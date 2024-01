10 mitos e verdades sobre alimentos e atitudes para emagrecer

Nutricionista explica como alguns hábitos para perder peso podem colocar a saúde em risco

Alguns cuidados com a alimentação são importantes para um emagrecimento saudável Imagem: Dragana Gordic | Shutterstock

Emagrecimento é um assunto que gera interesse e, ao mesmo tempo, dúvidas em muitas pessoas. Além disso, trata-se de um tema repleto de falsas promessas para eliminar peso de maneira rápida – que, inclusive, pode até colocar a saúde em risco. Por isso, a Dra. Ana Paula Machado Lins, nutricionista clínica funcional, esclarece alguns questionamentos e dá dicas para emagrecer de forma saudável. Confira!

1. Comer muita proteína faz mal para a saúde?

Verdade. Tudo que é em excesso, mais cedo ou mais tarde, traz problemas. O rim humano, elaborado para funcionar perfeitamente por um período de nossas vidas, tem sobrecarga e esse tempo diminui. E o excesso de proteína é o que leva à sobrecarga renal.

2. A melhor dieta é aquela que contém menos gordura?

Verdade. A melhor alimentação (e, consequentemente, a melhor dieta) é aquela que, em primeiro lugar, respeita as individualidades e as necessidades de cada um. Porém, de maneira geral, podemos dizer que a melhor dieta é aquela em que a gordura de fato está presente em menor quantidade e melhor qualidade, assim como aquela em que há diminuição do consumo de açúcar, sal e laticínios.

3. Laxantes ajudam a emagrecer?

Mito. O uso de laxantes pode trazer a falsa sensação de emagrecimento, uma vez que estimula um aumento da evacuação e, momentaneamente, faz a pessoa se sentir esvaziada e leve. Além de essa ação não levar à perda de peso ou à eliminação de gordura, ela é altamente lesiva para a saúde, principalmente para a mucosa intestinal. Esta fica espoliada com o uso contínuo, prejudicando a absorção de nutrientes e levando a uma série de problemas de saúde.

4. Amarrar um saco plástico na barriga ajuda a diminuir a gordura local?

Mito. Trata-se de uma fantasia passada de pessoa para pessoa, mas que não possui o menor fundamento científico.

5. É melhor comer um doce depois da refeição?

Verdade. Se cometer qualquer extravagância na dieta, que seja depois de estar bem alimentado para que, ao comer um doce, por exemplo, a saciedade ajude a não avançar e se arrepender depois.

6. Pão integral engorda?

Verdade. Todo alimento contribui com calorias e, se houver excesso, pode levar ao ganho de peso, independentemente do valor nutricional. O pão integral, no entanto, se consumido em um plano alimentar em quantidades adequadas a cada pessoa – e isso geralmente representa duas ou, no máximo, quatro fatias por dia –, não engorda e aumenta bastante a qualidade nutricional da dieta, protegendo contra doenças e auxiliando o funcionamento intestinal.

Opte por se alimentar de maneira saudável a cada 3 horas Imagem: RossHelen | Shutterstock

7. Beliscar alimentos durante o dia pode colocar a dieta em risco?

Verdade. Geralmente, quem belisca perde a medida do quanto come e nem sempre escolhe alimentos saudáveis e pouco calóricos. Dessa forma, se dá o ganho de peso excessivo, invariavelmente. Mas, se a escolha for acertada, com alimentos saudáveis, obedecendo a intervalos de 3 em 3 horas e nutritivos, como frutas, damascos secos, castanha-do-pará (no máximo 2 unidades por dia), nozes ou amêndoas, não coloca a dieta a perder, até ajuda!

8. Pular o café da manhã é correto para economizar as calorias de uma refeição?

Mito. Esse é um dos erros mais clássicos! Deixar de fazer uma refeição não ajuda a equilibrar o mecanismo de fome e saciedade, não nutre o organismo de maneira correta e, portanto, não auxilia em nada na dieta e no controle do peso.

9. Gelatina ajuda a combater a celulite?

Mito. Essa é uma ideia antiga. A gelatina não ajuda a combater a celulite, assim como não ajuda a combater a flacidez.

10. Comer dois tipos de carboidratos juntos é proibido para quem está de dieta?

Mito. Dois carboidratos juntos e bem escolhidos são benéficos, pois ajudam a saciar a fome e levam nutrientes importantes ao organismo. Por exemplo, o “arroz e feijão” é uma combinação de carboidratos que fornece fibras, minerais, além de vitaminas. A própria salada é composta por vários alimentos ricos em carboidratos, também repletos de fibras, vitaminas e minerais. Ou seja, são nutrientes que têm todo o sentido na alimentação e que devem ser combinados.