10 dicas para deixar os ambientes mais aconchegantes

Veja como pequenas mudanças podem ajudar a tornar o seu lar um verdadeiro refúgio

Mudanças simples podem deixar a casa mais aconchegante Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) </p>

Fazer da casa um lugar realmente aconchegante é um processo que envolve mais do que apenas decorar. Trata-se de criar uma atmosfera que transmita tranquilidade, calor humano e bem-estar no dia a dia. Mudanças simples, como incluir objetos que tragam boas lembranças, escolher cores suaves ou investir em iluminação, podem transformar completamente a sensação que o ambiente exprime.

“De modo geral, um ambiente aconchegante é onde sentimos a sensação de bem-estar, um local que seja agradável e confortável. Transformar seu lar em um espaço prazeroso para se viver é essencial. Compreende diversas estratégias que abrangem muito mais que a decoração, está relacionado a qualidade de vida para todos os moradores. Afinal, o nosso lar é nosso refúgio, onde descansamos e recarregamos as energias após a nossa rotina diária”, explica Dafny Freire, arquiteta da Construtora Patriani.

Abaixo, a arquiteta lista 10 dicas para deixar o lar ainda mais aconchegante. Confira!

1. Invista em iluminação indireta

Apostar em luminárias, abajures e fitas de LED com luz amarelada e âmbar criam uma atmosfera mais quente e relaxante, diferente das luzes brancas e frias, mais recomendadas para ambientes comerciais. Existem estudos que apontam que a luz amarelada nos auxilia a dormir melhor e não inibe a produção de melatonina, o hormônio que regula o sono.

2. Capriche nos tecidos

Almofadas macias, mantas de tricô e cortinas de tecidos leves trazem textura e calor para os cômodos. “Os tecidos são elementos essenciais para adicionar conforto tátil. Um sofá aconchegante com almofadas bem escolhidas pode trazer outro ar para o ambiente”, afirma a arquiteta.

3. Cores que abraçam

Tons terrosos, pastéis e neutros criam uma sensação de tranquilidade. Cores como bege, caramelo e verde musgo aquecem os espaços sem pesar.

4. Perfume o ambiente

Velas aromáticas, difusores de óleos essenciais ou sachês de lavanda espalhados pela casa estimulam os sentidos e reforçam a sensação de tranquilidade.

5. Organização é tudo

Um ambiente aconchegante também é aquele sem excessos. Invista em cestos, nichos e prateleiras que ajudem a manter seu ambiente organizado e prático.

Elementos naturais na decoração contribuem para o bem-estar Imagem: Yuliya Yesina | Shutterstock

6. Elementos naturais

Introduzir plantas, pedras e madeira nos detalhes reforça a conexão com a natureza. “Um assunto que está muito em alta nas últimas feiras de arquitetura é a biofilia, que consiste exatamente em entender como a natureza melhora o bem-estar do ser humano e quais estratégias, nós arquitetos, podemos adotar para trazer esses benefícios para a vida dos nossos clientes. Uma ótima aposta são vasos de plantas, que sejam propícias para interiores, em locais onde costumamos relaxar: sala de estar, varandas etc. Com isso, ajudamos a promover essa sensação de contentamento”, diz Dafny Freire.

7. Tapetes que aquecem

Tapetes no quarto e na sala ajudam a isolar o frio do chão e proporcionam uma sensação de conforto aos pés.

8. Arte nas paredes

Quadros e até tapeçarias artesanais podem personalizar os ambientes e torná-los mais acolhedores.

9. Cantinho da leitura ou relaxamento

Reserve um espaço com uma poltrona confortável, uma luminária e um pequeno apoio para criar um refúgio para relaxar, ler ou tomar um chá.

10. Toques pessoais

Fotos de família, objetos trazidos de viagens ou heranças de valor sentimental deixam o lar único, cheio de personalidade e histórias.

“O aconchego está nos mínimos detalhes que contam a história de quem vive naquele local, é aquela sensação de entrar e dizer ‘estou em casa, no meu refúgio’. Isso reflete o êxito de um projeto bem pensado nas especificidades e necessidades do cliente”, conclui Dafny Freire.

Por Miguel Teles