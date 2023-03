10 problemas ambientais que afetam o planeta

Descubra como são causados e quais são as consequências para o planeta

Cuidar do meio ambiente é essencial para garantir a sustentabilidade do planeta Imagem: d.ee_angelo | Shutterstock

São vários os problemas ambientais existentes no nosso planeta, como poluição, efeito estufa e desmatamento. Em quase todos os casos, eles são de responsabilidade humana. A sociedade, por sua vez, vem observando as consequências de suas ações contra o meio ambiente. Veja algumas das adversidades mais frequentes:

1. Poluição do ar

A poluição do ar é causada pela emissão de gases poluentes, principalmente o monóxido de carbono (CO), o dióxido de carbono (CO2) e o dióxido de enxofre (SO2). Produzidos pelas indústrias e veículos automotores, todos esses gases são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.

Descarte incorreto e falta de tratamento dos esgotos afetam a qualidade das águas (Imagem: chaiyapruek youprasert | Shutterstock)

2. Poluição das águas

A poluição das águas é causada, principalmente, pela grande quantidade de lixo e esgoto jogada nos rios e mares. Além disso, o descarte incorreto de lixo e um inadequado tratamento de esgoto também colaboram com o problema.

3. Ilha de calor

A ilha de calor é o aumento da temperatura em determinados pontos de uma cidade. Esse problema é causado pela concentração de concreto (prédios, asfaltos e vidros).

4. Inversão térmica

A inversão térmica ocorre quando a poluição do ar impede a troca normal de temperatura do ar na superfície. O ar frio e pesado fica em baixo (com as partículas da poluição), e o ar quente e mais leve fica em cima.

Gases poluentes contribuem para o efeito estufa (Imagem: Evgenil Panov | Shutterstock)

​5. Efeito estufa

O efeito estufa é o aumento da temperatura do planeta em virtude dos gases poluentes emitidos pelas cidades. É chamado estufa, pois o planeta mantém a temperatura aquecida.

6. Erosão

A erosão é o processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo. Ele ocorre devido ao uso e à ocupação irregular de diferentes áreas, como encostas, margens de rios, bem como devido ao excesso de peso das edificações em cima do solo.

7. Chuva ácida

A chuva ácida nada mais é que uma chuva com componentes ácidos, como óxidos de enxofre e nitrogênio. Ela ocorre quando esses gases poluentes reagem com a água da umidade do ar.

8. Enchentes

As enchentes ocorrem, simplesmente, quando a chuva não tem para onde escoar. Elas podem causar inundações, desmoronamentos e proliferação de doenças, como malária e leptospirose.

Queimadas e remoção de vegetação caracterizam o desmatamento (Imagem: Dudarev Mikhail | Shutterstock)

9. Desmatamento

O desmatamento é caracterizado pela remoção da vegetação nativa de uma determinada área. Ele pode ocorrer por meio de queimadas ou corte direto de uma plantação.

10. Poluição sonora

A poluição sonora ocorre quando o som altera a condição normal de audição de um determinado espaço. Geralmente, esse problema se dá nos grandes centros urbanos, sendo consequência da concentração de indústrias, comércios e veículos.

Por Tao Consult