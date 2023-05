10 pontos turísticos para visitar em Toulouse

O sul da França também reserva aos turistas muita história, arquitetura e gastronomia

Cidade charmosa é atração no sul da França saiko3p | ShutterStock

Localizada no sul da França, a pouco mais de 600 km de Paris, Toulouse é a capital da região da Occitânia e a quarta maior região metropolitana do país. Erguida às margens do Rio Garonne, ligado ao mar Mediterrâneo pelo canal Midi, a cidade fica próxima da fronteira com a Espanha. É considerada o centro da indústria aeroespacial europeia e abriga uma das fábricas da gigante Airbus.

Costumo dizer que a melhor maneira de se conhecer uma região é caminhando, acho uma delícia andar por ruas charmosas, entrar em contato com a vida dos locais e passar por lugares que não veríamos dentro de um carro. Além, é claro, dos benefícios que a caminhada traz à saúde.

Por onde começar?

Ao viajar, comece andando pelos arredores de onde está hospedado e vá um pouco mais longe a cada dia, fazendo novas descobertas; e, definitivamente, Toulouse é ótima para ser explorada a pé ou de bicicleta.

Conhecida como “a Cidade Rosa” (la ville Rose), em função das construções feitas com tijolos de terracota que imprimem um tom rosado aos edifícios, essa característica é levada a sério por lá. Caminhar por suas ruas é passear pela história, descobrindo monumentos arquitetônicos, belos parques e praças. Reserve pelo menos dois dias para desvendar as belezas dessa cidade.

Explorando a cidade

Toulouse é plana e os principais pontos turísticos estão na região central, por isso circular a pé ou de bicicleta é muito agradável e não exige preparo físico. Há inúmeras ciclovias e terminais de aluguel de bike espalhados por diferentes bairros. Não pense que Toulouse é pequenininha. É uma cidade de médio porte e tem duas linhas de metrô, que cobrem 28 km. Então, se cansar de andar ou quiser ir mais rápido de um lugar a outro, pegue o metrô. A linha A liga as estações Basso-Cambo e Balma-Gramont, e a linha B vai da estação de Borderouge até Ramonville-Saint-Agne.

1. Praça do Capitólio

Considerada a alma da cidade. Um lugar amplo, aberto, com desenhos da cruz occitana no chão, obrigatório para quem passa por Toulouse. A cruz de 12 ramos, também conhecida por cruz de Calquier, cruz de Languedoc e cruz de Toulouse, é o símbolo da região. Nessa praça, está a prefeitura, ocupando o belíssimo prédio conhecido por Capitólio, que abriga também o Théâtre du Capitole, um dos mais conceituados teatros de ópera da França, e Salle des Illustres, um lindo museu do século 19 decorado por artistas locais.

As visitas ao interior do prédio são gratuitas e permitidas em horários predeterminados. Ao redor da praça, há tudo que podemos imaginar: lojas, museus, cafés e restaurantes. É ali que os Toulousains e os visitantes se encontram, durante o dia e a noite, um verdadeiro lugar para ver e ser visto.

2. Restaurante Le Bibent

No número 5 da Praça do Capitólio, está este espaço que conserva a elegância e a suntuosidade desde 1843. Oferece do café da manhã ao jantar, com um cardápio bem variado e serviço excelente. Se não tiver tempo para uma refeição, entre e tome um café, pois o lugar vale muito a pena.

Estrutura Couvent de Jacobins é considerada joia medieval (Imagem: curtoicurto | ShutterStock)

3. Couvent de Jacobins

Perto da Praça do Capitólio, é uma joia medieval que atrai mais de 350 mil visitantes por ano. Construído entre 1230 e 1350, sua arquitetura está de acordo com as regras de pobreza e missões de pregação decretadas por Dominique, fundador da Ordem dos Pregadores. É neste convento que se encontram as relíquias de São Tomás de Aquino. O Papaurbanovas entregou para que fossem veneradas na cidade onde nasceram os dominicanos. É bem interessante.

4. Rue Saint-Rome

Centro comercial, no coração do bairro Capitólio. Uma rua só para pedestres, que liga vários pontos da cidade, com lojas diversificadas que vão de chocolates a calçados. Ideal para caminhar com calma, observando os detalhes arquitetônicos dos edifícios, e para fazer uma refeição entre uma compra e outra, pois, além das lojas superdescoladas, há vários restaurantes.

5. Basílica de Saint-Sernin de Toulouse

Um dos mais importantes pontos turísticos de Toulouse. É a maior igreja românica conservada na Europa e parte do Patrimônio Mundial da UNESCO. Fica no mesmo lugar de uma antiga basílica do século 4, que abrigava o corpo de São Saturnino, primeiro bispo de Toulouse. Na Idade Média, recebia muitos peregrinos.

A basílica guarda inúmeras relíquias desde a construção da igreja no século 11. Estão ali, também, os restos de vários apóstolos, entre eles São Judas, Santo Estêvão e Santa Teresadelisieux. A Basílica de Saint-Sernin de Toulouse é uma parada importante para cristãos e peregrinos do Caminho de Santiago de Compostela.

6. Les Caves de la Maréchale

Um restaurante gourmet e cheio de história. Fica no centro de Toulouse, numa construção medieval, onde funcionou um antigo mosteiro. A partir da tradicional cozinha francesa, a equipe desenvolve novos pratos e a carta de vinhos é bem diversificada, para acompanhar cada refeição com o devido requinte. Se quiser uma experiência ainda mais diferenciada, reserve um lugar no andar inferior, que é uma cave.

7. Canal do Midi & Rio Garonne

Classificado pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade, é o mais antigo canal marítimo da Europa ainda em funcionamento. Ao longo dele, encontram-se verdadeiras obras de arte, entre pontes, eclusas e aquedutos. Por lá, pode-se navegar entre Sète, no mar Mediterrâneo, e o Rio Garonne, que por sinal é uma das mais belas atrações da cidade, com suas pontes magníficas e um espetacular pôr do sol. As águas são limpas e suas margens são convidativas para relaxar, fazer um piquenique ou admirar suas pontes. O Garonne tem a nascente na Espanha, mas é na França que fica a maior parte de sua extensão.

8. L’Alimentation

É um simpático e moderno restaurante que tem tapas como carro-chefe, mas também é possível almoçar, degustar um vinho ou mesmo participar de workshops. São 3 endereços, todos bem descontraídos: 3 bis rue Maurice Fonvieille / 88 rue Galilée / 24 place de la bourse.

A Ponte Nove é a mais antiga da cidade (Imagem: SergiyN | ShutterStock)

9. Pont Neuf

Em português Ponte Nove, é na verdade a mais antiga ponte de Toulouse e uma de suas emblemáticas atrações. Inaugurada em 1659 por Luís XIV, seus belíssimos arcos se tornaram o cartão-postal da cidade. Caminhe pela ponte em horários alternados, admirando o curso do Rio Garonne sob as diferentes luzes do dia, especialmente à noite, pois a vista é espetacular. Tire muitas fotos para recordar.

10. Brasserie des Beaux Arts

Ao lado da Pont Neuf, esse restaurante era frequentado na Belle Époque por artistas ilustres como Ingres e Matisse. Atualmente, continua recebendo personalidades políticas, esportivas e turistas diariamente para almoço das 12h às 14h30 e jantar das 19h às 22h30.

Não podemos nos esquecer que Toulouse é a capital europeia da indústria aeronáutica, mas é em Blagnac, município que abriga o aeroporto, que ficam as melhores atrações relacionadas ao mundo dos aviões.

Como não conheço ninguém que não tenha ao menos um fascínio ou curiosidade por esses pássaros voadores que pesam toneladas, aqui vão algumas atrações imperdíveis para os apaixonados por aviação.

Museu Aeroscopia

Localizado em Blagnac, onde estão também as fábricas da Airbus, esse museu foi inaugurado em 2015 e proporciona uma experiência fascinante, contando a história da aeronáutica desde o início até os dias atuais. Os amantes de aviões vão ficar encantados diante das aeronaves históricas que podem ser vistas por fora e por dentro, inclusive as cabines de comando e as primeiras classes de alguns modelos – tem até simuladores para quem quiser sentir a emoção de pilotar.

O museu é acessível para pessoas com necessidades especiais, como auditiva, motora, visual e cognitiva/psicológica. É uma excelente oportunidade para aprender, tanto para os adultos como para as crianças. Depois de ver as aeronaves, termine a visita no simpático restaurante La Ferme de Pinot, lá dentro do Aeroscopia, o lugar ideal para ter um voo de sabores.

O ambiente é superagradável, tem uma sala com teto de vidro e um terraço com vista para um bosque. Horários: aberto todos os dias das 9h30 às 18h, exceto durante as férias escolares.

AéroConstellation

Essa zona industrial aeronáutica foi criada em 1995 e oficializada em 1999, para colocar em prática o projeto da aeronave A380. Situada nos municípios de Blagnac, Beauzelle, Cornebarieu e Aussone, está em contato direto com o aeroporto de Toulouse-Blagnac e com as demais fábricas da Airbus ao redor do aeroporto. Quando se deram conta que o tráfego aéreo estava aumentando e que havia necessidade de um novo jato jumbo para longas distâncias, idealizaram o projeto urbanístico AéroConstellation.

Uma área é destinada às fábricas, outra às residências e, ainda, há espaços verdes contemplando qualidade de vida e meio ambiente. É uma área que tem tecnologia de ponta e facilidades para quem visita e vive na região. Toulouse é um destino extremamente interessante e agradável, o local ideal para se fugir do óbvio quando falamos em viajar para França.

Por Camila Karam – Revista Qual Viagem

A repórter viajou a convite de Azul Linhas Aéreas, Disney e Airbus com proteção Affinity Seguros e conectividade O Meu Chip.