, é o primeiro deles. Ali não faltam opções para comer bem, e muitos restaurantes oferecem uma boa carta de vinhos para acompanhar a refeição.

Além disso, na região da Serra da Mantiqueira, existe uma rota turística focada em vinhos: é possível visitar vinícolas, fazer tours pelos vinhedos e, claro, degustações. A casa de hóspedes Ville de France é uma ótima opção de hospedagem para quem quer um lugar tranquilo, no meio das montanhas de Campos de Jordão.

4. São Roque (SP)

Roteiro do Vinho é uma das principais atrações turísticas de São Roque (Imagem: Shutterstock)

Também no estado de São Paulo, São Roque, cidade conhecida como Terra do Vinho, é parada obrigatória para quem aprecia a bebida. O local tem uma história ligada à produção de vinho, dado que o cultivo da uva teve início no século XVII, mesmo período de sua fundação. Ali, o enoturismo ganhou força, com uma rota específica chamada Roteiro do Vinho, que engloba a Estrada do Vinho, a Estrada dos Venâncios e a Rodovia Quintino de Lima.

O roteiro é ideal para quem quer degustar vinhos e conhecer adegas, vinícolas, restaurantes e fazendas da região, que oferecem deliciosos produtos artesanais, como queijos, pães, conservas e salames. Para quem visita, vale a estadia na Pousada Gardenian, que faz parte do Programa Viagens Sustentáveis da Booking.com.

5. São Paulo (SP)

A maior cidade do país não poderia ficar de fora dessa lista, afinal São Paulo é um destino famoso pela quantidade e diversidade de restaurantes espalhados pela metrópole. As cantinas italianas, por exemplo, são um passeio clássico na capital, seja para o almoço ou o jantar, e muitas ficam localizadas no tradicional bairro do Bixiga, formado por uma comunidade grande de imigrantes italianos. E, para acompanhar uma boa massa, o vinho é uma excelente opção.

Além disso, São Paulo também oferece os chamados wine bars, bares especializados na bebida, nos quais é possível degustar petiscos e refeições harmonizadas com uma excelente seleção de vinhos. Quem viaja para São Paulo – e é fã de um espumante – pode se hospedar no Hotel Emiliano, que possui um bar focado em rótulos especiais de champagne e caviar.

6. Caxias do Sul (RS)

Mais um representante gaúcho na lista, Caxias do Sul é um lugar ideal para um roteiro de enoturismo e de natureza, dado que há várias opções de atrativos naturais, como rios, cachoeiras e cânions, além de vinícolas pequenas e familiares, que oferecem experiências relacionadas ao cultivo da uva, como participar da colheita da fruta e entender o processo de fabricação de vinhos e sucos.

É na cidade que acontece a Festa da Uva, uma celebração da cultura italiana, que reúne centenas de expositores de vários segmentos, como vinícolas, e inclui até desfiles musicais na programação. O hotel Sky Samuara Hotel Caxias do Sul é uma boa opção de acomodação na cidade, que oferece três restaurantes aos hóspedes, além de quadras esportivas.

7. Itaipava (RJ)

Distrito de Petrópolis, Itaipava é um destino curioso, dado que ali está localizado o Castelo de Itaipava, em estilo medieval, que foi construído no início do século XX e atualmente funciona como um hotel e local de eventos, além de oferecer restaurantes e uma cervejaria. Quem visita este ponto turístico da cidade pode fazer uma refeição no Taberna, que oferece uma carta de vinhos, e degustar a bebida em um cenário inusitado.

O destino também é cheio de bons restaurantes com adegas e seleções de ótimos vinhos, que harmonizam com carnes, massas e fondues. Há, também, uma vinícola na região, que oferece visita aos vinhedos e degustação.

8. Canela (RS)

Vinícolas de Canela permitem a degustação de vinhos (Imagem: Shutterstock)

Vizinha de Gramado, Canela é mais um destino charmoso na Serra Gaúcha, com diversos atrativos naturais, como cascatas e montanhas. Ali, há os museus temáticos, os parques de aventura e, para os amantes de vinho, as vinícolas onde os visitantes podem experimentar a bebida e os sucos, fazer um piquenique com direito a espumante e conhecer os parreirais.

A gastronomia também é um forte do destino, com restaurantes de churrasco gaúcho tradicional, fondues e lojas especializadas em chocolate. A Pousada Flor De Canela é uma boa opção de hospedagem para quem visita a cidade.

9. Petrolina (PE)

No interior de Pernambuco, está localizada a cidade de Petrolina, no Vale do São Francisco, um importante polo vitivinicultor do país e um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento econômico local, além da produção de outras frutas, como a manga.

No local, há inclusive experiências que misturam passeios de barco com degustação de vinhos e visita a vinícolas da região, combinando dois atrativos turísticos em um só. Para quem visita, uma boa opção de hospedagem é o Hotel Vila Catavento.

10. São Joaquim (SC)

Única representante de Santa Catarina no ranking e localizada na parte sul do estado, São Joaquim é uma das raras cidades brasileiras em que é possível ver neve no inverno, tanto é que o turismo se intensifica nos meses mais frios.

Além de pontos turísticos como a igreja matriz, mirantes e parques, há locais especializados em vinhos, que oferecem degustações e vendas de rótulos catarinenses, e vinícolas na região, com visitas guiadas sobre a história e a produção do vinho, opções de almoço e piqueniques harmonizados. Para os visitantes, é possível se hospedar na Pousada Serra Catarinense.

Por Cleo Calil