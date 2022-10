10 dúvidas comuns sobre pressão alta

Cardiologistas respondem perguntas sobre doença caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias

Pressão alta é uma doença silenciosa e perigosa Imagem: Shutterstock

A hipertensão arterial, também conhecida como pressão alta, é uma doença crônica que atinge 35% da população brasileira, segundo dados do Ministério da Saúde. Além disso, ela é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, como infarte e acidente vascular cerebral (AVC). A seguir, as médicas cardiologistas Dra. Isa Bragança e Dra. Marly Uellendahl respondem algumas dúvidas sobre a doença.

1. Ao medir a pressão e verificar que ela está elevada, significa que a pessoa tem pressão alta?

Não. Existem exames apropriados para diagnosticar a hipertensão. Um ou mais episódios não podem caracterizar o problema, é preciso ter uma rotina de diagnósticos.

2. Quais são os sintomas de pressão alta?

A hipertensão arterial é uma doença silenciosa e os sintomas só aparecem em fases avançadas. É comum a doença evoluir sem que o paciente perceba, mas existem pessoas que relatam episódios frequentes de dores de cabeça e tontura. É importante ficar atento a esses sinais, pois podem representar um alerta.

3. É uma doença genética ou se adquire?

Pode-se adquirir a hipertensão com maus hábitos alimentares e de vida, como a ingestão excessiva de sal, gorduras e o sedentarismo, mas também é considerada uma doença genética.

4. Quais são as consequências para quem sofre de hipertensão?

Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou derrame cerebral são mais comuns nestes pacientes. A hipertrofia do coração é uma das complicações que também pode aparecer tardiamente, contribuindo para um infarto, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, disfunção renal, retinopatia hipertensiva etc. A hipertensão também pode comprometer a retina.

5. Quem tem hipertensão pode comer sal?

Pode, mas com moderação.

Os medidores de pressão devem ter a calibração verificada a cada seis meses (Imagem: Shutterstock)

6. Os remédios para pressão arterial podem causar impotência sexual?

Não. Isso é mito, não existe nenhum estudo comprovando essa relação.

7. Como o álcool altera a pressão arterial?

O álcool promove dilatação das artérias (vasos nos quais flui sangue oxigenado) com redução da pressão arterial e aumento dos batimentos cardíacos (taquicardia).

8. O fumo prejudica quem tem pressão alta?

O fumo agrava as doenças cardíacas porque pode aumentar o ritmo das batidas do coração e a pressão, ou ainda piorar a aterosclerose, endurecendo as artérias.

9. O estresse dificulta o controle da pressão alta?

Sim. O ideal é controlá-lo.

10. A pressão arterial pode ser medida em qualquer aparelho?

Atualmente existem medidores mais usados em casa, que são os portáteis, e o de coluna de mercúrio com rodízio, mais utilizados em hospitais. Todos esses aparelhos são bons, desde que a calibração seja verificada a cada seis meses ou, no mínimo, a cada ano.