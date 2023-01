10 dicas para viajar com segurança e aproveitar as férias

Veja como se planejar com antecedência para evitar imprevistos

Estar preparado contra imprevistos é fundamental para aproveitar as férias Imagem: Shutterstock

No início do ano as pessoas costumam aproveitar as férias para viajar e explorar novos destinos. Seja entre amigos ou familiares, desfrutar dos dias de descanso para tranquilizar a mente é um dos momentos favoritos entre os viajantes. Por isso, estar preparado contra imprevistos é fundamental para minimizar riscos.

Pensando nisso, a CORIS, empresa especialista em seguro viagem preparou uma lista com dicas infalíveis para você viajar com segurança, tanto no Brasil quanto no exterior. Confira!

1. Faça um planejamento

Em uma viagem, contar com a sorte não é uma boa ideia. Por isso, o ideal é planejar tudo muito bem e, de preferência, com bastante antecedência. Entre os principais itens para organizar estão as passagens, hospedagem, alimentação, roteiro e deslocamentos.

2. Pesquise sobre o destino

Não é preciso visitar uma vila rural na Ásia ou uma cidade no Oriente Médio para se deparar com diferenças culturais. Mesmo países ocidentais, que podem parecer muito similares ao Brasil, podem ter grandes diferenças de leis e costumes, e é importante estar informado para evitar problemas.

Alguns lugares proíbem o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas, outros exigem que se guarde o ticket de metrô mesmo após utilizá-lo, em certos lugares é necessário vestir-se de determinada forma e assim por diante.

3. Tenha a documentação em mãos

Para uma viagem segura, todos precisam estar com a documentação necessária em dia. Separe documentos de identificação (RG, CNH, passaporte etc), comprovante de vacinação e até notas fiscais de bens materiais como notebook e máquina fotográfica, se quiser precaução extra.

Em uma viagem internacional, o passaporte deve ser mantido em segurança, de preferência dentro do cofre do hotel, para evitar perdas e furtos. No entanto, não se deve andar pelas ruas de outro país sem documento, então é importante ter outro tipo de documentação com foto e sempre ter uma cópia do passaporte.

4. Faça exames médicos

Antes de viajar é recomendado uma visita ao médico, em especial para as famílias com crianças pequenas. Confira se a vacinação está em dia, já que alguns países exigem vacinas obrigatórias em seu regulamento de entrada. Se estiver tomando alguma medicação, lembre-se de levar o suficiente para os dias de viagem e a prescrição médica, caso necessário.

Informar os familiares sobre o roteiro é importante para facilitar o contato (Imagem: Shutterstock)

5. Informe familiares e amigos sobre o roteiro

Quando a viagem já estiver planejada, com deslocamentos e hospedagens definidos, é importante manter familiares e amigos a par dessas informações. Isso faz com que pessoas queridas possam acompanhar seus passos, facilitando o contato em caso de emergência.

6. Contrate um seguro viagem

Este item é essencial para uma viagem tranquila. O seguro viagem garante atendimento médico em caso de doenças e protege contra imprevistos como extravio de malas.

7. Mantenha-se conectado

Com as facilidades da tecnologia, é muito fácil se manter conectado em qualquer lugar do mundo. Como o roaming internacional costuma ser caro, há outras maneiras mais em conta para fazer ligações e usar a internet, como os chips internacionais. Com isso, se for necessário pedir ajuda ou informar algo a familiares, o viajante poderá fazê-lo com agilidade.

8. Leve um kit de emergência

Além dos medicamentos de uso contínuo ou prescritos pelo médico, tenha sempre na mala um kit de primeiros socorros com medicamentos básicos para cuidados paliativos e imprevistos. Intoxicação alimentar é sempre um problema durante as viagens. Leve no kit remédio para dor de cabeça, indigestão, descongestionantes etc.

9. Divida o dinheiro

A dica é não manter todo o dinheiro em um único lugar. Para viagens nacionais, é comum o uso do cartão de débito e dinheiro em espécie. Já para viagens internacionais, a CORIS indica ter mais opções de pagamento como o cartão de crédito, cartão pré-pago ou ainda ter uma conta digital internacional.

10. Preste atenção aos golpes

Pequenos golpes com turistas são comuns em diversos países do mundo, principalmente nas atrações mais famosas. Para evitar esse tipo de situação, é recomendado discrição e atenção. Falar alto em português, carregar bolsas grandes e andar com uma máquina fotográfica pendurada no pescoço demonstram distração e deixam claro que se trata de um estrangeiro, chamando a atenção de golpistas. Também é importante manter-se atento a pessoas desconhecidas que agem de forma incomum e evitar dar informações pessoais, como o local onde está hospedado.

Por Jessica Ferreira