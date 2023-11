10 dicas para lidar com desafios comuns ao iniciar um negócio

Empresário compartilha ideias úteis para quem está começando uma empresa

Empreender requer habilidades específicas para resolver desafios Imagem: Inside Creative House | Shutterstock

Identificar oportunidades lucrativas, desenvolver habilidades essenciais, enfrentar a concorrência e aplicar estratégias eficazes fazem parte do desafio de iniciar um negócio bem-sucedido. Nesse cenário, é importante entender como se manter neste mercado e se destacar. Leandro Kessadjikian, empresário e dono da rede de academias Runner Anália Franco, compartilha ideias para lidar com essas questões comuns no mundo empreendedor. Veja!

Iniciando no mundo business

Dificuldades são comuns em qualquer área. “Todos os empreendedores passam por isso e enfrentam desafios comuns ao início do negócio, como a necessidade de obter financiamento, atrair e reter talentos, a gestão de riscos, a navegação no ambiente regulatório e a definição de uma estratégia de negócios que seja eficaz. O que diferencia um a um é a maneira como vai lidar, diariamente, com tudo isso”, diz Leandro.

Ele também reforça que se destacar da concorrência é importante, ainda mais quando se trata de um mercado saturado: “Há estratégias bem eficazes, como saber identificar uma proposta de valor exclusiva, investir em um bom branding e reputação, buscar constantemente a inovação e melhoria do negócio, estabelecer parcerias estratégicas e conhecer bem o público-alvo e quais são as suas necessidades”, lista.

“Assim, focar a qualidade e excelência será mais fácil justamente por saber o que eles [os possíveis clientes] querem. Tudo isso ajudará a diferenciar um negócio dos demais e, consequentemente, a atrair clientes. Não existe mercado saturado para quem sabe o que fazer”, garante, antes de afirmar que algumas habilidades são essenciais para quem deseja ter sucesso. Confira as 10 dicas do profissional!

1. Tenha visão e criatividade

São essenciais para prever possíveis problemas e encontrar estratégias funcionais para resolvê-los.

2. Planeje-se

Planejar-se é importante para conseguir visualizar todo o seu negócio, entender como andam os fluxos e ter uma visão melhor sobre toda a sua estruturação.

3. Seja capaz de tomar boas decisões

Seja proativo. É importante saber a hora de tomar uma decisão, mesmo que não seja a que mais vai lhe agradar. Um bom exemplo é decidir arriscar um capital já visando algo positivo.

4. Tenha resiliência e determinação

Aprender com os acontecimentos passados faz com que você esteja preparado para os acontecimentos do futuro. Muitas coisas acontecem apenas uma vez, mas outras, às vezes, acabam se repetindo: e é nessa hora que o empreendedor mais precisa acreditar em tudo que já foi feito até ali.

5. Desenvolva habilidade de liderança

Liderar não é só dar ordens, distribuir tarefas. Ser líder é entender seus funcionários, apoiar sua equipe, ouvi-la… Fazê-la entender que está ali com um propósito, mas que não está sozinha.

6. Melhore as competências financeiras

Mesmo que básicas, é bom ter noção do que está acontecendo. Obviamente, ter um profissional especializado no assunto faz diferença, mas ter alguma noção sobre lhe dará propriedade para tomar mais decisões assertivas também neste setor.

7. Desenvolva habilidade de comunicação

Interna e externamente, saber conversar é essencial para passar aquilo em que está pensando para toda a equipe, além de conseguir encontrar bons sócios e parceiros para o negócio.

O networking é uma ferramenta importante para construir boas relações no ambiente corporativo Imagem: Ground Picture | Shutterstock

8. Busque networking

Construa uma boa rede de contatos. Ter com quem contar poderá ser bastante útil quando um desses “apuros” acontecerem.

9. Tenha pensamento analítico

Ser analítico abrange diferentes âmbitos, mas, em um negócio, fará com que perceba onde dá para melhorar, assim como reconheça aquele funcionário que está se dedicando. Muitas coisas são feitas a partir de análises diárias.

10. Mostre adaptabilidade

Quando você tem adaptabilidade, entende que não é preciso já saber tudo isso, mas é preciso querer desenvolver cada um desses pontos e se ajustar ao novo momento. O que o empresário diz ganha força se pararmos para analisar o que tem acontecido à nossa volta.

Cada vez mais, atrair clientes não é uma tarefa fácil, mas o empresário explica que, ainda assim, não é impossível. “Creio que conhecer o que o público quer é essencial, além de estar presente nas redes sociais. Hoje, o mundo gira em torno disso e das experiências que as pessoas gostam de ter. Então, por que não proporcionar isso? Crie programas de fidelidade. Desenvolva uma estratégia eficiente. Solicite o feedback delas. Faça-as parte disso e, cada vez mais, elas estarão ali”, pondera.

Por Thainara Martins