10 dicas para cuidar da alimentação no outono

Nutricionista explica como aproveitar os alimentos da estação para aumentar a saúde do corpo

O outono oferece uma variedade de alimentos para manter uma dieta saudável e nutritiva Imagem: bluedog studio | Shutterstock)

Cuidar da alimentação no outono é essencial para manter a saúde em dia e prevenir problemas comuns dessa estação, como resfriados e gripes. Nesta época do ano, as temperaturas começam a cair, e o corpo precisa de uma nutrição adequada para fortalecer o sistema imunológico. Felizmente, é possível encontrar uma variedade de frutas e vegetais frescos, ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes.

Para aproveitar ao máximo os alimentos da estação e promover uma alimentação saudável, a nutricionista e chef de cozinha Hellen Muller compartilha 10 dicas valiosas. Confira!

1. Escolha frutas e legumes coloridos

No outono, temos uma grande variedade de frutas e legumes coloridos, como abacate, maracujá, goiaba, brócolis, chuchu e repolho. Esses alimentos são ricos em nutrientes essenciais e antioxidantes.

2. Priorize alimentos frescos e locais

Opte por alimentos frescos e locais sempre que possível, pois eles geralmente têm mais nutrientes e menos aditivos químicos em comparação com aqueles processados ou importados.

3. Aproveite as hortaliças e folhas verdes

Invista nas hortaliças de folhas verdes, como espinafre, couve e alface. Esses vegetais são excelentes fontes de fibras, vitaminas e minerais essenciais para a saúde.

4. Experimente novas receitas

Aproveite os alimentos da estação para experimentar novas receitas e preparações culinárias. Isso ajuda a diversificar a dieta e tornar as refeições mais interessantes e saborosas.

5. Inclua proteínas e vegetais nas refeições

Aproveite as leguminosas frescas, como ervilhas e feijões, que são excelentes fontes de proteína vegetal, fibras e outros nutrientes importantes.

Os peixes são importantes fontes de ômega 3 Imagem: annokhotska | Shutterstock

6. Consuma peixes

Inclua mais peixes frescos em sua dieta, aproveitando espécies como salmão, sardinha e truta. Eles são ricos em ácidos graxos ômega 3 e proteínas de alta qualidade.

7. Opte por grãos integrais

Substitua os grãos refinados por integrais, como arroz integral, quinoa e aveia, que são mais nutritivos e contribuem para uma alimentação equilibrada.

8. Hidrate o corpo

Mesmo com as temperaturas mais baixas da estação, o corpo ainda perde água através da respiração, transpiração e eliminação de resíduos, o que torna a hidratação essencial. Assim, beba mais água ao longo do dia e aproveite as frutas do outono que possuem alto teor de água, como kiwi, abacate e goiaba.

9. Evite alimentos processados

Reduza o consumo de comidas processadas, ricas em açúcares, gorduras saturadas e aditivos químicos. Opte por alimentos frescos e naturais para uma alimentação mais saudável.

10. Monte um cronograma para as refeições

Faça um planejamento semanal das refeições, incluindo alimentos da estação, para garantir uma alimentação equilibrada e evitar desperdícios.

Por Sarah Monteiro