10 dicas para combater a síndrome do impostor

Participante do BBB24 não se vê merecedora do programa. Psicóloga explica como combater esse tipo de pensamento

Autocrítica excessiva, constante busca por validação e medo de falhar são alguns dos sintomas da síndrome do impostor Imagem: eamesBot | Shutterstock

Se você está acompanhando o BBB24, na certa se surpreendeu com as falas de Vanessa Lopes sobre não se sentir merecedora de participar do programa. A jovem, que possui notoriedade no TikTok, já sofreu com “linchamentos virtuais” e demonstra a todo o tempo sua vulnerabilidade em relação ao “cancelamento”.

Conhecida como “síndrome do impostor“, o problema que possivelmente afeta Vanessa não é incomum. Outras famosas, como Bruna Marquezine, Juliette, Adele e Camila Queiroz, já declararam sofrer da mesma condição. A psicóloga Clenice Araújo, especialista em empresários, autora do livro “A empresa no divã” — com capítulo dedicado a síndrome do impostor em empresários, esclarece as principais dúvidas sobre o assunto. Confira!

O que é síndrome do impostor?

Também conhecida como Síndrome da Impostora, é um fenômeno psicológico no qual uma pessoa, apesar de conquistar sucessos e demonstrar competência, sente uma persistente dúvida em relação às suas habilidades.

Indivíduos que experimentam essa síndrome tendem a acreditar que não merecem o reconhecimento que recebem e têm receio de serem expostos como “impostores” ou fraudes, mesmo quando, objetivamente, não há razões para tal autocrítica.

É uma condição que pode afetar a autoestima e a confiança, muitas vezes levando à ansiedade e ao medo de ser descoberto como incompetente.

Problema atinge mais as mulheres

A síndrome não é exclusiva de um gênero, mas é frequentemente observada em mulheres devido a fatores socioculturais, como expectativas sociais e estereótipos de gênero que podem impactar a percepção de competência.

Como identificar a síndrome?

Para identificar se um profissional está enfrentando a síndrome do impostor, observe sinais como autocriticismo excessivo, constante busca por validação, medo de falhar e atribuição dos sucessos a fatores externos, não à própria competência.

5 estratégias para superar a síndrome da impostora

A seguir, confira algumas estratégias para superar este problema e alcançar o equilíbrio emocional e profissional.

1. Autoconhecimento e reflexão

Inicie um processo de autoconhecimento para identificar padrões de pensamento autocríticos. Reflita sobre suas conquistas, habilidades e reconheça o próprio mérito.

2. Receba feedback de forma construtiva

Aprenda a aceitar feedback de maneira construtiva, entendendo que não é uma crítica à sua competência, mas uma oportunidade de crescimento. Valorize os elogios e reconhecimentos recebidos.

3. Estabeleça metas realistas

Defina metas realistas e mensuráveis, evitando autoimposições irrealistas que possam alimentar a sensação de inadequação.

4. Compartilhe experiências

Compartilhe suas experiências e sentimentos com colegas, amigos ou mentores. Muitas vezes, ao perceber que outros também enfrentam desafios semelhantes, você se sentirá mais compreendido e menos isolado.

5. Celebre sucessos pequenos

Aprenda a comemorar conquistas, por menores que sejam. Isso ajuda a reforçar a ideia de que suas realizações são merecidas e fruto do seu esforço. Superar a síndrome do impostor pode ser um processo gradual. Se persistirem as dificuldades, buscar ajuda profissional, como terapia, pode ser uma opção valiosa para desenvolver estratégias específicas e promover uma mudança de mindset.

A síndrome do impostor pode ser superada com algumas estratégias Imagem: Wavebreakmedia | Shutterstock

Ajudando pessoas com esse problema

Algumas atitudes simples podem ajudar a pessoa a lidar com esse problema de forma leve e segura, sendo elas:

1. Apoio e compreensão

Ofereça um ambiente de apoio e compreensão. Encoraje a comunicação aberta, criando um espaço seguro para discutir sentimentos e dúvidas sobre competência.

2. Feedback construtivo

Proporcione feedback construtivo e específico sobre as realizações do profissional, destacando suas habilidades e contribuições. Isso pode ajudar a diminuir a autocrítica.

3. Mentoria e networking

Incentive a participação em programas de mentoria e redes de apoio profissional. A interação com colegas e mentores pode fornecer perspectivas externas e fortalecer a confiança.

4. Desmistificação do fracasso

Ajude a pessoa a compreender que o fracasso não é uma reflexão direta da sua competência, mas uma oportunidade de aprendizado. Desmistificar o fracasso pode reduzir a pressão autoimposta.

5. Reconhecimento de conquistas

Encoraje a reflexão sobre as conquistas alcançadas, incentivando a pessoa a reconhecer e internalizar seu próprio sucesso.

Por Sarah Monteiro