10 destinos no exterior para mulheres viajarem sozinhas  

Confira opções de lazer seguras para se divertir e conhecer novas pessoas

Viajar sozinha é uma experiência única e repleta de descobertas Imagem: Shutterstock

Viajar sozinha é, sem dúvida, uma experiência única, com uma descoberta nova em cada destino. A liberdade de escolherem o que querem fazer e a falta de tempo e recursos financeiros de amigos e familiares estão entre os principais motivos para as mulheres pegarem a estrada sem companhia. Apesar de muitos considerarem um risco, quem já experimentou uma viagem assim vê isso como uma vivência enriquecedora. Confira, a seguir, 10 destinos ideais para mulheres viajantes.

1. Las Vegas

Las Vegas é um dos melhores destinos para as mulheres que querem se divertir, a começar por um tour de limousine pela cidade com direito a champanhe. Há opções para 6, 8, 14 ou até 24 lugares. Além dos cassinos, vale o show de águas dançantes do hotel Bellagio e uma esticadinha a Downtown Vegas, onde está a Freemont Street, rua fechada para pedestres. À noite, o “teto” da rua vira uma tela de cinema multimídia gigante, com música, animações e jogos de luzes.

2. Londres

Segura e com uma das melhores redes de transporte público do mundo, a capital britânica é um destino que vale muito a pena. O Hawley Arms é um pub frequentado por uma galera descolada. Era o local preferido de Amy Winehouse para tomar umas cervejas e relaxar. Música e comida boa.

Londres também é um ótimo local para paquerar e conhecer gente jovem. Se a opção for um passeio mais “tranquilo”, o bairro de Greenwich, a 15 minutos de trem do centro, bomba aos finais de semana com barraquinhas de comida, antiguidades e artesanatos.

3. Cancún

Cancún tem cara de cidade romântica, típica de lua de mel, mas não se engane: esse paraíso mexicano também oferece diversão com noites badaladas. O Coco Bongo é a preferida dos turistas. A casa oferece um clima descontraído para as mulheres que querem se divertir e aproveitar a noite. Que tal um bar-restaurante? Em frente ao Coco Bongo, está o Señor Frog’s, um dos mais animados de Cancún. Música latina e eletrônica e comida de boa qualidade são outras características do local.

4. Madri

Madri é uma ótima cidade para as mulheres que preferem passear sozinhas. Bonita, cosmopolita, dotada de museus e noites badaladas, a capital espanhola é segura, e o sistema de metrô é bem distribuído. Visitar os museus do Prado e Reina Sofia já vale a viagem, mas, se o desejo for algo mais agitado, uma das casas noturnas mais famosas é a Kapital, em um teatro antigo. Ocupa sete andares, cada um com um estilo de música diferente. Em outras palavras, são sete festas no mesmo lugar.

Nova York é o destino ideal para compras (Imagem: Shutterstock)

5. Nova York

Apesar da alta do dólar, a metrópole também atrai turistas para compras. Na Quinta Avenida, é possível encontrar algumas das principais grifes do mundo. Em Nova York, também estão lojas de departamento como a Bloomingdale’s, a Saks Fifth Avenue e a Macy’s.

Compras à parte, algumas opções de entretenimento são os shows da Broadway, os bares, os restaurantes e as baladas, como a Pacha, com música eletrônica de qualidade. Se a preferência for por um passeio mais relaxante, o Central Park é uma boa pedida, seja para ir à pista de patinação no inverno ou aos shows gratuitos no verão.

6. Paris

Subir a Torre Eiffel, ver a Monalisa no Museu do Louvre, percorrer o Arco do Triunfo e visitar a Catedral de Notre-Dame: há sempre o que fazer em Paris. Porém, nem só de romantismo vive a capital da França. A vida noturna da principal cidade francesa é bastante agitada. O bairro Montmartre, onde está localizado o cabaré Moulin Rouge, é repleto de bares, pubs e até sex shops.

Já a área próxima à Praça da Bastilha é o refúgio de quem curte uma boa balada. Para as mulheres que preferem viajar sozinha, Paris é uma das cidades mais seguras da Europa. Além disso, o sistema de transporte percorre os principais pontos turísticos.

7. Cusco

A cidade, que abriga o famoso sítio arqueológico de Machu Picchu, revela ares místicos e misteriosos. Com construções antigas, Cusco é ótima para um passeio histórico. Não à toa, a cidade é considerada Patrimônio Histórico da Humanidade pela UNESCO.

Berço de uma das mais importantes civilizações ancestrais das Américas, Cusco ainda conta com incríveis templos e ruínas da época dos Incas, onde a história permanece intacta. É possível fazer excursões por locais como Moradas dos Deuses, Templo da Lua, Vale Sagrado dos Incas e, claro, Machu Picchu, uma das 7 novas maravilhas do mundo moderno.

Amsterdã atrai turistas por seus destinos culturais (Imagem: Shutterstock)

8. Amsterdã

Viajar pelas grandes cidades europeias costuma ser bastante tranquilo no quesito segurança para mulheres sozinhas. Quem vai a Amsterdã ainda encontra uma vida cultural repleta de atrações, além, é claro, das famosas bikes, que rendem tours incríveis pela capital holandesa.

A cidade é vibrante, cosmopolita e respira arte. Por isso, é imprescindível incluir visitas aos museus Rijksmuseum e Van Gogh, à Casa de Anne Frank e ao Vondelpark. Entre museus, passeios de bicicleta ou barco por diferentes canais e belíssimas paisagens, é difícil ficar entediado na cidade holandesa mais conhecida no mundo.

9. Costa Rica

A Costa Rica é abençoada por um litoral exuberante. É um paraíso de praias e atividades de ecoturismo. Sua boa estrutura de hotéis, assim como suas atrações culturais, é ótima para as mulheres viajantes. O destino oferece diversos passeios, desde praias paradisíacas a florestas intocadas. Para facilitar o deslocamento entre esses lugares, uma alternativa é a locação de um veículo, que pode tornar a experiência ainda mais agradável e cômoda, além de divertida.

10. Bali

Bem ao estilo do filme “Comer, rezar e amar”, a paradisíaca ilha é ótima para viagens solo. Vale experimentar algum dos retiros espirituais do destino, que incluem yoga, meditação e outras atividades físicas ao ar livre. Dentre as mais de 17 mil ilhas da Indonésia, Bali é a mais famosa de todas.

Local conhecido pela gastronomia, praias, templos e, em especial, pelo preço – menor que a maioria das outras cidades turísticas, Bali é um ótimo destino a ser aproveitado. As principais atrações turísticas são o santuário dos macacos (Sacred Monkey Forest Sanctuary) e os templos Uluwatu e Tanah Lot.

Texto originalmente publicado na revista Qual Viagem (Edição 97, Ano 8, Março 2022).