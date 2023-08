10 frutas que ajudam a melhorar a saúde do coração

Confira os benefícios que elas oferecem para a saúde cardiovascular

Consumir laranja ajuda a prevenir alterações na pressão sanguínea Imagem: Lucky Business | Shutterstock

As frutas têm o poder de melhorar a saúde do seu coração. Carregadas de nutrientes, podem ajudar a reduzir o seu colesterol e a pressão arterial, o que é benéfico para a saúde cardiovascular. “Alguns alimentos têm a capacidade de ajudar e muito o funcionamento do nosso corpo, facilitando a circulação do sangue, por exemplo. Então, é fundamental, para evitar doenças e ter veias e artérias saudáveis, incluí-los na dieta”, afirma a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

1. Laranja

Esta favorita entre as frutas cítricas se destaca na categoria de benéficas para a saúde do coração, pois possuem poderosas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Além disso, também podem auxiliar na melhoria da pressão sanguínea e na redução do risco de desenvolvimento de aterosclerose (enrijecimento das artérias). As laranjas, ainda, são uma fonte de potássio e fibras.

“No caso, quando comemos a fruta é ainda melhor, pois as fibras presentes no bagaço atuam para evitar o depósito de gordura nas artérias”, afirma a Dra. Caroline Reigada.

2. Maçãs

As maçãs contêm fibras solúveis, do tipo que pode reduzir os tipos prejudiciais de colesterol. Também contêm polifenóis, conhecidos por seus efeitos antioxidantes, e podem ajudar a reduzir a pressão sanguínea. Isso ocorre porque elas contêm muitos compostos diferentes que melhoram diversos fatores relacionados à saúde do coração.

3. Frutas vermelhas

As frutas vermelhas, como mirtilos, amoras, framboesas ou morangos, são excelentes fontes de vitamina C e fibras. Nesse sentido, adotar uma dieta rica em fibras têm o potencial de ajudar a reduzir o colesterol e o risco de doenças cardíacas. Esse tipo de alimento contém vitamina E, embora em quantidades menores em comparação com outras fontes.

“A vitamina E apresenta um efeito muito significante na prevenção das doenças das artérias do coração, também por evitar a oxidação das gorduras, porém de forma ainda mais eficaz do que a vitamina C”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

As frutas vermelhas congeladas são tão saudáveis quanto as frescas, permitindo que você desfrute delas durante todo o ano e faça receitas como sucos, sorvetes e smoothies.

4. Mamão

O mamão é uma fruta tropical que fornece nutrientes essenciais, podendo contribuir para um coração saudável. É rico em antioxidantes, como a vitamina C e A, que ajudam a combater o estresse oxidativo e a inflamação, fatores associados ao desenvolvimento de doenças cardíacas. Além disso, contém fibras, vitamina K e potássio, que ajudam a manter o colesterol no nível adequado e a regular a pressão arterial. Uvas vermelhas preservam a saúde cardiovascular (Imagem: Nungning20 | ShutterStock)

5. Uvas

As uvas são uma boa fonte de potássio, mineral que ajuda a equilibrar os fluidos do corpo, e pode ajudar a reduzir a pressão arterial elevada e diminuir o risco de doenças cardíacas e derrames. Elas também contribuem para a redução dos níveis de colesterol LDL (colesterol ruim).

6. Pêssegos

Os pêssegos contêm substâncias com características antiobesidade e propriedades anti-inflamatórias que ajudam a reduzir o colesterol prejudicial (LDL) associado a doenças cardiovasculares. Ainda, são uma excelente fonte de potássio, que contribui para a diminuição do risco de doenças do coração.

7. Damasco

A fruta contribui para a regulação da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de hemoglobina, ao mesmo tempo em que combate a inflamação. Também tem um papel no metabolismo e promove a manutenção de um peso saudável.

8. Melancia

Por ser 95% água, essa fruta deliciosa contribui expressivamente para a hidratação corporal, o que por si só já é um benefício para circulação cardíaca. Trata-se de uma excelente fonte de licopeno, um antioxidante associado à saúde do coração – e o que dá o vermelho às frutas. O licopeno pode ajudar a melhorar a função dos vasos sanguíneos e reduzir o risco de doenças cardíacas.

9. Peras

As peras contêm flavonoides valiosos que ajudam a melhorar a pressão arterial e os níveis de colesterol. Também impulsionam melhoria nos lipídios sanguíneos de mulheres, indicando que uma dieta rica nesses compostos vegetais pode ser benéfica para a saúde cardiovascular. Além disso, a fruta está associada a um índice de massa corporal mais baixo, menor risco de acidente vascular cerebral e à redução das chances de mortalidade por doenças cardíacas.

Esse alimento é rico em fibras solúveis, que podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol LDL. Peras também contêm antioxidantes e potássio, que auxiliam na manutenção da pressão arterial e na saúde cardiovascular geral.

10. Cerejas

As cerejas possuem uma alta concentração de antioxidantes, como os flavonoides, que desempenham um papel crucial na redução da inflamação e na defesa do coração contra os efeitos do estresse oxidativo. Além disso, são uma fonte de potássio e fibras, fatores que desempenham um papel positivo na promoção da saúde do sistema cardiovascular.

“As frutas contêm substâncias com propriedades antioxidantes, como os flavonoides, que participam da manutenção da boa circulação sanguínea, possuindo, assim, atividade anti-hipertensiva, hipocolesterolêmica e antiplaquetária, protegendo, consequentemente, contra o desenvolvimento de doenças cardiovasculares associadas à hipertensão, ao colesterol alto e ao diabetes”, explica a nutricionista Flávia da Silva Santos.