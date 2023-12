10 livros para presentear as crianças no Natal

Encontre obras que vão além do entretenimento, explorando temas complexos e fundamentais para os pequenos

Além de estimularem a imaginação, os livros contribuem para a construção de uma relação afetuosa com a leitura desde a infância Imagem: fizkes | Shutterstock

Neste Natal, que tal considerar uma abordagem diferente na escolha dos presentes para as crianças? Enquanto brinquedos certamente trazem sorrisos aos rostinhos, os livros oferecem algo ainda mais valioso: a oportunidade de explorar novos mundos, estimular a imaginação e construir uma relação afetuosa com a leitura desde a infância.

Entre as indicações, há obras para inserir a ciência no cotidiano infantil, ensinar sobre sentimentos, explicar os conflitos de diferentes períodos da vida e abordar questões sociais – tudo a partir de um olhar singelo adaptado aos leitores em fase de crescimento! Escolha seu preferido para presentear nas festas natalinas!

‘Diário de um banana: Cabeça-Oca’ faz os leitores repensarem a importância de estudar Imagem: Reprodução digital | VR

1. Diário de um Banana: Cabeça-Oca

O colégio de Greg Heffley está prestes a ser fechado por causa do baixo desempenho dos alunos. Agora, o novo objetivo do protagonista é salvar a escola. Para isso, ele precisa juntar os colegas para provar que não são cabeças-ocas e mostrar que são capazes de melhorar seus boletins escolares. No 18º volume da coleção best-seller de Jeff Kinney, o autor faz os leitores repensarem a importância de estudar.

Autor: Jeff Kinney

‘Bel, a experimentadora’ ensina as crianças sobre ciência de maneira simples e educativa Imagem: Reprodução digital | Moah!

2. Bel, a experimentadora

Professor da Universidade de São Paulo considerado um dos cientistas mais influentes do mundo de acordo com a Universidade de Stanford, Bruno Gualano publicou este livro para tornar a ciência mais acessível a todas as crianças. Ele conta a história de Bel, uma menina tida como “bruxinha” pelos vizinhos por fazer vários experimentos diferentes. Mas este hábito dela suscita a curiosidade dos pequenos que também aprenderão sobre ciência.

Autor: Bruno Gualano

‘A mala de Opa’ auxilia pais e filhos a tratarem de temas como luto Imagem: Reprodução digital | Leitura e Arte

3. A mala do Opa

A menina Helena passa as férias de verão em Angra dos Reis com o pai, a mãe, a irmã e o avô – Opa em alemão –, quando se vê diante de algo além da sua compreensão: a perda de uma pessoa querida. Esta narrativa sensível e poética auxilia pais e filhos a tratarem de temas como luto, a saudade para quem fica e os rituais de despedida, como o enterro e a cremação.

Autora: Camila Capel

‘Gabi de bigode’ mostra a importância de ser “você” mesmo Imagem: Reprodução digital | VR

4. Gabi de Bigode

Nesta obra bem-humorada, o leitor é apresentado a Gabi, uma garota divertida que tem muito orgulho do próprio bigode: sua autenticidade encanta a todos. Ao romper com as tradicionais convenções de gêneros do que meninas e meninos devem ou não usar, os autores Tino Freitas e Bruno Nunes mostram a importância de ser “você”, mesmo que seja diferente dos outros.

Autores: Tino Freitas e Bruno Nunes

‘A Menina Fora da Caixa’ apresenta uma personagem com dislexia Imagem: Reprodução digital | Almedina Brasil

5. A Menina Fora da Caixa

Para Tuca, o alfabeto era uma espécie de música que ela cantava, mas as letras ficavam sempre meio embaralhadas. Os números, coitados, às vezes eram colocados de cabeça para baixo. Isso porque a personagem tem dislexia. Mas esse jeito diferente de ver as coisas dá a ela outra visão sobre o mundo.

Autora: Anacelia Cesar El Kalay

‘Histórias para Despertar’ mostra a eterna busca do ser humano por sabedoria e realização Imagem: Reprodução digital | Hanoi

6. Histórias para Despertar

Essa coletânea de fábulas e contos de fadas ilustra, de forma criativa e alegre, a eterna busca do ser humano por sabedoria e realização. O livro conduz as crianças a uma incursão pelos conceitos mais importantes e necessários do mundo da Filosofia. É uma oportunidade para se divertir e, ao mesmo tempo, aprender um pouco da “arte de viver”.

Autora: Isabella Arruda Galvão

‘A troca de estação’ aborda questões práticas e emocionais da vida Imagem: Reprodução digital | eDoC BRASIL

7. A troca de estação

Todos os dias a jovem Elena percorre um caminho sozinha. Maria, uma criança solitária, também costuma andar por este mesmo lugar com a avó. Quando as duas se conhecem e passam a ter uma relação próxima, a mais velha decide adotar a menina. Juntas aprendem sobre questões práticas e emocionais da vida, como o amor, o respeito, a empatia e a resiliência.

Autora: Caroline Grings

‘Florisbelo, o dragão’ mostra que cada um é especial a sua maneira Imagem: Reprodução digital | Trix

8. Florisbelo, o dragão

Quando a gente fala de dragão, logo imagina aqueles seres que soltam fogo pela boca. Mas é que você ainda não conhece o Florisbelo: ele solta flores. E por isso se sente diferente de todo mundo. Um dia, ele descobre a alegria de ser um dragão especial. Criadora de desenhos animados de sucesso na TV, como Zuzubalândia, a escritora, diretora e roteirista Mariana Caltabiano apresenta neste livro uma história sensível e mostra que cada um é especial à sua maneira.

Autora: Mariana Caltabiano

‘O Fantástico Significado da Palavra Significado’ trata de um jeito leve questões importantes Imagem: Reprodução digital | DVS – Abajour Books

9. O Fantástico Significado da Palavra Significado

Uma ferramenta para ajudar o leitor a responder de forma mais convicta duas inevitáveis perguntas: de onde você veio e para onde vai? Trata de um jeito leve questões importantes, como o respeito à própria história. É um livro em que gente pequena ensina gente grande a resgatar sua essência mais pura. E em que gente grande ajuda gente pequena a superar as frustrações inevitáveis da vida.

Autor: Eduardo Zugaib

‘O educado do Eduardo’ apresenta a história de um menino que encanta por sua educação Imagem: Reprodução digital | Caminho Suave

10. O educado do Eduardo

Todo mundo quer ser amigo do Eduardo. Todo adulto elogia esse garoto. O que será que ele tem de tão especial? Descubra neste livro o poder da gentileza. Da mesma autora de Cocô, Xixi e Pum, Maíra Lot Micales apresenta a história de um menino que encanta por sua educação, gratidão e amizade. O livro conta ainda com um guia da gentileza escrito pela empresária e ícone da moda brasileira, Costanza Pascolato.

Autora: Maíra Lot Micales

Por Gabriela Cuerba