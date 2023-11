10 dicas para melhorar a performance nos treinos sem prejudicar a saúde mental

Médico ensina como encontrar o equilíbrio entre metas de emagrecimento e ganho de massa sem deixar de lado o bem-estar da mente

Planejamento dos treinos auxilia na construção de uma rotina saudável e no acompanhamento dos resultados Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Em busca de um desempenho excepcional nos treinos, muitas pessoas dedicam uma quantidade significativa de tempo e energia. No entanto, encontrar o equilíbrio entre metas de emagrecimento e ganho de massa e a saúde mental é essencial para garantir o sucesso a longo prazo. Por isso, o médico Vital Fernandes Araújo oferece 10 dicas valiosas nesse aspecto, destacando a importância de manter a saúde mental em paralelo ao treinamento físico. Confira!

1. Faça um bom planejamento

Ter um planejamento adequado é essencial para organizar os treinos e acompanhar os resultados. Por isso, estabeleça uma rotina que seja compatível com o seu nível de condicionamento, seus objetivos e sua disponibilidade de tempo. Use um aplicativo, uma agenda ou um caderno para registrar os treinos e avaliar o progresso.

2. Faça treinos compatíveis com você

Não adianta seguir um treino que não se adapta às suas características individuais, como idade, sexo, peso, altura, histórico de saúde, preferências e limitações. Por isso, procure um profissional de Educação Física para elaborar um treino personalizado que atenda às suas necessidades e expectativas.

3. Mude sua ficha de treinos

Fazer sempre os mesmos exercícios pode gerar monotonia, desmotivação e estagnação. Por isso, é importante variar a sua ficha de treinos periodicamente, mudando os tipos, as intensidades, as durações e as frequências. Isso vai estimular o seu corpo a se adaptar e a evoluir, além de tornar os treinos mais divertidos e desafiadores.

4. Entenda a importância do descanso

O descanso é crucial para a recuperação e a prevenção de lesões. Incorporar pausas regulares em sua rotina de treinamento é vital para evitar o esgotamento físico e mental. Além disso, uma boa noite de sono ajuda a restaurar as energias e a melhorar o humor.

O cuidado com a execução dos exercícios é importante para evitar lesões (Imagem: antoniodiaz | Shutterstock)

5. Tenha atenção à execução de cada exercício

A qualidade é mais importante do que a quantidade quando se trata de treinamento físico. Ter uma boa técnica de execução de cada exercício é fundamental para evitar lesões, melhorar a eficiência e otimizar os resultados. Por isso, preste atenção à sua postura, à sua respiração e ao seu movimento em cada exercício. Se possível, conte com o auxílio de um profissional de Educação Física para corrigir eventuais erros.

6. Tenha cuidado com o aumento de carga

Aumentar a carga dos exercícios é uma forma de progredir e melhorar o desempenho. No entanto, é preciso ter cuidado para não exagerar e sobrecarregar o corpo e a mente. O aumento de carga deve ser gradual, proporcional e individualizado, respeitando os seus limites e as suas necessidades. Além disso, é preciso alternar os ciclos de choque com os ciclos regenerativos, ou seja, períodos de maior intensidade com períodos de menor intensidade.

7. Foco na alimentação saudável

A alimentação saudável é um dos pilares do desempenho físico e da saúde mental. Uma dieta equilibrada fornece os nutrientes necessários para o funcionamento adequado do corpo e da mente, como carboidratos, proteínas, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais. Ainda, uma alimentação saudável ajuda a prevenir doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e obesidade, que podem afetar negativamente a sua performance e o seu bem-estar.

8. Pratique a atenção plena (mindfulness)

A atenção plena é uma técnica poderosa para gerenciar o estresse e melhorar o foco. Reserve um tempo para praticar a atenção plena regularmente, seja por meio de meditação, respiração ou outras atividades que te façam estar presente no momento. A técnica pode ajudá-lo a reduzir a ansiedade, a aumentar a autoconfiança e a ter mais consciência do seu corpo e das suas emoções.

A terapia é essencial para lidar com questões emocionais que podem se relacionar aos treinos (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

9. Busque apoio profissional em saúde mental quando necessário

Reconheça a importância da saúde mental e não hesite em procurar ajuda profissional quando enfrentar desafios emocionais. Terapia e aconselhamento podem ser valiosos para manter o equilíbrio entre treino e bem-estar mental. Um profissional qualificado pode te orientar a lidar com questões como depressão, transtornos alimentares, baixa autoestima, entre outras.

10. Divirta-se

Por fim, lembre-se de que o treino físico deve ser uma fonte de prazer, não de sofrimento. Escolha atividades de que você goste, que te desafiem e que te façam sentir bem. Não se cobre demais, nem se compare com os outros. Celebre as suas conquistas e aprenda com os seus erros. O treino físico é uma forma de cuidar de si, de se expressar e de se divertir.

Por Adriana Quintairos