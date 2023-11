10 dicas de livros para ler no feriado

Entre as sugestões, você encontra obras de romance, fantasia e crônicas que agradam a todos os públicos

Os livros podem te ajudar a relaxar no feriado Imagem: 2shrimpS | Shutterstock

Descansar ao lado de um bom livro pode ser o tempo que você precisa para relaxar a mente, renovar as energias e manter o foco nas últimas semanas do ano. Por isso, aqui você encontra 10 sugestões para iniciar uma leitura no feriado e se desligar das obrigações diárias. Há obras para todos os interesses, desde filosofia e autoconhecimento até romance e fantasia. Confira!

Em ‘Diálogos sobre a natureza humana’, Luiz Felipe Pondé apresenta diálogos com os grandes pensadores ocidentais Imagem: Luiz Felipe Pondé | Editora nVersos

1. Diálogos sobre a natureza humana

Neste livro, Luiz Felipe Pondé apresenta diálogos com os grandes pensadores ocidentais, como Platão, Santo Agostinho e Freud, para analisar a natureza humana e sua capacidade de ser perfectível ou imperfectível. É uma leitura que ajuda a entender o cenário mundial, cercado por guerras, disputas territoriais, colapso do meio ambiente, declínio das economias e avanço do fanatismo.

Em ‘Enquanto for peixe, eu não rio’, o autor divide pensamentos, angústias, decisões e mudanças vivenciados por ele Imagem: Divulgação | David Maykell

2. Enquanto for peixe, eu não rio

David Maykell estava em um período turbulento da vida quando decidiu, de uma hora para outra, iniciar uma peregrinação pelos Caminhos da Fé. Sem preparo físico e com apenas uma bolsa nas costas, percorreu centenas de quilômetros, que logo se tornaram milhares após emendar em uma viagem para Santiago de Compostela. Todas as reflexões ele registrou no livro Enquanto for peixe, eu não rio. Entre textos curtos e imagens, o autor divide pensamentos, angústias, decisões e mudanças vivenciados no período.

‘O jogo interior do tênis’ aprimora as teorias do ex-treinador da equipe de tênis da Harvard: W. Timothy Gallwey Imagem: W. Timothy Gallwey | Editora Edipro

3. O jogo interior do tênis

Publicado pela primeira vez em 1974, O jogo interior do tênis revolucionou ao deslocar o foco das técnicas de partidas para a dualidade entre o exterior, disputado contra oponentes, e o interior, que ocorre na mente do jogador.

A nova edição aprimora as teorias do ex-treinador da equipe de tênis da Harvard: W. Timothy Gallwey. Ele aplica princípios de concentração, eliminação de vícios de jogo e autoconfiança que funcionam para muitas áreas da vida.

Em ‘Luxúria, o Lobo do Homem’, o autor Ronaldo Dalbianco convida os leitores a mergulharem nas entranhas da miséria humana Imagem: Divulgação | Ronaldo Dalbianco

4. Luxúria, o Lobo do Homem

Rita, uma mulher dilacerada, busca desesperadamente uma fagulha de esperança em sua obsessão por um jovem. Odelon, em meio a um dilema de amor e ódio, se depara com uma traição que desenterra segredos perigosos do passado. Neste suspense psicológico, o autor Ronaldo Dalbianco convida os leitores a mergulharem nas entranhas da miséria humana.

‘Lendas Brasilis’ apresenta seis contos do folclore brasileiro que transportam os leitores para as regiões bucólicas e nostálgicas do Brasil Imagem: Divulgação | G.S. Montemor

5. Lendas Brasilis

Quais seriam as consequências para a selva tropical se um dia os pés do Curupira ficassem para frente? O que você faria se acordasse de madrugada e se deparasse com um fogaréu no seu quintal enquanto os entes fantásticos da floresta aparecem magicamente na sua sala? Conflitos, mistérios e muitas aventuras estão condensados em seis contos do folclore brasileiro que transportam os leitores para as regiões bucólicas e nostálgicas do Brasil.

‘O Voo da Raposa’ narra a trajetória de uma Raposa que se apaixona por um Falcão Imagem: Divulgação | Fabrizio Michels

6. O Voo da Raposa

Para quem gosta daqueles livros de história de amor com finais felizes, mas que não mascaram os conflitos dos relacionamentos, esta é a sugestão ideal para você aproveitar no feriado. O enredo, inspirado na vida do escritor Fabrizio Michels com a esposa, narra a trajetória de uma Raposa que se apaixona por um Falcão.

A partir deste sentimento, a protagonista aprende sobre a importância de lutar pela própria felicidade, ao mesmo tempo que equilibra as responsabilidades de ser uma mãe solteira em busca de estabilidade para a família.

‘Apenas um esbarrão’ é um livro policial que agrada fãs de romance Imagem: Divulgação | Eloy de Oliveira

7. Apenas um esbarrão

Todo livro policial precisa de um final trágico? Nesta obra, Eloy de Oliveira desafia os elementos comuns do gênero ao também agradar os fãs de romance. Na narrativa, Clarice desiste de encontrar o par perfeito depois de se frustrar com diversos relacionamentos do passado. Mas uma colisão com o delegado André Freitas a caminho do trabalho põe à prova todas as convicções de Clarice e a leva para uma cadeia de eventos incontroláveis.

‘As vidas de Nathan’, o escritor Hilton Vinhola convida os leitores a buscarem o autoconhecimento Imagem: Divulgação | Hilton Vinhola

8. As vidas de Nathan

Para quem está interessado em entender mais sobre os próprios sentimentos, o escritor Hilton Vinhola convida os leitores a buscarem o autoconhecimento em As vidas de Nathan. A narrativa acompanha o protagonista Nathan em diferentes fases da vida, do nascimento até meados da vida adulta.

Neste percurso, o texto atravessa questões como a ansiedade de se distanciar da família, o medo de rejeição, a insegurança para fazer amigos na escola, as frustrações do primeiro amor, a luta para se firmar na profissão e as dores do luto.

‘Tiros, bombas e reflexões’ mostra a rotina de trabalho dos profissionais da segurança pública de Itaquaquecetuba, cidade da região metropolitana de São Paulo Imagem: Divulgação | Ednilson dos Santos

9. Tiros, bombas e reflexões

Neste livro, o público não pegará um avião, um trem, ou um navio para outro país. Ele estará no banco traseiro de uma viatura da Polícia Militar para conhecer a rotina de trabalho dos profissionais da segurança pública de Itaquaquecetuba, cidade da região metropolitana de São Paulo.

Inspiradas nos 30 anos de Ednilson dos Santos na PM, as crônicas apresentam percepções sobre a violência do país, a posição ética necessária para o exercício profissional e o compromisso social com a população.

‘As Crônicas de Terraclara – O Abismo’ guia o leitor diretamente a um universo cheio de aventuras Imagem: Divulgação | L.F. Magellan

10. As Crônicas de Terraclara – O Abismo

Esta ficção apresenta a história dos jovens artenianos Mia, Gufus e Teka. Juntos, eles irão encarar o Povo Sombrio, um antigo e lendário inimigo que vive do outro lado do grande abismo – um lugar cheio de incógnitas para os moradores de Terra clara.

A trama guia o leitor diretamente a um universo cheio de aventuras, como nos clássicos escritos por Júlio Verne, J.R.R. Tolkien e C. S. Lewis, mas com o olhar apoiado no cotidiano. Neste enredo, não há pessoas com superpoderes ou magia, todos os heróis são seres humanos comuns.

Por Genielli Rodrigues