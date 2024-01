10 dicas simples para começar a meditar

Prática milenar proporciona benefícios para a saúde mental e emocional

A prática de meditação é benéfica para a saúde mental e emocional Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock

A prática da meditação remonta há milênios e tem suas raízes em diversas tradições espirituais e filosóficas antigas. Originando-se em culturas como a hindu, budista e taoísta, ela inicialmente era uma ferramenta para alcançar a compreensão mais profunda da existência e a conexão com o divino. No entanto, ao longo do tempo, essa prática milenar se expandiu e transcendeu fronteiras culturais, encontrando lugar em várias tradições religiosas e seculares.

Benefícios da meditação

Os benefícios da meditação são vastos e comprovados cientificamente. Além de promover a tranquilidade mental e emocional, ela está associada à redução do estresse, ansiedade e depressão. Estudos também indicam melhorias na concentração, na clareza mental e na qualidade do sono.

Segundo Jonas Masetti, acharya e fundador do Vishva Vidya, organização referência em cultura védica no Brasil, meditar também ajuda a garantir o bem-estar de maneira geral e a ter produtividade no ambiente de trabalho. “É um modo de valorizar a busca do equilíbrio interior independentemente do mundo externo”, diz.

Inserindo a meditação na rotina

A meditação é uma prática acessível e transformadora que pode ser realizada por meio de passos simples. Por isso, a seguir, confira 10 dicas para você começar meditar!

1. Estabeleça uma rotina

Defina um horário específico para meditar todos os dias. Isso cria um hábito e ajuda a integrar a meditação à sua vida diária. “Pode parecer estranho no início, mas a persistência na prática diminui a ansiedade, melhora a depressão e o sono, controla a pressão arterial e diminui os batimentos cardíacos”, Edson Moraes, coach executivo e sócio do Espaço Meio.

2. Escolha um local tranquilo

Encontre um lugar silencioso e confortável para meditar. Isso ajuda a minimizar distrações e permite que você se concentre melhor.

A postura de lótus é muito utilizada na meditação Imagem: 220 Selfmade studio | ShutterStock

3. Postura adequada

Sente-se com as costas eretas e os pés apoiados no chão ou na postura de lótus. Isso facilita a respiração e mantém o corpo alerta, promovendo uma experiência mais profunda.

4. Comece com breves sessões

Inicialmente, medite por períodos curtos, como 5 a 10 minutos. À medida que se torna mais confortável, você pode aumentar gradualmente a duração.

5. Foque na respiração

Concentre-se na respiração para acalmar a mente. Inspire profundamente e expire lentamente, observando cada respiração. “Ao meditar, a pessoa relaxa e desobstrui sua mente dos problemas cotidianos por alguns minutos. Ela se desliga das suas cargas negativas por aquele momento e, consequentemente, depois disso fica muito mais tranquila e consciente para lidar com o que vier pela frente”, afirma Jonas Masetti.

6. Aceite distrações sem julgamento

Se distrações surgirem, não se critique. Simplesmente volte sua atenção para a respiração. A prática é sobre a conscientização, não perfeição.

“A autoconsciência é o começo de tudo. Precisamos ter mais consciência dos nossos pensamentos e entendê-los, uma vez que, por meio dessa prática, podemos aprender a compreender as emoções e conseguimos transformá-las em padrões de comportamento”, comenta Thais Galassi, palestrante, mentora de inteligência emocional e especialista em mindset.

A meditação guiada é ótima para os iniciantes na prática Imagem: Caterina Trimarchi | ShutterStock

7. Use guias de meditação

Inicialmente, pode ser útil seguir guias de meditação. Existem muitos recursos online que oferecem instruções passo a passo, como aplicativos e vídeos no YouTube.

8. Explore diferentes tipos de meditação

Existem vários tipos de meditação, como zazen, ativa, transcendental, mindfulness, entre outras. É importante estudar ou experimentar algumas delas para saber com qual você mais se identifica, pois o tipo ideal será aquele que você terá mais facilidade para manter a prática.

A especialista em Programação Neurolinguística e Hipnose, Mileine Vargas, explica duas técnicas que ensina em seus cursos: “Uma delas é a meditação guiada, em que somos orientados por um professor, essa meditação é baseada em metáforas. A outra é mais simples, apenas se concentrando na respiração com um tempo de 10 a 30 minutos […]”, ensina.

9. Integre a meditação à vida diária

Pratique a atenção plena em atividades diárias, como caminhar, comer ou lavar louça. Isso ajuda a levar a paz da meditação para o cotidiano.

10. Seja consistente

A prática regular é crucial. Mesmo em dias agitados, reserve um tempo para meditar, pois isso ajuda a construir a habilidade de se desconectar do caos. “Não existe só um jeito de meditar, muito menos um só lugar ou horário para tal. É possível, por exemplo, praticá-la no ambiente de trabalho, com a criação de espaços tranquilos. Ou seja, quem decide meditar não vai virar a sua agenda do avesso”, destaca Jonas Masseti.