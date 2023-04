10 dicas para prevenir o envelhecimento precoce da pele

Alguns cuidados diários são importantes para garantir a beleza e a saúde da pele

Para manter a pele saudável e bonita, os cuidados começam desde cedo Imagem: RomarioIen | Shutterstock

Apesar de ser um processo natural do corpo humano, muitas pessoas ficam surpresas ao notar linhas ou marcas de expressão na pele, principalmente quando se é jovem. O fato é que o envelhecimento precoce da pele pode ocorrer devido a vários fatores, incluindo exposição solar, poluição, dieta inadequada, tabagismo e estresse.

A médica e especialista em dermatologia, Dra. Kelly Pico, explica que, à medida que a pele envelhece, ela perde a capacidade de produzir células, tornando-se mais fina e menos elástica. Além disso, a capacidade de absorver umidade também diminui, resultando em uma pele ressecada e sem brilho.

Importância dos cuidados na juventude

Muitas pessoas acreditam que apenas pessoas mais velhas precisam se preocupar com a pele envelhecida, mas isso não é verdade. Jovens que são expostos ao sol com frequência, fumam ou têm uma alimentação inadequada podem sofrer com o envelhecimento precoce. É importante lembrar que o cuidado com a pele deve começar desde cedo, para prevenir o envelhecimento precoce e manter a pele saudável e bonita.

O uso de cremes hidratantes é uma medida importante para manter a pele hidratada e prevenir o envelhecimento precoce. “No entanto, em uma pele envelhecida, os cremes hidratantes não são absorvidos o suficiente, deixando a pele macia apenas temporariamente e logo em seguida, volta a ficar ressecada. Para evitar esse problema, é importante escolher um creme hidratante adequado para o tipo de pele e aplicá-lo regularmente”, destaca a Dra. Kelly Pico.

O uso diário do protetor solar é fundamental para prevenir o envelhecimento precoce (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Prevenindo o envelhecimento precoce

A seguir, confira algumas dicas para manter a pele saudável, evitando, assim, o envelhecimento precoce.

1. Alimentação saudável

Consumir uma dieta rica em vitaminas e nutrientes pode ajudar a manter a pele saudável e prevenir o envelhecimento precoce. Alimentos como frutas, legumes, peixes e nozes são ótimas opções para incluir na dieta.

2. Hidratação

Beber bastante água é essencial para manter a pele hidratada e saudável. A ingestão diária recomendada é de cerca de 2 litros de água por dia.

3. Uso de óleos naturais

Óleos naturais, como óleo de coco, jojoba e rosa-mosqueta, podem ser utilizados como hidratantes naturais para a pele. Esses óleos são ricos em nutrientes e ajudam a manter a pele hidratada e saudável.

4. Proteção solar

O uso de protetor solar diariamente é fundamental para prevenir o envelhecimento precoce da pele. O filtro solar deve ser aplicado diariamente, mesmo em dias nublados ou dentro de casa.

5. Prática de exercícios físicos

Exercícios físicos regulares podem ajudar a melhorar a circulação sanguínea e promover a produção de colágeno na pele, o que ajuda a prevenir o envelhecimento precoce.

6. Redução do estresse

O estresse pode afetar a pele de diversas formas, contribuindo para o envelhecimento precoce. Práticas como meditação, yoga e massagem podem ajudar a reduzir o estresse e melhorar a saúde da pele.

7. Evitar o excesso de fumo e bebidas alcoólicas

Tanto o cigarro quanto o álcool podem acelerar o processo de envelhecimento da pele. O fumo prejudica a circulação sanguínea e diminui a produção de colágeno, enquanto o álcool pode desidratar a pele e prejudicar sua aparência.

8. Manter a pele sempre limpa

A higiene é fundamental para manter a saúde da pele. Lavar o rosto regularmente com um sabonete suave e adequado para o seu tipo de pele pode ajudar a remover impurezas e prevenir o acúmulo de oleosidade.

9. Nunca dormir de maquiagem

Dormir com maquiagem pode obstruir os poros, causar acne e contribuir para o envelhecimento precoce da pele. É importante remover a maquiagem antes de dormir e limpar bem o rosto para garantir uma pele saudável.

10. Tratamentos estéticos

Existem diversos tratamentos estéticos que podem ajudar a prevenir e tratar o envelhecimento precoce da pele. Algumas opções incluem peelings, microagulhamento, laser e tratamentos com bioestimuladores de colágeno e ultrassom micro e macrofocado. É importante consultar um especialista qualificado para escolher o tratamento mais adequado para sua pele.

Marque uma consulta com dermatologista

Vale lembrar que cada pessoa tem um tipo de pele diferente e as dicas acima podem não ser adequadas para todos. Por isso, é sempre recomendado consultar um especialista em dermatologia para obter orientações personalizadas sobre cuidados com a pele.

“Cuidar da pele não é apenas uma questão de estética, mas também de saúde. Uma pele bem cuidada é mais resistente a infecções e inflamações, além de proporcionar uma aparência mais jovem e saudável. Por isso, é importante dar a devida atenção à pele desde cedo, para evitar problemas no futuro e manter-se sempre saudável e bonito”, finaliza a Dra. Kelly Pico.

Por Gabriela Dallo