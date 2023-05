10 hotéis pelo mundo frequentados por famosos e milionários

Confira destinos queridinhos das celebridades que oferecem experiências únicas

Hotéis luxuosos e confortáveis são os destinos preferidos de famosos e milionários Imagem: Catarina Belova | Shutterstock

Conforto, luxo e exclusividade são características essenciais para famosos e milionários na hora de escolherem um hotel para se hospedarem. Depois de longos dias de trabalho e agendas lotadas, eles seguem uma lista criteriosa ao buscarem um lugar para relaxar e aproveitar os dias de folga, e o que não falta são opções espalhadas pelo mundo.

Desde praias com vistas paradisíacas até hotéis de luxo com neve, são muitos os destinos que oferecem experiências únicas e se tornaram referência no universo do turismo. Inclusive, alguns destes são símbolos da história e da cultura local por hospedarem personalidades memoráveis. A seguir, confira 10 hotéis luxuosos visitados por artistas e empresários para você conhecer!

1. Belmond Copacabana Palace (Rio de Janeiro)

Copacabana Palace é um dos hotéis mais famosos do Rio de Janeiro (Imagem: Brastock | Shutterstock)

Construído entre 1919 e 1923, o Copacabana Palace é um dos hotéis mais famosos do Rio de Janeiro. Localizado em frente à Praia de Copacabana, o hotel abriga um spa, três restaurantes conceituados e é conhecido por receber quase todos os famosos e os milionários que visitam a cidade, incluindo grandes nomes, como o rei Charles III e a falecida princesa Diana. Além disso, o Copacabana Palace já hospedou ícones do pop, como Miley Cyrus e Justin Bieber.

2. Six Senses Laamu (Maldivas)

Six Senses Laamu promove ações sustentáveis entre os hóspedes (Imagem: Reprodução digital | @sixsenses)

Um dos hotéis queridinhos de Maldivas, o Six Senses Laamu já recebeu diversas celebridades e milionários, incluindo Galvão Bueno, Tatá Werneck, Agatha Moreira e Rodrigo Simas. Localizado na Ilha Olhuveli, o resort preza a sustentabilidade e tem um visual paradisíaco perfeito para relaxar.

Cercado por águas azul-turquesa e praias com areia fofa, o lugar permite que os visitantes façam atividades como mergulhos, degustação de vinhos, surfe, aproveitem um cinema sob as estrelas e se emocionem ao assistirem ao nascimento de tartarugas. Mas, se desejar dar um tempo para relaxar e aprender coisas novas, o turista também pode ter aulas sobre a vida marinha ou aprender a cozinhar.

3. Azulik (México)

Azulik promove conexão com a natureza (Imagem: Reprodução digital | @azulik)

O eco-resort já abrigou celebridades como Anitta, Paula Fernandes e Alicia Keys; é uma das localidades preferidas dos artistas que buscam reconexão e contato com a natureza. Instalado à beira-mar na cidade de Tulum, o local é conhecido por oferecer experiências únicas como viver sem eletricidade e ar-condicionado, justamente para os visitantes se desconectarem da vida moderna e se integrarem ao meio ambiente.

Além disso, ao se hospedar no local, também é possível aproveitar as passarelas suspensas que interligam o hotel para tirar belas fotos ou caminhar até um dos restaurantes, spas e clubes, que oferecem diversão e são perfeitos para conhecer novas pessoas. Tudo isso a apenas 130 km de Cancún.

4. Pousada Maria Bonita (Fernando de Noronha)

Pousada Maria Bonita tem decoração que remete à cultura brasileira (Imagem: Reprodução digital | @pousadamariabonitanoronha)

Não só um destino, como também propriedade de celebridades, a pousada pertence aos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank e é uma das favoritas dos artistas quando viajam para o santuário ecológico. Ideal para descansar e aproveitar as belezas naturais, o local oferece quartos luxuosos e decoração que remete à cultura brasileira. Além disso, o atendimento personalizado torna a hospedagem única, oferecendo aluguel de carros, serviço de transfer e até cafeteira e frigobar nos quartos, caso seja necessário aos hóspedes.

5. Cavo Tagoo Mykonos (Grécia)

Cavo Tagoo Mykonos oferece uma vista panorâmica da ilha de Delos (Imagem: Reprodução digital | @cavotagoomykonos)

Uma das escolhas de famosos brasileiros como Bruna Marquezine e a cantora Simaria, o hotel de luxo é um verdadeiro paraíso. Com uma decoração moderna e móveis brancos que são a cara da Grécia, o local oferece uma vista panorâmica da cidade de Mykonos e da Ilha Delos, bem como um spa, restaurantes, bares e uma piscina com borda infinita, onde os visitantes podem relaxar e apreciar o pôr do sol.

6. The Villa Casa Casuarina (Miami)

Boutique The Villa Casa Casuarina pertenceu à estilista Gianni Versace (Imagem: Reprodução digital | @thevillacasacasuarinaofficial)

Esse é um dos hotéis boutiques mais famosos de Miami. Conhecido por ter sido a casa de veraneio do estilista Gianni Versace e o seu local de assassinato, a hospedaria já abrigou nomes renomados como Madonna, Elton John, Drake, Kim Kardashian e Justin Bieber. Trata-se de um dos locais favoritos de quem deseja relaxar sem sair da cidade.

O local conta com arcos espalhados ao redor do hotel e uma decoração elegante. Nele, os visitantes podem aproveitar da famosa piscina com mil mosaicos, sauna, massagem e ainda ter disponível uma academia para malhar. Para apreciar a gastronomia, o restaurante The Gianni’s’ oferece um cardápio variado, e o Bar Onyx, uma seleção de vinhos e coquetéis refrescantes.

7. Burj Al Arab (Dubai)

Burj Al Arab é avaliado com sete estrelas por especialistas e hóspedes (Imagem: Subbotina Anna | Shutterstock)

Para os turistas que procuram uma estadia digna de sheik, este é o lugar certo. Classificado com sete estrelas pelos hoteleiros e hóspedes, o local já teve a presença de nomes conhecidos como Nelson Mandela, Tom Cruise, David Beckham e Selena Gomez. As experiências oferecidas por ele explicam a nota!

Para relaxar, o santuário sobre a água oferece spa, tratamentos de beleza, ioga, caminhadas com paisagens belas e únicas e uma praia com acesso exclusivo para os hóspedes. Já na gastronomia, as pessoas podem apreciar as comidas locais nos mais diversos restaurantes espalhados pelo local. Além disso, é possível alugar espaços do hotel para fazer casamentos ou eventos profissionais.

8. Hotel Le Palácio K2 Altitude (França)

Hotel Le Palácio K2 Altitude já foi frequentado pelo príncipe Harry (Imagem: Reprodução digital | lek2altitude.com)

Famoso pela sua bela paisagem dos alpes franceses, o hotel de luxo já foi frequentado pelo príncipe Harry e é um dos principais destaques para os amantes de esqui. Com uma decoração estilo chalé, o local conta com uma área de relaxamento com piscina, sauna, banheira de hidromassagem ao ar livre e até cachoeiras.

Os visitantes também podem dedicar um momento para cuidar da beleza no salão Shu Uemura, aproveitar a gastronomia em um dos dois restaurantes do hotel ou provar um delicioso drink no Le 8611 Bar enquanto aprecia a vista dos alpes cobertos por neve. Para os fumantes, o Clube Winston é uma ótima opção, pois oferece acomodações confortáveis e preparação de charutos.

9. Verdura Resort (Itália)

Verdura Resort recebe o evento anual Google Camp (Imagem: Antonio Petrone | Shutterstock)

Conhecido por receber o evento anual Google Camp, uma conferência de três dias que reúne os maiores executivos e os convidados da empresa, o hotel de cinco estrelas disponibiliza diversas atividades para ocupar os visitantes, como golfe, academia de natação, ciclovias para andar de bicicleta e esportes com treinadores qualificados. Para as crianças, o espaço também conta com um clube infantil com atividades lúdicas, incluindo culinária, artesanato e experiências científicas.

10. Hotel de Paris Monte-Carlo (Mônaco)

Hotel de Paris Monte-Carlo é um dos mais renomados de Mônaco (Imagem: SvetlanaSF | Shutterstock)

Mônaco é o paraíso das celebridades e milionários, por isso um dos hotéis que não poderia faltar na lista é o memorável “Monte-Carlo”. Frequentado pelo falecido ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, o hotel está situado ao lado do Cassino de Mônaco e oferece acesso especial à praia privativa do Monte-Carlo Beach Club.

Na lista de atividades contempladas por ele, estão: curso de gerenciamento de mente, degustação de vinhos nas adegas da hospedaria, golfe, almoços e jantares especiais na semana gourmet e momentos de relaxamento no Thermes Marins Monte-Carlo, que oferece piscina, sauna, jacuzzi, massagem, salão de beleza, bares e boutiques.