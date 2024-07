10 livros de diferentes gêneros para as férias

Confira obras que vão agradar a todas as idades e gostos, desde os pequenos leitores até os adultos

As férias são uma ótima oportunidade para colocar a leitura em dia Imagem: ViDI Studio | Shutterstock

As férias são um momento ideal para finalizar aquele livro esquecido na estante e explorar novas narrativas e personagens. Com a pressa do cotidiano, frequentemente abandonamos o costume de ler, mas essa pausa oferece a chance de desacelerar, descansar e nos envolver em atividades que nos proporcionam prazer e crescimento pessoal. Além de divertir, a leitura expande nossos horizontes, incentiva a criatividade e nos apresenta novas visões sobre a vida.

Na lista abaixo, confira 10 histórias de diferentes gêneros que vão agradar a todas as idades e gostos, desde os pequenos leitores até os adultos. Entre os títulos, você encontrará aventuras infantis repletas de imaginação, além de romances LGBTQIAP+ e de época, ficção religiosa, obras de mistério e muita fantasia. Seja qual for a sua preferência literária, aproveite este inverno para descobrir novas narrativas e se deixar levar pela magia dos livros!

1. O que é maior?

“O que é maior?” faz comparações inusitadas entre o tamanho de diferentes animais Imagem: Reprodução digital | VR Editora

Uma tartaruga telefonista ou uma raposa velocista: o que é maior? Esta pergunta inspira o lançamento infantil do escritor Yuri de Francco e da ilustradora Silvana Rando, publicado pela VR Editora. O livro instiga a imaginação das crianças ao fazer comparações inusitadas entre o tamanho de diferentes animais, como a pequenez de um louva-a-deus dançarino e a grandeza de uma baleia paraquedista. Entre as ilustrações coloridas, a história proporciona uma experiência de leitura imersiva e educativa, expandindo a criatividade e a curiosidade desde a primeira infância.

2. Turminha do Leo

“Turminha do Leo” conta a história de quatro amigos que buscam referências na Bíblia Imagem: Reprodução digital | Editora Vida

Um dos maiores evangelistas da atualidade, Deive Leonardo se inspirou na própria trajetória de evangelização para escrever “Turminha do Leo”. A obra infantil conta a história de quatro amigos que buscam referências na Bíblia para encontrar maneiras de ajudar o próximo em sua comunidade. Publicado pela Editora Vida, no livro, o pastor destaca a importância de aplicar princípios bíblicos na rotina desde os anos iniciais, como a solidariedade e a compaixão, e de disseminar a Palavra de Deus entre as crianças com atitudes positivas.

3. Diário de uma coruja

Em “Diário de uma coruja”, Eva precisa correr para recuperar o presente a tempo do Dia dos Corações Quentinhos Imagem: Reprodução digital | VR Editora

Eva Voadora, a corujinha mais amigável, convida todos os pequenos leitores a viverem novas aventuras por meio da coleção “Diário de uma coruja”. Nesta narrativa, o Dia dos Corações Quentinhos já se aproxima em Árvorelândia, e Eva mal pode esperar para presentear os amigos na festa, mas percebe que esqueceu de um presente muito importante. O que será que ela vai fazer para recuperar o objeto a tempo da comemoração? Publicado pela VR Editora, o livro aborda lições familiares, de amizade e generosidade, para incentivar as crianças a lidarem com situações cotidianas.

4. Este mundo tenebroso

“Este mundo tenebroso” é um clássico cristão e narra a guerra espiritual entre o bem e o mal Imagem: Reprodução digital | Editora Vida

Como enfrentar as forças malignas? Considerado um clássico cristão, “Este mundo tenebroso” narra a guerra espiritual entre o bem e o mal. Referência em ficção religiosa, o autor best-seller Frank Peretti retrata a importância da fé e da oração para vencer as batalhas contra as trevas. Elementos sobrenaturais, de mistério, suspense e teologia se entrelaçam nos dois volumes da obra, publicados pela Editora Vida, que narram os confrontos travados pelos fiéis dedicados em busca de esperança e redenção.

5. Em busca do país das maravilhas

“Em busca do país das maravilhas” narra as aventuras de Martin enquanto ele procura por uma lenda literária Imagem: Reprodução digital | Joaquim José Coelho

“Em busca do país das maravilhas” é uma série de mistério e fantasia que leva o público a uma jornada envolvente pelos segredos e quebra-cabeças de um clássico literário. Ambientada na Inglaterra contemporânea, a obra acompanha Martin Roque, um estudante brasileiro de literatura obcecado por desvendar uma lenda: a existência de um terceiro manuscrito perdido de Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas. Os cinco volumes da saga foram escritos por Joaquim José Coelho, romancista, roteirista e diretor mineiro.

6. No limiar do despertar – Além do vale da morte

No livro “Limiar do despertar – Além do Vale da Morte”, Frank Sully corre contra o tempo para evitar uma tragédia Imagem: Reprodução digital | Literando Editora

Pacato morador do Queens, em Nova York, Frank Sully de repente vê a vida virar do avesso após os eventos de 11 de setembro nos Estados Unidos. Ele precisa correr contra o tempo para desvendar detalhes de um sonho que possivelmente vitimará centenas de pessoas em um novo atentado terrorista. Para impedir que a tragédia aconteça, o personagem conta com a ajuda de amigos, enquanto experiencia visões catastróficas conectando as pessoas que ele mais ama. Um suspense de tirar o fôlego, “No limiar do despertar – Além do vale da morte” é de autoria de Fabio Scofield.

7. Os dezembros da minha vida

“Os dezembros da minha vida” conta a trajetória de quatro amigos que têm um pacto de esconder sua orientação sexual Imagem: Reprodução digital | Editora Autografia

Qual o impacto de negar a própria identidade? No sul da Bahia, na cidade fictícia de Itamarã, quatro amigos têm as trajetórias entrelaçadas por um pacto silencioso: esconder a orientação sexual. Em “Os dezembros da minha vida”, Carlos, Roberto, Elias e Abraão iniciam uma jornada de aceitação pessoal em meio ao conservadorismo na década de 1970.

Atravessada por experiências pessoais do autor baiano enquanto homem gay, Pedro Lopes ilustra nesta obra um retrato sensível de uma juventude forçada a viver sob as sombras da mentira, mas também disposta a desafiar e se desprender das amarras sociais e do preconceito.

8. Doce como você

No romance “Doce como você”, Shay Zucconi precisa superar o desafio de ter sido abandonada no altar Imagem: Reprodução digital | VR Editora

Como recomeçar quando um grande amor vai embora? Em “Doce como você”, livro da autora best-seller Kate Canterbary, Shay Zucconi precisa aprender a se reinventar após ser abandonada pelo noivo horas antes do casamento. O sonho da protagonista sempre foi se casar e ser a mulher perfeita.

Porém, o desejo se tornou um pesadelo quando o homem que ela pensa mais amar na vida termina o relacionamento por telefone, a poucos passos do altar. Este romance new adult, publicado pela VR Editora, traz cenas hot e também debate temas importantes e sensíveis como abandono, gordofobia, bissexualidade e relações familiares.

9. 1878 – A história de Clarice

Em “1978 – A história de Clarice”, a protagonista precisa enfrentar um casamento por conveniência Imagem: Reprodução digital | Mila Mello

Clarice é uma jovem burguesa levada pelo patriarca a firmar um casamento por conveniência, depois que a irmã jogou o nome da família na desgraça. O escolhido é o libertino Nuno, homem nobre, mas falido, que é convencido a aceitá-la como esposa em troca de um dote para pagar as dívidas do próprio pai.

O que os dois não poderiam imaginar é que se apaixonariam de verdade, causando uma sequência de encontros e desencontros amorosos. Escrito por Mila Mello, “1878 – A história de Clarice” é um romance de época brasileiro para aquecer os corações românticos, em meio ao charme oitocentista de uma São Paulo do passado e seus costumes.

10. De volta ao começo: uma jornada pelo envelhecimento

No livro “De volta ao começo: uma jornada pelo envelhecimento”, Ney Messias Jr. mostra como encarar o envelhecimento de forma natural Imagem: Reprodução digital | Editora Latitude

Conhecido como SeuNeyzinho nas redes sociais, Ney Messias Jr. mostra que é possível tornar o processo natural da velhice em uma experiência prazerosa no livro “De volta ao começo: uma jornada pelo envelhecimento”. A partir de experiências pessoais, o autor instiga a prática do autoconhecimento e explica como manter o bem-estar físico, emocional, social e financeiro, apresentando uma abordagem integrativa em prol de uma maturidade consciente. Todas as dicas são embasadas em ideias científicas do escritor, que também é especialista em gerontologia, professor de Educação Física e instrutor de mindfulness.

Por Luísa Santini