10 dicas para fazer um suco saudável para emagrecer

Confira os melhores hábitos para uma receita de suco saborosa e rica em nutrientes

O suco é uma ótima maneira de absorver vários nutrientes Imagem: anek.soowannaphoom | ShutterStock

Os sucos são uma excelente opção para quem busca emagrecer de maneira saudável. Além de serem uma fonte natural de vitaminas e minerais, eles podem ajudar a reduzir o apetite e acelerar o metabolismo, o que contribui para a perda de peso. Também são uma alternativa saudável aos refrigerantes e outras bebidas açucaradas, que são ricas em calorias e podem contribuir para o ganho de peso.

“O suco natural pode ser substituto do café da manhã, lanche da tarde ou ceia. Já para o almoço e jantar o indicado é uma refeição leve, como uma sopa de legumes com frango ou mesmo verdura refogada, cereais integrais e frutas. A proposta dos sucos ‘emagrecedores’ ou detox é benéfica, pois auxilia no funcionamento dos rins, do intestino e acelera o metabolismo”, explica a nutricionista Renata Fidelis.

Garantindo um bom resultado

No entanto, é importante lembrar que os sucos devem ser consumidos com moderação e em combinação com uma alimentação equilibrada e exercícios físicos regulares para obter resultados efetivos na eliminação de peso. “O suco sozinho não faz milagre, é preciso alimentação equilibrada, prática de exercícios e mudança de comportamento”, alerta a nutricionista Renata Fidelis.

A seguir, confira 10 dicas para preparar sucos emagrecedores.

1. Escolha bem os ingredientes

As várias opções de frutas, legumes, hortaliças e demais ingredientes que podem ser utilizados para chegar ao melhor sabor de suco devem ser escolhidas, primeiramente, com base no que agrada o paladar. Depois, se possível, busque ingredientes orgânicos que enriqueçam a quantidade de nutrientes e sejam livres de qualquer derivado além das propriedades naturais.

Nesse sentido, também é fundamental separar bem o que de cada ingrediente deve-se utilizar. Por exemplo, determinada fruta pode ser batida com casca. Outra, as sementes não devem entrar. Organize os ingredientes e terá um suco emagrecedor delicioso.

2. Higienize as frutas e o vegetais antes do consumo

A depender do ingrediente inserido na receita, alguns processos de higienização devem ser feitos para boa manutenção da saúde e preservação das camadas nutritivas. Deixar de molho, lavar com vinagre, entre outros métodos estão disponíveis para boa higienização.

Mantenha a hidratação do corpo para obter bons resultados (Imagem: Krakenimages.com | ShutterStock)

3. Consuma a quantidade ideal de água

Suco não é água. Beber água na quantidade certa para cada corpo é imprescindível no controle da hidratação. Também, atente-se para incluí-la na medida ideal, para que o suco não fique aguado ou denso demais.

4. Evite adicionar açúcar

A adição de açúcar além de alterar o sabor e resultados do suco, também inviabiliza o uso da bebida para emagrecimento. Porém, caso necessário adoçar, opte pelos benefícios do mel.

5. Não substitua refeições

O suco nas dietas deve potencializar uma alimentação já saudável, ou seja, não possui caráter de substituição do café da manhã, almoço e jantar. A bebida precisa alternar com essas refeições.

Varie nos sabores de sucos (Imagem: New Africa | Shutterstock)

6. Aposte na variedade de receitas

Existem diversas combinações de sucos capazes de entregar o resultado esperado. Ao invés de preparar somente uma receita, busque variar os sabores e benefícios de cada um.

7. Cuidado com o amargor

O ideal para frutas cítricas é não as espremer até o final, para não correr o risco da bebida ficar com caráter amargo.

8. Inclua fibras

Alimentos ricos em fibras contribuem para um bom funcionamento do intestino, e essa parte do organismo deve trabalhar em ritmo para que o metabolismo entre em ação.

O gengibre pode ser usado nas receitas de sucos (Imagem: New Africa || Shutterstock)

9. Coloque gengibre

Ornar receitas com o uso do gengibre garante um suco rico em antioxidante e anti-inflamatório. O ingrediente acelera o metabolismo e combate azia e gases intestinais. No entanto, não é recomendado o consumo do gengibre todos os dias, porque pode gerar sonolência e desconforto estomacal.

10. Consuma logo após o preparo

Para que o suco mantenha todas as propriedades e entregue o resultado esperado, é importante consumi-lo fresco, logo após o preparo.