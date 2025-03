10 livros para ler no Mês da Mulher

Confira obras que inspiram com histórias envolventes e protagonistas marcantes

Mais do que um passatempo, a leitura é uma ferramenta poderosa que fortalece a mente, aprimora a comunicação e inspira mudanças Imagem: everything bagel | Shutterstock

Para celebrar o Mês da Mulher, esta lista reúne 10 indicações de livros de escritoras nacionais. Para quem gosta de autobiografia e autoajuda, algumas obras retratam dilemas cotidianos, como o espaço das profissionais no mercado de trabalho, a busca por felicidade nos relacionamentos, a atenção para a espiritualidade e os cuidados com saúde mental. Mas também há histórias de ficção para as leitoras que amam romance, aventura, suspense e ficção científica com protagonismo feminino. Confira!

1. Ressignificando a dor

“Ressignificando a Dor” compartilha a trajetória de Daniela Corrêa, que transforma a superação do câncer em uma mensagem de esperança Imagem: Daniela Corrêa | Reprodução digital

Foi da luta contra um tumor raro na pelve, aos 37 anos, que nasceu o maior propósito de Daniela Corrêa: renovar a esperança no coração de mulheres que lutam contra o câncer e precisam se reerguer diante das adversidades que por vezes parecem intransponíveis. Com este compromisso, agora publica um livro para compartilhar palavras de conforto com as leitoras que também precisam ressignificar a dor em momentos difíceis.

2. Feito para Mulheres

“Feito para Mulheres” traz reflexões de Cibele Brito sobre desafios femininos e os caminhos para uma vida mais plena Imagem: Editora All Print | Reprodução digital

Terapeuta e palestrante, Cibele Brito reflete sobre os dilemas das mulheres contemporâneas e ajuda aquelas que precisam encontrar a verdadeira felicidade em meio aos desafios cotidianos. Ao longo dos capítulos, são abordadas as diferentes facetas da vida feminina, percorrendo arquétipos e personalidades como a mulher guerreira, a desbravadora e a equilibrada.

3. A Síndrome da Gueixa

“A Síndrome da Gueixa” investiga como muitas mulheres abdicam de si em prol dos outros, trazendo reflexões sobre autoconhecimento Imagem: Editora Viseu | Reprodução digital

Após anos de estudo, a psicóloga Luciana Leon percebeu um comportamento comum entre as mulheres: o de abdicar das próprias vontades e sonhos para priorizar as necessidades do próximo. Por isso, publicou este livro para incentivar o desenvolvimento pessoal e o contato com as verdadeiras motivações, principalmente por meio dos ensinamentos do yoga e do ayurveda, práticas milenares de origem indiana.

4. Os quadros de Elisa

“Os Quadros de Elisa” mergulha em um suspense intrigante sobre o desaparecimento misterioso de uma jovem universitária Imagem: UmLivro | Reprodução digital

Neste suspense policial, Angela Cristina Lessa conta a história de uma estudante universitária que desaparece sem deixar rastros. Se antes a família tinha uma rotina tranquila, agora é impactada pelos traumas do desaparecimento e da falta de informações sobre a jovem. Anos depois, a irmã mais velha encontra evidências do que pode estar acontecendo e começa uma investigação que a faz encarar suas feridas mais antigas.

5. Bastidores

Lua, protagonista de “Bastidores”, enfrenta crises profissionais e pessoais enquanto busca um novo significado para o sucesso Imagem: Editora Perensin | Reprodução digital

Nesta ficção, Lua é uma publicitária recém-formada que lida com frustrações na profissão, síndrome da impostora, aumento de responsabilidades e crises financeiras. Quando tem a oportunidade de mudar de caminho, precisa se questionar sobre suas motivações no trabalho e a importância de ressignificar a ideia de sucesso. Escrita por Analice Malheiros, a história ressalta o valor da resiliência e a necessidade de aumentar o espaço das mulheres no mercado de trabalho.

6. Céu Azul é Tempestade

No livro “Céu Azul é Tempestade”, uma mulher luta por justiça enquanto enfrenta ameaças racistas Imagem: Caravana Grupo Editorial | Reprodução digital

Tereza foi escolhida para ser a primeira moradora de uma cidade no interior de São Paulo a receber uma reparação financeira pelo trabalho dos antepassados escravizados. Mas ela é ameaçada: se receber o dinheiro, seus filhos morrerão. Apavorada, conta com o apoio de amigos, da comunidade quilombola e dos ensinamentos do bisavô para seguir resistindo. Com este enredo, a obra de Patrícia Xavier propõe uma reflexão profunda sobre os impactos do racismo e a força da ancestralidade.

7. O Peso do Silêncio

No drama de “O Peso do Silêncio”, Madalena e seus irmãos enfrentam os impactos do abandono e da violência familiar Imagem: Editora Perensin | Reprodução digital

Nesta história ambientada em uma pequena cidade mineira, Madalena e seus irmãos enfrentam as cicatrizes do abandono da própria mãe e a morte do pai. Escrita por Maria Tereza Alvim, a obra explora temas como violência doméstica, abuso infantil, negligência da saúde mental, a luta por sobrevivência em um contexto de injustiça social e a resiliência para romper com a dor e o sofrimento.

8. Toda Vez Que Eu Me Apaixono

Em “Toda Vez Que Eu Me Apaixono”, Lari Volf apresenta a história de Ágata, que lida com uma maldição que afeta sua vida amorosa Imagem: Clube de Autores | Reprodução digital

Ágata é uma jovem assombrada por uma maldição: todo 1º de agosto, as mulheres de sua família se apaixonam por alguém que some em seis meses. Quando ela conhece um homem que desafia esse padrão, a protagonista se envolve em uma série de eventos que a fazem questionar sobre seus sentimentos. Com humor e emoção, a escritora Lari Volf apresenta um enredo sobre as consequências das escolhas e a inevitabilidade das mudanças.

9. Chico Xavier e suas experiências no Santa Esmeralda

Os ensinamentos espirituais de Chico Xavier são o foco de “Chico Xavier e suas experiências no Santa Esmeralda” Imagem: Editora JULIANA MAGALHES ANTUNES | Reprodução digital

Neste livro, a escritora, roteirista e médium Juliana Magalhães transmite os aprendizados de Chico Xavier no plano espiritual e revela as aproximações do líder espiritual com as religiões de matrizes africanas. A obra psicografada é um relato do filantropo mineiro sobre as vivências após o desencarne à medida que mostra os impactos do mundo espiritual no dia a dia e a importância da busca por estabilidade entre corpo e mente.

10. Perdidos no Tempo e o Olho do Ciclope

Uma aventura épica e repleta de mitologia aguarda os leitores em “Perdidos no Tempo e o Olho do Ciclope” Imagem: Editora Viseu | Reprodução digital

Nesta obra de Leslie Szabo, filhos de arqueólogos e historiadores, seis primos aventureiros adoram explorar o passado e desvendar mistérios. Quando uma tempestade intensa acontece na cidade, um misterioso garoto da Grécia Antiga aparece no quintal deles por causa de um portal do tempo. Juntos, os personagens precisam ajudá-lo a retornar, mas também acabam voltando ao passado. Em uma aventura épica, presos em eras distantes, enfrentam bruxas, deuses e criaturas mitológicas para retornar à casa.

Por Clara Menezes