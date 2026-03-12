10 nomes para cachorro inspirados em times de futebol

Sugestões criativas que unem a paixão pelo esporte mais popular do mundo e características do companheiro de quatro patas

Para os tutores apaixonados por futebol, usar o nome de um time ou uma referência ligada ao clube do coração é uma forma divertida de homenagem Imagem: Masarik | Shutterstock) </p>

Escolher o nome de um cachorro é um momento muito especial para os tutores. Afinal, acompanhará o animal por toda a vida e representará, de certa forma, a personalidade e a ligação entre o pet e a família. Entre as inspirações, o futebol aparece como uma das mais populares no Brasil e em vários países do mundo. Para os tutores apaixonados pelo esporte, usar o nome de um time ou uma referência ligada ao clube do coração pode ser uma forma divertida e simbólica de homenagear essa paixão. A seguir, confira algumas opções!

1. Timão

Timão é o famoso apelido do Corinthians e pode ser uma escolha divertida e cheia de personalidade para um cachorro. O nome transmite força, presença e carisma, características que combinam muito bem com cães ativos e confiantes. Além disso, por ser curto e fácil de pronunciar, facilita a comunicação entre tutor e pet no dia a dia, especialmente durante brincadeiras, passeios e momentos de treinamento.

2. Verdão

Verdão, como é chamado o Palmeiras, pode ser um nome interessante para cães que demonstram coragem e lealdade. A palavra tem uma sonoridade forte e marcante, o que ajuda o cachorro a reconhecer o próprio nome com facilidade. Pode combinar bastante com cães protetores e companheiros, que estão sempre atentos ao ambiente e próximos do tutor.

3. Mengão

Mengão é um dos apelidos mais populares do Flamengo e pode ser uma opção animada para nomear um cachorro cheio de energia. O nome tem um tom alegre e afetuoso, refletindo bem cães brincalhões, carismáticos e que gostam de interagir com todos ao redor. Além disso, sua pronúncia simples faz com que seja fácil de chamar em diferentes situações.

4. Tricolor

Tricolor é usado por vários clubes brasileiros, como São Paulo, Fluminense e Grêmio. Como nome para cachorro, ele pode transmitir elegância e identidade. É uma boa escolha para cães que têm uma presença marcante ou uma pelagem com mais de uma cor, algo que pode reforçar a associação com o significado do apelido.

5. Colorado

Colorado, como é chamado o Internacional, pode ser uma ótima opção para cães de pelagem avermelhada ou marrom. O nome também transmite energia e personalidade, características que combinam com cães animados e cheios de disposição. Além disso, a palavra tem uma pronúncia clara, o que facilita na hora de chamar o pet.

Furacão combina muito bem com cachorros agitados e cheios de energia Imagem: ARVD73 | Shutterstock

6. Furacão

Furacão é o apelido do Athletico Paranaense e pode combinar muito bem com cachorros agitados e cheios de energia. O nome transmite a ideia de movimento, velocidade e intensidade, características comuns em cães que adoram correr, brincar e explorar o ambiente. É uma escolha criativa para pets que parecem estar sempre em ação.

7. Leão

Leão é um apelido usado por clubes como Sport, Fortaleza e Avaí. Como nome para cachorro, ele transmite força, coragem e presença. Pode combinar bastante com cães de porte médio ou grande que possuem postura confiante e comportamento protetor, mas também pode ser usado de forma divertida para cães pequenos que têm personalidade marcante.

8. Coxa

Coxa, como é conhecido o Coritiba, pode ser uma opção curta, diferente e fácil de pronunciar. O nome surgiu da expressão “Coxa-Branca”, usada para se referir ao clube paranaense. Para cachorros, pode combinar bem com animais carinhosos, companheiros e muito ligados ao tutor, além de ser um nome simples para o dia a dia.

9. Chape

Chape é o apelido popular da Chapecoense e pode ser um nome simpático e moderno para cachorros. A forma abreviada tem uma sonoridade leve e fácil de chamar, o que ajuda o animal a reconhecer o nome com rapidez. Pode combinar com cães alegres, sociáveis e muito companheiros da família.

10. Tigre

Tigre é o apelido do Criciúma e pode ser uma opção interessante para cães cheios de energia e atitude. O nome remete à força e à agilidade do animal que inspira o apelido, características que combinam muito bem com cachorros ativos, curiosos e que adoram correr e brincar. Além disso, a palavra é curta e fácil de memorizar.