10 filmes para assistir durante o Carnaval

Veja longas nacionais e internacionais para aproveitar a folia sem sair do sofá

É possível aproveitar o Carnaval sem sair de casa Imagem: Joker IQ | Shutterstock

Apesar do Carnaval ser uma das datas mais celebradas no Brasil, nem todas as pessoas são adeptas aos blocos ou a participar da folia das escolas de samba. Algumas preferem aproveitar o feriado de outras maneiras, como viajar, descansar em casa ou participar de atividades mais tranquilas.

Pensando nisso, o diretor do longa “Recife Assombrado”, Adriano Portela, que também é pesquisador do folclore brasileiro, lista algumas produções para assistir durante os dias de festa e entrar no enredo, sem precisar sair do conforto do sofá. Vem ver essa lista!

“Estou me guardando para quando o Carnaval chegar” se passa no agreste de Pernambuco Imagem: Reprodução digital | VITRINE FILMES

1. Estou me guardando para quando o Carnaval chegar (2019)

“Estou me guardando para quando o Carnaval chegar” é um filme do diretor Marcelo Gomes, que se passa no agreste de Pernambuco, na cidade de Toritama, em que a produção de roupas é o carro-chefe da economia local. Apesar de trabalharem em todas as épocas do ano, somente durante o Carnaval é que os trabalhadores deixam um pouco de lado suas atividades e vestem suas fantasias.

Onde assistir: Apple TV.

“Rio” é uma animação ambientada durante o Carnaval Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures

2. Rio (2011)

“Rio” é uma animação cinematográfica dirigida por Carlos Saldanha. O filme é ambientado na vibrante cidade do Rio de Janeiro durante o Carnaval e conta a história de Blu, uma arara-azul domesticada que nunca aprendeu a voar, e sua jornada de autodescoberta e aventura ao lado da determinada Jewel. Juntos, eles embarcam em uma emocionante viagem pelo Brasil, enfrentando desafios e fazendo novos amigos ao longo do caminho.

Onde assistir: Disney+.

“Arca Russa” explora os acontecimentos que moldaram a história da Rússia do século XVIII ao XXI Imagem: Reprodução digital | Versátil Home Vídeo

3. Arca Russa (2002)

Neste filme de Aleksandr Sokúrov, um cineasta é misteriosamente transportado ao museu Hermitage, em São Petersburgo, no ano de 1700. Lá, para sua surpresa, ele se depara com um diplomata francês do século XIX. Juntos, eles embarcam em uma jornada fascinante através dos séculos, explorando os intricados acontecimentos que moldaram a história da Rússia do século XVIII ao XXI. A obra traz um imenso baile de máscaras e fantasias filmado em um único plano sequência, sem cortes, em 35 salas de um museu. Uma obra-prima.

Onde assistir: Disney+, Amazon Prime, Netflix, Star Plus e Claro TV.

“Sete Corações” conta a história do frevo pernambucano Imagem: Reprodução digital | Leopoldo Conrado Nunes

4. Sete Corações (2014)

Este documentário, de Dea Ferraz, traz Duda, Nunes, Guedes Peixoto, Clóvis Pereira, Ademir Araújo, Edson Rodrigues e José Menezes, mestres do frevo pernambucano, para contar as histórias do estilo musical, das canções e deles próprios. Um filme musical cheio de história e cultura.

Onde assistir: YouTube.

“Ó Paí, ó” é um filme que se passa no Pelourinho, em Salvador Imagem: Reprodução digital | Europa Filmes

5. Ó Paí, Ó (2007)

Estrelado por Lázaro Ramos e por atores do Bando de Teatro Olodum, “Ó Paí, Ó”, de Monique Gardenberg, conta a história dos moradores de um cortiço no Pelourinho, em Salvador. A trama se passa no último dia do Carnaval, quando todos se divertem em meio a muita música, dança e alegria.

Onde assistir: YouTube.

“Fevereiros” mostra a vitória da escola de samba Mangueira em 2016 Imagem: Reprodução digital | ArtHouse

6. Fevereiros (2017)

“Fevereiros” é um documentário sobre a vitória da Mangueira em 2016, em que Maria Bethânia foi homenageada. O filme de Marcio Debellian explora a religiosidade da cantora em sua cidade-natal, Santo Amaro. Da infância ao sucesso, revela influências do catolicismo ao candomblé, culminando na Novena de Fevereiro, evento de devoção à Nossa Senhora da Purificação.

Onde assistir: Globoplay.

“Axé: Canto do povo de um lugar” mostra a trajetória do movimento musical axé Imagem: Reprodução digital | Zahir Company

7. Axé: Canto do povo de um lugar (2016)

“Axé: Canto do povo de um lugar”, de Chico Kertész, narra a trajetória do Axé, um dos movimentos musicais mais globalizados, originário da Bahia. Explorando a essência do ritmo, marcada pelo sincretismo musical e cultural baiano, o documentário utiliza entrevistas e imagens de arquivo para elucidar o surgimento do gênero.

Onde assistir: Netflix.

Em “Carnaval”, um grupo de amigas viaja para curtir a festa em Salvador Imagem: Reprodução digital | Netflix

8. Carnaval (2021)

Em “Carnaval”, dirigido por Leandro Neri, ao descobrir a traição do namorado por meio de um vídeo que viralizou na internet, uma influenciadora digital reúne suas amigas e parte para o Carnaval em Salvador. Lá, ela percebe que a realidade pode ser melhor do que imaginava.

Onde assistir: Netflix.

Em “Quando o Carnaval chegar”, um grupo de cantores se reúne e se organiza para se apresentar no evento “A Festa do Rei” Imagem: Reprodução digital | Difilm

9. Quando o Carnaval chegar (1972)

Nesta comédia musical de Cacá Diegues, que conta com Chico Buarque no elenco, um grupo de cantores se reúne e se organiza para se apresentar no evento “A Festa do Rei”. Contudo, romances inesperados entre os membros geram desavenças, ameaçando o cumprimento do contrato e expondo-os a ameaças do chefão do crime local, conhecido como “Anjo”.

Onde assistir: Globoplay.

“Damas do Samba” faz um passeio no tempo e mostra a trajetória do samba ao longo da história Imagem: Reprodução digital | Elo Company

10. Damas do Samba (2013)

“Damas do Samba” é um filme de Susanna Lira que faz um passeio no tempo e mostra a trajetória do samba ao longo da história, com foco na participação feminina em sua construção e desenvolvimento até os dias de hoje.

Onde assistir: Prime Video.