10 dicas para ganhar massa magra e eliminar gordura

Especialistas explicam como é possível unir os dois objetivos para obter resultados no treino

Alimentação saudável e atividade física estimulam o ganho de massa magra e o emagrecimento Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Ao iniciar a prática de atividade física, algumas pessoas desejam queimar gordura e emagrecer, mas também ganhar massa muscular. Aí surge a dúvida: será que dá? Saiba que é possível, sim, unir os dois objetivos e obter resultados.

A nutricionista Karoline Silva explica que, durante o treino, a gordura é utilizada como uma das fontes de energia pelo organismo para produzir os movimentos e, com isso, gerar músculos. A profissional ainda esclarece que a massa magra é constituída de 72% de água, 21% de proteína e 7% de minerais dos ossos. Já a massa gorda é constituída de 20% de água e 80% de tecido adiposo.

Ganhando massa magra

Juliana do Vale, professora de Educação Física, também afirma que é possível ganhar massa magra e eliminar gordura. “Todo treinamento de força, por menor que seja, gera uma hipertrofia e ajuda na perda de gordura”, afirma.

Ela explica que, quando as pessoas visam ganhar massa magra, mas precisam eliminar gordura, é necessário um trabalho individualizado e focado, primeiramente, na perda de gordura. “O trabalho tem que ser feito em conjunto, levando-se em conta que um irá ajudar e interferir no outro”, complementa a professora.

Para alunos que estão iniciando os treinos, os resultados serão mais evidentes. Isso porque os estímulos novos fazem com que o indivíduo alcance os dois resultados ao mesmo tempo. Entretanto, ainda no caso dos iniciantes, Juliana do Vale ressalta que a perda de peso será maior que o ganho de massa.

Alimentação saudável acelera o ganho de massa magra e fornece energia para o treino (Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock)

Fique de olho na alimentação

A nutricionista Karoline Silva diz que, para aumentar a massa magra, o treino e a alimentação devem caminhar juntos. “Se você não seguir uma dieta adequada, não terá energia necessária para malhar e evoluir no treino. Isso fará com que o ganho de massa fique mais lento. Caso siga uma dieta para ganho de massa e não pratique exercícios, pode conseguir o resultado inverso, que é engordar”, explica.

A nutricionista aproveita para dar algumas dicas para ajudar a ganhar massa magra: