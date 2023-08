10 dicas para um estilo de vida mais saudável

Veja como algumas atitudes simples podem contribuir para a saúde e o bem-estar

Adotar hábitos saudáveis ajuda a manter a saúde e o bem-estar do corpo Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Ao contrário do que muitos pensam, o conceito de saúde não significa apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Na verdade, de acordo com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS), “saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social”.

Ou seja, o conceito de saúde está relacionado a um estilo de vida saudável, afinal nossos hábitos diários possuem um grande impacto no organismo. Por isso, é interessante notar que essa nova definição de saúde acompanha uma tendência recente da área médica que propõe uma maneira diferente de se enxergar o paciente: a Medicina do Estilo de Vida.

Por isso, a seguir, confira como alguns hábitos de vida ajudam na prevenção e no tratamento de doenças!

1. Controle o estresse

O estresse e a ansiedade podem causar uma série de danos ao organismo. Por isso, é fundamental investir em medidas para gerenciar essas situações e manter sua saúde mental e física. “Quando seu corpo está sob altos níveis de estresse por longos períodos, essas reações físicas, se não forem controladas, podem prejudicar sua saúde”, diz a Dra. Caroline Reigada, médica nefrologista e especialista em Medicina Intensiva.

Segundo a especialista, passar um tempo ao ar livre pode ajudar a combater os efeitos do estresse. “Quando você passa algum tempo ao ar livre, dá ao seu cérebro um descanso do fluxo constante de dados e estímulos que ele recebe ao longo do dia. Isso permite que ele reinicie sua capacidade de foco, para que você se sinta mais criativo e mais capaz de resolver os problemas”, explica a médica.

Em casa, procure um tempo para descansar dos estímulos alheios, parando por um momento, desconectando-se do mundo online e tomando um tempo para respirar. Uma ótima estratégia é praticar meditação. “Além disso, no trabalho, a cada 60 ou 90 minutos, pare 15 minutos para respirar, tomar um café ou simplesmente fechar os olhos. O tempo de descanso é extremamente importante para o manejo de estresse”, afirma a Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

2. Alimente-se corretamente

A adoção de uma alimentação balanceada rica em frutas, verduras e legumes é fundamental para a manutenção da saúde. Ademais, evite o consumo excessivo de gorduras ruins, frituras, sal e açúcar. Mas tenha certeza também de comer o que lhe dá prazer. Se você não gostar do que comer, dificilmente vai conseguir aderir a mudanças de hábitos. Existem muitas opções saborosas e saudáveis demais para se contentar com alimentos de que você não gosta.

3. Pratique exercícios

É comprovado que exercícios físicos podem prevenir uma infinidade de doenças e até reverter casos de diabetes tipo 2, hipertensão e depressão. “O ideal, então, é realizar semanalmente 150 minutos de exercícios físicos de intensidade moderada. Mas qualquer atividade já pode trazer benefícios, como aumentar o número de passos por dia e subir escadas”, ressalta a cirurgiã plástica Dra. Beatriz Lassance.

4. Pare de fumar

Conforme explica a Dra. Beatriz Lassance, além de 80% dos cânceres de pulmão ocorrerem em fumantes, o tabagismo também está associado a uma série de outros problemas, incluindo o envelhecimento precoce da pele e o tromboembolismo. Por isso, o ideal é deixar o cigarro de lado. A Dra. Caroline Reigada explica que, cada vez que você inala a fumaça do cigarro, sua frequência cardíaca e sua pressão arterial aumentam temporariamente.

5. Durma bem

O ideal é dormir entre 7 e 8 horas de forma consistente. Fugir desses valores é colocar a saúde em risco. “Temos evidências extensas de que dormir 5 horas ou menos aumenta consistentemente o risco de condições adversas à saúde, como doenças cardiovasculares e até longevidade. Além disso, esse período é indispensável para a reparação do organismo e é importante para o bom funcionamento do sistema imunológico”, afirma a Dra. Aline Lamaita.

A médica ainda explica que se, após dormir 7 ou 8 horas, os sintomas de cansaço e sonolência persistirem, a qualidade do sono pode estar sendo ruim. “Então, uma dica para melhorar o sono é evitar equipamentos eletrônicos uma hora antes de dormir, pois a luz azul emitida por esses aparelhos interfere na qualidade do sono”, alerta a Dra. Beatriz Lassance.

6. Socialize com outras pessoas

De acordo com a Dra. Aline Lamaita, existe uma extensa literatura médica comprovando que relações interpessoais possuem grande influência sobre a saúde do paciente. “Ou seja, mantenha por perto as pessoas de que você gosta, mesmo que seja pela internet”, afirma a especialista. Uma rica rede social ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, combate a depressão e aumenta a estimulação intelectual.

Além disso, as pessoas não são a única fonte de relacionamentos. A companhia de animais provou ser igualmente boa para a saúde. “Animais de estimação fazem as pessoas se sentirem bem, mas o mais importante: seu animal favorito pode torná-lo saudável e ajudá-lo a permanecer assim. Eles [os pets] podem nos acalmar, aumentar nossa imunidade, melhorar nossa saúde cardíaca, nos manter em movimento e melhorar nossa vida social”, diz a médica.

A água é um elemento importante para o funcionamento de diversas funções do corpo (Imagem: puhhha | Shutterstock)

7. Mantenha-se hidratado

A água é um elemento essencial para a saúde humana, sendo fundamental para manter o corpo funcionando corretamente. A falta dela pode levar à desidratação, que pode causar sintomas como fadiga, tontura, dor de cabeça e, até mesmo, problemas mais graves, como insuficiência renal.

8. Priorize o autocuidado

A correria do dia a dia muitas vezes nos leva a negligenciar nossas próprias necessidades. No entanto, ao fazer do autocuidado uma prioridade, você está investindo em si. Isso não apenas beneficia sua saúde física, mas também fortalece sua resiliência emocional e sua capacidade de enfrentar os desafios da vida com uma mentalidade positiva.

Além disso, ao dedicar tempo a si, você também estará demonstrando amor-próprio, que não apenas melhora sua relação consigo mesmo, mas também influencia positivamente seus relacionamentos com os outros. Afinal, quando se está equilibrado e em paz, é possível oferecer o melhor aos que nos cercam.

9. Seja cada vez mais organizado

Ao manter os ambientes organizados e planejar as atividades de forma eficiente, ocorre a redução do estresse e da ansiedade associados à desordem e à sensação de falta de controle. Ainda, a gestão organizada do tempo ajuda a evitar a sobrecarga, permitindo um equilíbrio entre as responsabilidades e o autocuidado. À medida que a pessoa se sente mais no controle de seu ambiente e rotina, a capacidade de tomar decisões conscientes em relação à saúde aumenta.

10. Cultive hobbies

Ao dedicar tempo a atividades que trazem alegria e satisfação, as pessoas encontram uma saída para o estresse e as pressões do cotidiano. Focar hobbies permite uma pausa revigorante das responsabilidades diárias, proporcionando momentos de relaxamento e rejuvenescimento mental.

A busca ativa por interesses pessoais estimula a criatividade, constrói habilidades e promove um senso de realização, todos os quais têm impactos positivos na saúde emocional. Ao equilibrar o tempo dedicado aos hobbies com outras obrigações, é cultivado um senso de harmonia e bem-estar, melhorando a qualidade de vida de maneira significativa.