10 destinos para quem deseja fugir da folia de Carnaval

Vejas cidades perfeitas para descansar e relaxar em meio à natureza

É possível usar o Carnaval para descansar e carregar as energias Imagem: Olezzo | Shutterstock

Enquanto muitos se preparam para mergulhar na intensidade e na energia do Carnaval, há aqueles que preferem um ritmo mais tranquilo. Para algumas pessoas, a folia e a agitação das festas não são a melhor maneira de recarregar as energias. Em vez disso, optam por uma abordagem mais relaxante, aproveitando o feriado para viajar e desfrutar de momentos de tranquilidade longe das multidões.

Conforme o Ministério do Turismo, a busca por pacotes de viagens para o Carnaval teve um aumento de 114% em comparação com o ano passado. A circulação na rodoviária do Rio de Janeiro também promete ser intensa, com cerca de 493 mil pessoas nas instalações. A previsão é de 32.381 mil embarques e 33 mil desembarques aconteçam em um único dia, sexta-feira (9).

Segundo a concessionária, os destinos mais procurados são as cidades praianas, serranas, do interior e da costa verde do estado do Rio de Janeiro, além de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.

“Enquanto o Carnaval traz uma energia contagiante para muitos, é importante reconhecer que há aqueles que buscam uma pausa dessa agitação. A Partiu Viajar tem auxiliado grupos e pessoas que buscam destinos tranquilos durante esse período. Eles procuram um local revigorante para recarregar as energias”, afirma Cyntia Reis, CEO da agência de viagens Partiu Viajar.

Se você está na contramão do Carnaval, não se preocupe, há uma variedade de destinos incríveis para explorar durante o período, veja abaixo.

1. Capitólio (MG)

Capitólio é um destino ideal para descansar e ter contato com a natureza Imagem: Vinicius Bacarin | Shutterstock

Com suas deslumbrantes paisagens de cânions, cachoeiras e lagos cristalinos, é o destino perfeito para quem busca tranquilidade e beleza natural. Explore os famosos passeios de barco pelos cânions e mergulhe nas águas refrescantes das cachoeiras locais.

2. Monte Verde (MG)

Com suas charmosas pousadas, clima ameno e belas paisagens naturais, é o destino perfeito para relaxar e aproveitar momentos de paz e sossego durante o Carnaval. Explore trilhas na mata, saboreie deliciosos fondues e desfrute do clima aconchegante das montanhas.

3. Caldas Novas (GO)

Se o seu objetivo é relaxar em águas termais, Caldas Novas é o lugar certo. Com suas piscinas naturais quentes e de propriedades terapêuticas, é o destino perfeito para quem quer descansar e rejuvenescer durante o Carnaval.

4. Bonito (MS)

Bonito, no Mato Grosso do Sul, é o destino perfeito para os amantes da natureza Imagem: Viagens e Caminhos | Shutterstock

Conhecido por suas águas cristalinas e paisagens deslumbrantes, Bonito é um refúgio perfeito para os amantes da natureza. Explore cavernas subaquáticas, faça trilhas em meio a mata nativa e flutue em rios transparentes.

5. Curitiba (PR)

Curitiba oferece uma combinação única de cultura, gastronomia e natureza. Explore os belos parques da cidade, como o Jardim Botânico e o Parque Tanguá, visite museus e galerias de arte, e aproveite a deliciosa culinária local.

6. Foz do Iguaçu (PR)

Explore uma das maravilhas naturais do mundo nas Cataratas do Iguaçu. Além das espetaculares quedas d’água, o destino oferece uma variedade de atividades, como passeios de barco pelo rio Iguaçu e caminhadas pelas trilhas naturais. É uma combinação perfeita de aventura e tranquilidade.

7. Campos do Jordão (SP)

Campos do Jordão é um ótimo destino para aproveitar um clima mais fresco Imagem: Leonidas Santana | Shutterstock

Para aqueles que procuram um clima mais fresco e um ambiente de montanha, Campos do Jordão é a escolha ideal. Com suas charmosas ruas de paralelepípedos, arquitetura europeia e belas paisagens naturais, é um destino encantador para uma escapada romântica ou para relaxar em meio às montanhas.

8. Olímpia (SP)

Conhecida por seus parques aquáticos e resorts termais, é o lugar perfeito para relaxar e se divertir com os amigos e familiares durante o Carnaval. Desfrute das piscinas termais, toboáguas e atrações aquáticas dos resorts locais, e aproveite momentos de diversão e descontração em um ambiente tranquilo e acolhedor.

9. Gramado e Canela (RS)

Com seu clima ameno, arquitetura encantadora e paisagens deslumbrantes, Gramado e Canela são destinos populares para quem busca relaxamento e charme durante o Carnaval. Passeie pelos parques, desfrute da gastronomia local e descanse em meio às belas paisagens serranas.

10. Jalapão (TO)

Jalapão é um bom destino para quem gosta de aventura Imagem: Juliano Galvao Gomes | Shutterstock

Para os aventureiros que buscam um contato mais próximo com a natureza, o Jalapão é o destino ideal. Com suas dunas douradas, cachoeiras cristalinas e formações rochosas únicas, é um verdadeiro paraíso para os amantes do ecoturismo.

Independentemente de onde você escolha passar o Carnaval, o importante é aproveitar o feriado da maneira que mais lhe traga paz e felicidade. Seja explorando novos destinos, relaxando em meio à natureza ou simplesmente descansando em casa, o importante é aproveitar ao máximo esse período de descanso.