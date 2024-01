10 dicas para cuidar da saúde mental durante todo o ano

Especialista explica como algumas atividades podem ajudar a evitar sobrecarga mental

O ‘Janeiro Branco’ busca encorajar conversas abertas, lembrando a todos que a vulnerabilidade não é sinal de fraqueza Imagem: GoodStudio | Shutterstock

O primeiro mês do ano inicia com um assunto muito importante. Intitulado de ‘Janeiro Branco’, a campanha tem como essência o lema: “Quem cuida da mente, cuida da vida”, destacando a importância do cuidado com a saúde mental para uma vida plena e saudável.

Ao abordar temas como ansiedade, depressão e estresse, o ‘Janeiro Branco’ busca encorajar conversas abertas, lembrando a todos que a vulnerabilidade não é sinal de fraqueza. Assim, a campanha não é apenas um lembrete da importância da saúde mental, mas uma chamada à ação para transformar atitudes e criar ambientes mais compreensivos e empáticos.

Pensando nisso, a psicanalista Elizandra Souza lista 10 dicas para manter a saúde mental não só em janeiro, mas durante o ano todo. Confira!

1. Metas realistas

Estabeleça metas realistas, dividindo-as em passos menores para evitar sobrecarga e promover um progresso mais gerenciável.

2. Rotina de Sono

Estabeleça horários consistentes para dormir e acordar, promovendo uma boa higiene do sono, essencial para a saúde mental e física.

3. Técnicas de relaxamento

Práticas como meditação e yoga proporcionam momentos de calma, reduzindo o estresse diário e promovendo a serenidade.

4. Conexões sociais

Mantenha laços emocionais, converse com amigos e familiares, mesmo virtualmente, para cultivar relacionamentos significativos.

5. Hobbies satisfatórios

Reserve tempo para as atividades que você ama, não apenas para relaxar, mas também para nutrir a satisfação pessoal e a criatividade.

Fazer pausas regulares no trabalho pode ajudar a evitar exaustão e melhorar a produtividade Imagem: DimaBerlin | Shutterstock

6. Pausas no trabalho

Intervalos regulares revitalizam a mente, prevenindo a exaustão e otimizando a produtividade ao longo do dia de trabalho.

7. Limites pessoais e profissionais

Estabeleça fronteiras claras para manter um equilíbrio saudável, reservando tempo para a vida pessoal e minimizando o estresse profissional.

8. Exercícios regulares

Inclua atividades físicas na rotina para melhorar não apenas a saúde física, mas também para liberar endorfinas, promovendo um humor positivo.

9. Autoconhecimento

Esteja ciente de seus próprios limites e reconheça quando é necessário pedir apoio ou buscar ajuda profissional.

10. Perspectiva positiva

Pratique o hábito de reconhecer e apreciar as coisas positivas em sua vida, fortalecendo a perspectiva positiva.

Por Sarah Monteiro