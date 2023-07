10 motivos para ter um pinscher em casa

Entenda por que essa raça de cachorro é tão especial, leal e afetuosa

Apesar de pequenos, os pinschers têm grande instinto para ameaças Imagem: Natalia Fedosova | ShutterStock

Originário da Alemanha, o pinscher é uma raça encantadora e cheia de personalidade. Além disso, é um ótimo cachorro para quem busca um animal de estimação afetuoso e alerta. A seguir, confira outros motivos para considerar a adoção de um cãozinho dessa raça!

1. Tamanho pequeno

Os pinschers são cães de porte pequeno – geralmente pesa de 4 a 6 kg e mede entre 25 e 30 centímetros de altura –, o que os torna ideais para ambientes menores, como apartamentos. Além disso, são fáceis de transportar em viagens e passeios.

2. Personalidade cativante

Os pinschers são conhecidos pela personalidade carismática e enérgica. São cães animados, alertas e inteligentes, que não hesitam em demonstrar afeto e lealdade aos seus tutores.

3. Guardiões alertas

Apesar do tamanho pequeno, eles têm um instinto protetor e são excelentes cães de guarda. Inclusive, ficam atentos aos arredores e não hesitam em dar o alarme caso percebam alguma ameaça.

4. Baixa necessidade de exercício

Embora sejam cães ativos, não exigem exercícios intensos ou longas caminhadas diárias. Uma quantidade moderada de atividade física e estímulos mentais é suficiente para mantê-los felizes e saudáveis.

5. Fácil de cuidar

O pelo curto dos pinschers requer pouca manutenção. Uma escovação regular é suficiente para remover pelos soltos e manter a pelagem brilhante.

Essa raça é versátil e ideal para ambientes pequenos (Imagem: ScottShanks | ShutterStock)

6. Expectativa de vida

Eles têm uma expectativa de vida relativamente longa, podendo viver de 12 a 15 anos, ou até mais, com os devidos cuidados e acompanhamento veterinário adequado.

7. Adaptação a diferentes ambientes

Os pinschers são cães versáteis e adaptáveis, o que os torna ótimos para famílias com diferentes estilos de vida. Eles se ajustam bem tanto a famílias com crianças quanto a lares com adultos ou idosos.

8. Cães de companhia

Eles são excelentes cães de companhia, apreciando a interação com seus tutores. Inclusive, formam laços estreitos com a família e gostam de estar por perto sempre que possível.

9. Fácil treinamento

Com inteligência e disposição para agradar, eles são cachorros relativamente fáceis de treinar. Responderão bem a comandos básicos e treinamento de obediência.

10. Fácil socialização

Eles tendem a se dar bem com outros animais de estimação e são geralmente amigáveis com estranhos, o que facilita a socialização.