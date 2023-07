10 filmes para ensinar empreendedorismo para crianças

Veja como as animações podem contribuir para o desenvolvimento de diversas habilidades nos pequenos

Produções cinematográficas desenvolvem habilidades empreendedoras nas crianças Imagem: fizkes | Shutterstock

Há muitas formas de se aprender. Do processo de copiar lições, passando pela pintura com tinta guache, construção de maquetes e montagem de peças de teatro, cada uma delas contribui significativamente para o crescimento das crianças e com o empreendedorismo não é diferente. “O desenvolvimento de habilidades empreendedoras em crianças no processo escolar passa por diversas ferramentas e métodos”, explica o especialista em educação Ivo Erthal.

Contribuição dos filmes para a consolidação de habilidades

De acordo com o especialista, as produções audiovisuais têm um papel importante na consolidação das habilidades e conceitos específicos ao empreendedorismo nos pequenos. “A linguagem cinematográfica costuma atrair a atenção das crianças, seja pela qualidade das imagens, sons ou trilha sonora. O enredo e seus detalhes podem nos revelar aspectos importantes para educar crianças empreendedoras”, detalha.

Por isso, o especialista listou dez títulos que podem ajudar nessa missão. São filmes que apresentam elementos para discussão e aprendizagem sobre ações inovadoras, motivação, criatividade e empatia, características que compõem o universo do empreendedorismo. Confira!

1. As aventuras de Peabody e Sherman (2014)

Cheio de referências históricas, “As aventuras de Peabody e Sherman” tem um enredo atraente, divertido e aventureiro. O foco principal da história é uma viagem no tempo, mas, no fundo, o que está em jogo de verdade é a habilidade de Peabody de ser pai. “O filme é uma lição para adultos e crianças”, afirma o especialista.

Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes e TV e Prime Video.

2. Operação Big Hero (2014)

Focado no universo da tecnologia, o roteiro de “Operação Big Hero” desperta a discussão e o interesse por essa área, tão presente atualmente em todos os aspectos da vida humana, incluindo a educação. Além disso, a história traz muitas questões relacionadas a novas profissões, o que também ajuda a pensar no futuro profissional das crianças.

Onde assistir: Disney+.

3. FormiguinhaZ (1998)

Sucesso à época de seu lançamento, essa animação desperta um debate sobre como é possível conciliar a individualidade com a ética da coletividade. Para Ivo Erthal, o filme “tem como elemento coadjuvante a definição de um propósito de vida e como alcançá-lo, o que o torna extremamente didático e ilustrativo”.

Onde assistir: GloboPlay.

Filme “O Menino e o Mundo” (Imagem: Reprodução digital | Filmede papel)

4. O Menino e o Mundo (2013)

Essa animação brasileira foi indicada ao Oscar de Melhor Animação em 2016, além de ter levado outros prêmios importantes a nível mundial, como o Grande Prêmio da Monstra – Festival de Cinema de Animação de Lisboa. Sem usar linguagem falada, a obra conta a história de uma criança à procura do pai e mostra as consequências dessa busca.

Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes e TV e GloboPlay.

5. Zootopia (2016)

Com um roteiro original e produção cuidadosa, o filme traz discussões importantes a respeito de temas como preconceito, violência e outros problemas enfrentados nas cidades. A linguagem é acessível a crianças e mostra as complexidades e as contradições da vida em sociedade, o que é fundamental para que os pequenos cresçam compreendendo a importância de suas atitudes no mundo.

Onde assistir: Disney+.

6. O Rei Leão (1994)

Esse é um clássico amado por gerações. Ainda assim, o filme contém elementos que podem ser discutidos com crianças para além do enredo principal. “O Rei Leão fala do cuidado com os relacionamentos, além de discutir as fases e, principalmente, o sentido da vida. Dessa forma, é possível debater esses temas, tão imprescindíveis no universo do empreendedorismo”, destaca o profissional.

Onde assistir: Disney+.

7. Walt Antes do Mickey (2015)

A história de Walt Disney, criador de um dos maiores impérios de fantasia do mundo, pode ser inspiradora para pessoas de todas as idades. Apesar de ser um filme biográfico para adultos, ver como nasceu a Disney é empolgante. A principal lição do filme não é a história do sucesso, mas tudo o que Walt precisou enfrentar para chegar até ele. Um dos pontos altos é a apresentação de Walt como uma criança sonhadora que perseguiu seus objetivos.

Onde assistir: YouTube e Prime Video.

Ratatouille (Imagem: Reprodução digital | Pixar e Walt Disney Pictures)

8. Ratatouille (2007)

Um ratinho cozinheiro está cansado da vida que leva e busca uma oportunidade para trabalhar com aquilo que ama: os muitos sabores da cozinha. Ratatouille tem todos os elementos necessários para encantar as crianças e, ao mesmo tempo, ensinar lições valiosas sobre dedicação, persistência e visão de futuro.

Onde assistir: Disney+.

9. Divertida Mente (2015)

Ivo Erthal diz que o filme ajuda no desenvolvimento emocional. “Quando falamos de empreendedorismo, a inteligência emocional é um fator indispensável. Divertida Mente já é, há algum tempo, uma referência nesse assunto, tanto no âmbito familiar quanto no ambiente escolar”.

Onde assistir: Disney+.

10. O menino que descobriu o vento (2019)

Por meio dos conhecimentos desenvolvidos na escola, um menino consegue desenvolver soluções para os problemas enfrentados pela família e pelas pessoas da sua comunidade. Inventividade e persistência são as tônicas desse drama que é, também, muito motivacional.

Onde assistir: Netflix.